Alertan sobre depresión invernal en época navideña - Indice Político

CIUDAD DE MÉXICO, 29 de diciembre (AlmomentoMX).-Si durante la época de otoño-invierno alguna persona presenta pérdida de interés, incapacidad de disfrutar o tristeza, podría padecer Trastorno Afectivo Estacional, también llamado Depresión Invernal, advirtió la doctora Martha Díaz Rodríguez, médico siquiatra de niños, adolescentes y adultos del Servicio de Atención Siquiátrica de la Secretaría de Salud.

Explicó que la depresión invernal es “uno de los subtipos de depresiones que sucede, como su nombre lo indica, en época de otoño-invierno. Es similar a cualquier otro tipo de depresión, pero tiene que ser recurrente, en por los menos dos ocasiones, durante dos años seguidos”.

Además, hay más características como es la pérdida de interés, que la gente no disfrute, que no tenga una reacción emocional de disfrutar, de no sentirse bien con cosas que le gustan, despertar muy temprano, tener dificultades para dormir, presentar problemas en la actividad del día y tener alteraciones en el apetito.

No obstante, en los trastornos depresivos es más frecuente que haya aumento en el apetito, incluso una sobrealimentación y con ello un aumento de peso. Es importante mencionar la parte del sueño, ya que lo más frecuente en el trastorno depresivo estacional, es que uno duerma de más, y que pese a dormir sus horas completas, las personas se sientan cansadas y duerman más horas durante el día.

Uno de los factores que también influyen en la aparición del también llamado Trastorno Afectivo Estacional, sobre todo en época navideña y fin de año, es el lugar donde vivamos, es decir la latitud. Entre más lejos estemos del ecuador más nos afectará, ya que son lugares donde hace mucho más frío y la luz del Sol dura menos tiempo.

La especialista citó que la OMS ha publicado que los trastornos depresivos en general, prevalecen en aproximadamente 20 por ciento de la población mundial y dentro de estos se encuentran los trastornos depresivos estacionales.

“El trastorno depresivo estacional no es muy marcado en algún grupo, pero es más frecuente en las mujeres y hay mayor riesgo en jóvenes adultos. Por ello, recomendó que las personas que presenten alguno de los síntomas mencionados acudan con un experto en salud mental, para identificar si se trata de depresión estacional”.

La médica siquiatra de niños, adolescentes y adultos del Servicio de Atención Siquiátrica de la Secretaría de Salud, indicó que hay diferentes tratamientos, pero en varios estudios se ha visto que si se combina el farmacológico con el sicoterapéutico la evolución es más rápida. Los síntomas incluso desaparecen y hay menos probabilidad de un nuevo episodio, por eso es recomendable aplicar ambos tratamientos.

