AMLO encabezaría nuevo gobierno: Citibanamex - Indice Político

Por EDGAR GONZALEZ MARTINEZ

En su agenda económica, le daríamos el beneficio de la duda

Para Citibanamex la situación electoral de México, se está aclarando. “Estamos asumiendo que el liderazgo actual de AMLO en las encuestas hace muy probable que encabece la próxima administración y, por lo tanto, deberá obtener el beneficio de la duda sobre la consistencia de su agenda económica en el mediano plazo. Como resultado, avanzamos hacia una senda de tipo de cambio real más débil que en nuestra estimación previa para los próximos años.”

Y subraya: mantenemos la premisa de debilidad del dólar en el mediano plazo. Estados Unidos mantiene un fuerte deterioro en la posición neta de activos internacionales y tendrá los mayores déficits públicos de la historia reciente (fuera del periodo de la crisis financiera de 2008). Ello, a pesar de que la economía se podría encontrar en un ciclo tardío con pleno empleo y con una brecha de producto cercana a cero. De ahí que esperamos que la debilidad del dólar persista (nuestros pronósticos del G10 muestran un deterioro del dólar alrededor de 3.5% en un lapso de 6-12meses). En tanto, la expectativa de un resultado positivo en la renegociación del TLCAN ofrece un tono positivo para el peso. Aunque seguimos esperando que la volatilidad se reanude en el corto plazo, cuando la elección presidencial sea el principal foco de atención, ahora anticipamos que el efecto sea moderado y lleve a la paridad a 18.50 p/dl en un horizonte de 3 meses. Para después de la elección, mantenemos nuestro escenario de fortalecimiento del peso frente el dólar, cerrando el año en 18.10.

Amplía Open Space’, de BBVA Bancomer, sus actividades

Muy oportuna y con gran futuro el ‘Open Space’ de BBVA Bancomer (antes ‘Innovation Center’) un sitio de mejora continua que ofrece nuevas alternativas para todo el ecosistema de innovación y emprendimiento del país. Ahora busca consolidarse como punto de encuentro abierto a distintas iniciativas y al desarrollo de las soluciones tecnológicas para explorar conjuntamente nuevos acercamientos al negocio bancario y encontrar el entorno propicio para el intercambio de experiencias y conocimiento. La institución bancaria invierte alrededor de 300 millones de dólares por año, para robustecer plataformas, rediseñar las aplicaciones y desarrollar nuevos productos y servicios. Durante 2017 BBVA Bancomer tuvo 384 eventos de emprendimiento, innovación, desarrollo, marketing, Fintech y UX principalmente y se contó en total con 13, 478 asistentes.

Destaca en Tianguis Turístico en Mazatlán, participación de GINgroup

Su presidente Raúl Beyruti Sánchez, explicó a los participantes el programa para la capacitación y profesionalización de los colaboradores que integran este sector. “Estamos generando un gran contenido con documentos y procesos muy bien estructurados y detallados, con la idea de capacitar lo más completo posible al personal del sector turístico. Tenemos una universidad llamada UGiN, en donde vamos a generar cursos

de capacitación que serán impartidos sin costo, a favor de los colaboradores, con el fin de

mejorar el servicio que brindan, enalteciendo la calidad del mismo, y generando un sentido de vocación importante. Daremos todas las condiciones necesarias para que el personal sean colaboradores felices”, señaló Beyruti Sánchez.

Lanza Banco Santander México su nuevo instrumento “Hipotecaria Plus”

Banco Santander lanzó al mercado su Hipoteca Plus, que con su tasa de hasta 8.59%, seguramente se posicionará como la mejor del mercado en precio y atributos. Se trata de un esquema único en el mercado, donde el cliente es reconocido por su relación con el banco. De esta forma, al contratar su hipoteca, si el cliente dispone de servicios Santander como nómina, portabilidad (o depósitos recurrentes en caso de no asalariados), tarjeta de crédito y seguros, y de acuerdo al uso de los mismos, podrá tener una mejora o reducción en su tasa que llegaría hasta un punto porcentual, lo que representa un nivel de 167 puntos mejor que la tasa promedio del mercado, y que la coloca como la más baja en este producto. Este modelo que plantea una relación “ganar-ganar” con el cliente -quien debe mantener sus pagos puntuales- ofrecerá además un mejor esquema de seguros para créditos hipotecarios, y acceso a los mejores productos del banco como Santander Plus, programas de lealtad en tarjetas y servicios digitales, entre otros.Este modelo que plantea una relación “ganar-ganar” con el cliente -quien debe mantener sus pagos puntuales- ofrecerá además un mejor esquema de seguros para créditos hipotecarios, y acceso a los mejores productos del banco como Santander Plus, programas de lealtad en tarjetas y servicios digitales, entre otros.

Nuevo bono de SHCP por 25 mil millones de pesos, con vencimiento en 2021

Todo listo para que la Secretaría de Hacienda y Crédito público lance un nuevo bono a 3 años. El próximo miércoles 18 de abril la dependencia, a través del Banco de México en su función de agente financiero del Gobierno Federal, realizará una subasta sindicada para la introducción de una nueva referencia de Bono a tasa fija 3 tres años por un monto de 25 mil millones de pesos. El nuevo Bono-M tendrá fecha de vencimiento en 9 de diciembre del 2021 (M211209) y tendrá un cupón de 7.25%. La fecha de liquidación de posturas será el viernes 20 de abril.

