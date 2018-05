AMLO como estrella en las estrellas - Indice Político

Algo está pasando en este país cuando un candidato, Andrés Manuel López Obrador llama rapaces a un grupo de empresarios que no son de su agrado y es recibido como estrella en la televisora de las estrellas, en donde por más de una hora es cuestionado con mucha delicadeza por un funcionario de Televisa y un grupo de reporteros, con cuidado para no quitarle ni una pluma a ese gallo, como dijera alguna vez el propio Andrés.

Con ese recibimiento que le hizo el vicepresidente de noticieros de la empresa propiedad de Emilio Azcarraga Jean, se puede sacar a conclusión que la televisora que algún día su padre, Emilio Azcarraga II, puso al servicio del PRI como sus soldados, se la está jugando en esta ocasión con el tabasqueño que desde el inicio del proceso electoral es puntero en las encuestas.

Sereno el candidato presidencial de Morena respondió a las preguntas y hasta se dio el lujo de decir que no se va a reelegir, algo que no le creen muchos mexicanos, sobre todo tiene como objetivo, no sólo ganar la presidencia sino también las cámaras, con lo que no tendría el contrapeso que evitaría que en México se estableciera nuevamente una dictadura como la de finales del siglo XIX y principios del XX.

Sin duda López Obrador es un líder nato que ha penetrado en amplios sectores del electorado mexicano, su candidatura se perfila para ganar los comicios del próximo mes de julio, pero, ¿podemos creerle con tantas contradicciones en las que ha caído a lo largo de su campaña?

¿Podremos aceptar la oferta de un pejelandia a partir del primero de diciembre? Es difícil, pero por desgracia sus adversarios tampoco traen nada en el brazo para hablar en términos beisboleros, es realmente una desgracia que los mexicanos tengamos que decidir por el menos peor de los aspirantes presidenciales, que pena.

Seguro hubo fiesta en el campamento del candidato de la coalición “Juntos Haremos Historia”, porque su actuación frente a los televisos la consideraron como un éxito, que para ellos, confirma que este arroz ya se coció como lo afirmó hace algunos días el propio Andrés Manuel.

****

Ya se supo cuál es el principal atributo del guerrerense, René Juárez Cisneros, para que se le haya designado, no electo presidente nacional del PRI en sustitución de La Vitola Ochoa Reza, pues que es un factor de unidad y para muestra allí están los “Guerreros Unidos”, grupo delincuencial que surgió justamente cuando él era gobernador de Guerrero…Por cierto buena puntada se aventó José Antonio Meade cuando dijo que él había decidido la designación de quien alguna vez Ernesto Zedillo lo llamó el único gobernador “Negro”, que no era el único había otro en Quintana Roo, pero el muchacho de Yale no conocía el país…Ya tenemos gasolina de a 20 pesos el litro, la Premium y seguro que no parará ahí. La Magna ronda los 19 pesos el litro, pero nos habían dicho que no habría gasolinazo este año.

circuitocerrado@hotmail.com

Comentarios

Comentarios