AMLO exige investigar a Cambridge Analytica - Indice Político

“Es prudente no fiarse por entero de quienes nos han engañado una vez”: René Descartes

• AMLO exige investigar a Cambridge Analytica

• Convenio INE y Facebook; riesgos en las redes

• Alertan sobre manipulación de los resultados

• Facebook pierde miles de millones de dólares

• Investigan a red social en EEUU y Reino Unido

Ciudad de México, 21 de marzo de 2018.- Tras montar una guardia de honor para conmemorar el Natalicio de Benito Juárez, Andrés Manuel López Obrador, candidato de la coalición Juntos Haremos Historia, demandó al Instituto Nacional Electoral (INE) indagar la presencia en México de las consultora Cambridge Analytica, la cual es investigada en Estados Unidos y Reino Unido por robar datos personales a nivel mundial y difundir información engañosa en los comicios presidenciales de varios países.

En el Hemiciclo a Juárez, AMLO sostuvo que esa empresa, la cual presume haber colaborado en la campaña de Donald Trump y en el proceso de salida del Reino Unido de la Unión Europea (Brexit), habría sido contratada por empresarios mexicanos como Claudio X. González, a fin de orquestar una campaña de ataques en su contra. El político tabasqueño recordó que desde fines del año pasado denunció que Cambridge Analytica operaba en el país. “Desde hace mucho tiempo advertí que los estaban contratando, esa empresa la contrataron aquí y es muy probable que esa empresa la haya contratado Claudio González”, señaló.

Y explicó: “yo hice en su momento la denuncia. Esto, que es un escándalo mundial, lo di a conocer, creo que fue hace unos tres o cuatro meses –a mediados de noviembre-, que tuve información de que esta empresa fue contratada por mexicanos para hacer guerra sucia en contra de nosotros, y eso es una investigación que incluso le pedí al INE en su momento hiciera”. El 17 de noviembre, el abanderado morenista denunció que esa consultora contrataba extranjeros en México para hacer levantamientos de opinión y sondeos en su contra. También expuso que en redes sociales había pruebas de que esa firma ofrecía pagos de hasta 75 mil dólares.

López Obrador exigió al gobierno federal dar cuentas de la operación de Cambridge Analytica en México, pues utiliza información producto del espionaje del Centro de Información y Seguridad Nacional (Cisen). “Tendría que explicar también el gobierno de México porque mucha información que utiliza esta empresa es de los centros de espionaje de los gobiernos donde trabaja; sería muy bueno que le preguntarán ustedes, solicitarán la información al Cisen sobre este asunto, que explicara por qué las carpetas en contra nuestra provienen del Cisen”, destacó y puntualizó: “por eso al triunfo de nuestro movimiento, ya no va a haber ese espionaje, imagínense cuánto se gasta de dinero para estarnos espiando, y no hacen investigación para garantizar que haya paz y tranquilidad en el país”.

Lo anterior es una muestra más de injerencia extranjera en apoyo a candidatos o en demerito de ellos sumándose a esto apoyos económicos como el otorgado por Odebrecht o lo de OHL a la campaña presidencial de Enrique Peña Nieto.

OPERA EN MÉXICO

Para agravar la situación, la consultora Cambridge Analytica, acusada de haber obtenido información de millones de usuarios de Facebook sin permiso y quien trabajo en la manipulación del electorado estadounidense en la campaña de Donald Trump, opera en México desde el año pasado.

Dolia Estévez, en una reciente entrevista, recordó: en octubre pasado Arielle Dale Karro, quien se presentaba como jefa de Operaciones en México de Cambridge Analytica, publicó una convocatoria en Facebook dirigida a interesados a ser gerentes de campaña para gobernador en ocho entidades del país, con elecciones para gobernador: Guanajuato, Morelos, Puebla, Chiapas, Yucatán, Veracruz, Tabasco y la Ciudad de México. Se ofrecieron entre 25 mil y 75 mil dólares anuales, a profesionales bilingües, con experiencia política y de preferencia maestría.

Cambridge Analytica no niega operar en México, aunque su política es no revelar la identidad de sus clientes. No aparece en el registro nacional de proveedores del INE. El senador Ernesto Cordero, quien respalda abiertamente a Margarita Zavala, “es la única conexión entre Karro y la clase política nacional”, dijo Estévez. En octubre pasado, Karro también publicó una foto en su cuenta de Facebook con el ex presidente Vicente Fox.

ESCÁNDALO INTERNACIONAL

El lunes pasado, las acciones de Facebook cayeron un 7% (alrededor de US$37.000 millones) luego de la publicación de una serie de investigaciones periodísticas las cuales sostenían que la consultora Cambridge Analytica adquirió de forma indebida información de 50 millones de usuarios de la red social en EEUU. Hizo uso de un test de personalidad de Facebook para recolectar información privada de millones de usuarios sin que lo supieran. Estos datos privados, según The New York Times y The Observer, fueron utilizados para manipular psicológicamente a los votantes en las elecciones de 2016, donde Donald Trump resultó ganador.

Por supuesto que Facebook y Cambridge Analytica niegan las acusaciones, pero el escándalo sigue creciendo, con las implicaciones en países como Argentina, Brasil, Colombia y México, donde opera la firma, pero, como es costumbre, en nuestro país no es investigada, dado los acuerdos secretos alcanzados en el seno del INE y de las altas esferas del poder.

CAMBRIDGE ANALYTICA

Es una empresa con sede en Londres y usa el análisis de datos para desarrollar campañas para marcas y políticos que buscan “cambiar el comportamiento de la audiencia”, de acuerdo a su sitio web. Tiene una rama comercial y otra política y fue fundada en 2013 como una derivación de otra firma similar llamada SCL Group por el analista financiero Alexander Nix.

Cambridge Analytica no posee vínculos con la universidad inglesa, pero se beneficia de su prestigio académico. La firma lleva “más de 25 años” trabajando en ”más de 100 campañas” políticas a lo largo de los cinco continentes, incluyendo países de América Latina como Argentina, Brasil, Colombia y México. Presumen como “decisivo” su trabajo en la campaña presidencial de Donald Trump y de otros candidatos republicanos del Congreso de EU. También hacen una alta presunción de la campaña “Leave.EU”, uno de los grupos proselitistas más grandes de Reino Unido a favor del Brexit.

Aunque en realidad la obtención de perfiles de 50 millones de usuarios de Facebook no fue obra de Cambridge Analytica, sino del profesor de la Universidad de Cambridge Aleksandr Kogan, quien en 2013 desarrolló un test de personalidad en formato de aplicación de Facebook. Unos 265 mil usuarios completaron el test, el cual requería permiso para acceder a información personal y de la red de amigos, sin el consentimiento de estos últimos. Así, Kogan se hizo de actualizaciones de estado, “me gusta” y hasta mensajes privados de más de 15% de la población de EEUU, los cuales vendió a la empresa de Alexander Nix. El pero está en que, según las políticas de Facebook, los datos recopilados en su plataforma solo pueden ser usados para propósitos de la misma aplicación y no pueden ser transferidos o vendidos.

En la pasada elección de EEUU, cruzaron los datos del test de Kogan con la información de Facebook para inferir perfiles psicológicos de cada usuario. Así Cambridge Analytica logró saber cuál debía ser el contenido, tema y tono de un mensaje para cambiar la forma de pensar de los votantes de forma casi individualizada. La compañía no sólo envió publicidad personalizada, sino que desarrolló noticias falsas que luego replicó a través de redes sociales, blogs y medios. Las noticias falsas y particularmente aquellas divulgadas vía Facebook se convirtieron en un tema de debate durante la última elección presidencial de EEUU por su posible incidencia en la victoria de Trump. Así, se deformó la percepción de los votantes sin su consentimiento o conocimiento, lo cual es una violación básica de su autonomía para tomar decisiones libres, porque están votando en función de cosas que creen que son reales pero no necesariamente lo son.

Channel 4 News, el canal británico, emitió el lunes un informe basado en imágenes de cámara oculta en las cuales Alexander Nix parece sugerir que Cambridge Analytica ofrece tácticas sórdidas para desacreditar políticos, las cuales incluyen exespías y prostitutas. En dichas imágenes, el periodista –quien se hizo pasar por un rico empresario que buscaba influir en las elecciones de Sri Lanka- pregunta si es posible hacer una “profunda investigación” de un candidato. “Oh, hacemos mucho más que eso”, responde el ejecutivo de Cambridge Analytica, quien señala su estrategia es “ofrecer un trato que sea demasiado bueno para ser verdad y asegurarse de que quede grabado en video”. También sugiere que podía “enviar a algunas chicas a la casa del candidato”.

“Si estás recolectando información de personas y estás haciendo un perfil de ellos, eso te da más conocimientos que puedes usar para saber cómo segmentar la población para darles mensajes con los que es probable que se involucren.. Usamos eso en EEUU y usamos eso en África. Eso es lo que hacemos como compañía”, explicó Alex Tayler, jefe de datos de Cambridge Analytica. “Lo hemos hecho en México, lo hemos hecho en Malasia y ahora nos estamos moviendo en Brasil, China, Australia”, acotó Mark Turnbll, director general de la compañía.

Tanto EEUU como Reino Unido están investigando a Facebook por el mencionado acceso a la información privada de 50 millones de usuarios. Además, una comisión del parlamento británico citó al fundador y director ejecutivo de la red social, Mark Zuckerberg, para que comparezca por este mismo asunto.

Según Facebook jamás se vulneró su seguridad pues: “Los usuarios cedieron su información; no hubo filtración en los sistemas y no hubo robo de contraseñas ni de información sensible”. Cambridge Analytica, por su parte, aseguró que ninguno de esos datos fue usado en los servicios que proporcionó en la campaña de Trump. No obstante, Wylie, un científico de datos y exempleado de la firma, aseguró que no sólo se usaron aquellos datos de Facebook para la campaña, sino que eran “la base sobre la que se construyó la compañía”.

TRAMPA A LA VISTA

Ni José Antonio Meade ni Ricardo Anaya representan un peligro para el triunfo de Andrés Manuel López Obrador en las próximas elecciones federales., dada la amplia ventaja del tabasqueño en la intención del voto de más de 15 puntos sobre su más cercano perseguidor, de acuerdo al Barómetro Electoral Bloomerg. El riesgo real está en el Instituto Nacional Electoral (INE), en manos de Lorenzo Córdova Vianello, y en las redes sociales, en particular Facebook, sin olvidar Twitter, donde podría ejecutarse un monumental operativo para manipular la difusión de los resultados electorales y la circulación de noticias falsas a los ciudadanos en general.

El mes pasado, el INE firmó un convenio con Facebook “para impulsar la participación ciudadana en los próximos comicios y frenar la circulación de noticias falsas”. Con dicho instrumento legal, Córdova Vianello entregó a esa red social la llave para calificar informaciones como falsas y cancelar su difusión en esa plataforma, líder en México. Es, sin duda, una medida arriesgada y susceptible de maquinaciones. Según confirmaron ejecutivos de Facebook, ésta empresa puede activar un Megáfono Electoral para invitar a los facebooqueros a salir a votar, así como un botón de Elector Informado para dar noticias y datos a los interesados en los comicios.

No obstante, investigaciones periodísticas revelaron el acuerdo entre INE y Facebook no tenía ninguna cláusula o señalamiento específico para combatir las noticias falsas. Además, el día de los comicios, el INE proporcionaría a Facebook –quien en la práctica se convierte en sucesor de Televisa en la manipulación de la opinión pública mexicana- información en tiempo real sobre los resultados del PREP. Facebook tendrá su propio espacio físico en las oficinas del INE para operar durante el proceso comicial el día de su celebración.

El riesgo de este tipo de acuerdos prácticamente secretos o confidenciales ya se tuvo en la pasada elección en Coahuila, en donde el INE elaboró dictámenes consolidados deficientes y las protestas de los candidatos opositores fueron desechadas en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), con deliberaciones inconcebibles y absurdas, y sin más le dieron el triunfo al priísta Miguel Riquelme, cómplice y continuador de la estirpe Moreira en Coahuila. El TEPJF no tomó en cuenta los millones de pesos gastados en videos y publicidad en Facebook y determinó la no anulación de esos comicios.

DE LOS PASILLOS

La Reserva Federal de Estados Unidos incrementó sus tasas de interés de corto plazo en 25 puntos base, a un rango de 1.5 a 1.75 por ciento. Al término de su reunión de dos días encabezada por primera vez por Jerome Powell, presidente de la Fed, tomaron esa decisión la cual, dicen, respalda las fuertes condiciones del mercado laboral y un retorno sostenido a la inflación del 2 por ciento. Lo cierto es que la determinación del banco central estadounidense empujará al Banco de México a encarecer aún más el dinero en el país.

En el Instituto Nacional Electoral (INE) cada día acumulan más resbalones, tal vez por el desconocimiento de las leyes vigentes. Los consejeros no evaluaron adecuadamente que divulgar de manera oficial las más de 200 mil firmas detectadas como falsas de la aspirante presidencial independiente Margarita Zavala, esposa del ex presidente Felipe Calderón, la convirtieron de facto en delincuente electoral, pues de acuerdo a la legislación en la materia la alteración, falsificación o el mal uso de documentación electoral conlleva penalidades severas. Ya hay una denuncia por manejo excesivo de recursos, pues éstos rebasan ampliamente el presupuesto autorizado para la movilización de los independientes. El paquete para el nuevo titular de la Fepade, Héctor Marcos Díaz-Santana, es pesado pues no sólo esta en juego su nombre y prestigio, también lo estará la funcionalidad de la propia fiscalía, la cual es señalada persistentemente de encontrase al servicio del presidente Enrique Peña Nieto. Tanto a Jaime Rodríguez como Armando Ríos Pitter y, por supuesto, a la señora Zavala debieron cancelarles sus aspiraciones presidenciales por las trampas detectadas. Pero ahora será la Fepade quien decidirá.

“La Tremenda Corte”, es decir la SCJN, sigue trabajando en hacer más grueso el manto de impunidad en México, el cual protege a políticos y servidores públicos quienes hacen mal uso de sus cargos, abusan del poder y saquean el dinero producto de nuestros impuestos y de las deudas contraídas en municipios, estados y federación. Los togados aprobaron ahora la invalidez del congelamiento de cuentas bancarias y activos financieros decretados por las procuradurías en contra de sospechosos durante la investigación de cualquier delito. Congregados en el Pleno, declararon inconstitucional el Artículo 242 del Código Nacional de Procedimientos Penales que desde el 2014 facultaba al Ministerio Público para “ordenar la suspensión, o el aseguramiento de cuentas, títulos de crédito y en general cualquier bien o derecho relativos a operaciones que las instituciones financieras establecidas en el país celebren con sus clientes”. Ahora deberá ser el Poder Legislativo quien deba reformar este código y determinar sus alcances, de manera retroactiva, a este fallo. Los ministros Eduardo Medina Mora y Jorge Pardo empujaron esta invalidez legal, la cual permite que al finalizar el actual sexenio todos los funcionarios señalados de desvíos de recursos públicos, fraudes al erario y otros ilícitos puedan disfrutar tranquilamente de “sus ahorros”, acumulados por supuesto en cuentas bancarias del extranjero y nacionales, hasta el momento en el cual una autoridad judicial les dicte sentencia. Durante todo el proceso judicial que sin duda se les debe abrir, podrán contratar los mejores equipos de abogados nacionales y extranjeros, cuyos honorarios son estratosféricos o, en el último recurso, tendrá dinero suficiente para huir a Europa, Asia, Sudamérica o Estados Unidos o Canadá, en donde seguirán llevando una existencia por demás lujosa.

