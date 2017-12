Alejandro Rea Granados: falta investigación en México sobre derechos de la niñez

Mamá y niño raramuri, foto tomada de Internet

CIUDAD DE MÉXICO, 13 de Diciembre, (AlmomentoMX).- Los tiempos violentos que caracterizan a las sociedades contemporáneas, han hecho que en los últimos años se volteé a ver a los niños, por ser ellos las semillas que germinarán en un futuro. Por lo que se debe de cuidar y orientar a los infantes con las mejores herramientas posibles.

En una entrevista con la Agencia Informativa Conacyt (AIC) Alejandro Rea Granados becario de este Consejo, contestó una serie de inquietudes de esta Agencia con respecto a la niñez y sus derechos.

Rea Granados actualmente realiza una investigación doctoral en la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile sobre el interés superior de la niñez en México y Chile.

Como primeras impresiones del tema, de manera muy general, el investigador respondió “Es por ello que el interés superior de la niñez es un tema de investigación en el derecho que tiene que ser más abordado y atendido por la legislación”.

Sergio Rea se interesó y especializó su carrera hacia los temas de los derechos humanos lo cual le dio una amplia perspectiva de los problemas que atraviesa la niñez en el entendido de determinar cuáles son las atribuciones que se tienen que tomar alrededor de este grupo poblacional vulnerable.

Gracias a sus investigaciones ganó el primer lugar en el Concurso de Jurisprudencia de la Corte Suprema de Chile, en el cual contribuyó en favor de los derechos de la niñez.

Decidió estudiar estos temas en el país sudamericano, ya que, después de la dictadura vivida, Chile atravesó un importante movimiento a favor de los derechos humanos que repercutió en la legislación para establecer el papel de la niñez.

Para el investigador en cuanto al interés superior de la niñez, destacó para la Agencia Informativa Conacyt que “La investigación busca determinar cuál es el interés superior de la niñez, específicamente porque se trata de un concepto a nivel internacional que no señala cuáles son esos elementos de forma clara y sustancial. Entonces cada país tiene sus propios criterios, por ello la investigación trata de determinar estos criterios conforme al derecho internacional. Es decir, establecer las bases que les puedan servir a los estados a determinar un camino a seguir en ese sentido” apuntó Rea Granados.

Sobre el panorama en México en este ámbito dijo que “En México existe una legislación que trata de establecer ciertos conceptos que son específicos sobre los derechos de la niñez, entre ellos el tema de mi investigación. Esto es porque en México no hay criterios orientadores y se aplica de forma discrecional. Sobre todo en el tema de migrantes y refugiados no se les respetan estos derechos. Por lo que en el país se está viviendo un problema de interpretación y aplicación por los operadores jurídicos que son los jueces y los servidores públicos” aseguró el investigador de Conacyt.

En el tema de la investigación jurídica y los operadores jurídicos opinó para la Agencia Informativa Conacyt “Si hay más y mejores criterios que ayuden a determinar qué es el interés superior de la niñez, esto va a permitir que los operadores jurídicos den certeza al momento de aplicarlo. Es decir, si desde la investigación damos los parámetros mínimos que debe de contener cualquier resolución, aplicación o interpretación esto va a dar mayor fuerza al principio de legalidad porque de antemano hay una base sobre lo que es el interés superior de la niñez. Actualmente, solo queda a consideración o a criterio sumario con los elementos que tienen a la mano los jueces u operadores del sistema de justicia.

En relación a la comparación en el campo de la niñez entre Chile y México señaló que “En Chile ha habido un movimiento de interpretación sobre este concepto en particular, el cual ha tenido mucha evolución. Principalmente porque hubo una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que responsabilizó al estado chileno de no aplicar correctamente el interés superior de la niñez conforme al derecho internacional. Este caso obligó a las autoridades a adecuar su normativa, así como sus criterios en virtud del tema, por lo que se ha ido trabajando mucho en el tema a comparación con el resto de Latinoamérica. En el caso mexicano solo hay criterios por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) pero todavía no son los suficientemente claros, es decir, aun persisten algunas lagunas, deficiencias o problemas interpretación”, apuntó Rea Granados.

Para finalizar el investigador opinó sobre la reflexión de los niños desde el punto de vista del derecho lo siguiente “La importancia de investigar a favor de establecer conceptos jurídicos claros acerca de los niños radica en que estamos frente a una de las poblaciones más vulnerables que deben de ser atendidas. Los derechos de los menores de edad están sujetos a la determinación de los adultos, por ello es fundamental establecer un marco jurídico que no esté sujeto a creencias religiosas o culturales incluso. En algunos países de Latinoamérica ha habido grandes avances muchas otras veces tienen que ver más aspectos culturales de cómo se perciben a los niños y su papel dentro de una sociedad, hay que priorizar en el resto de los estados las leyes concernientes a los niños.

