AMLO, ¡presidente, presidente, presidente...! - Indice Político

Lilia Arellano

“Se puede engañar a parte del pueblo parte del tiempo, pero no se puede engañar a todo el pueblo todo el tiempo”. Abraham Lincoln

• AMLO, ¡presidente, presidente, presidente…!

• Costosos e inútiles recorridos de los cuatro candidatos

• Contraproducente “guerra sucia” contra el tabasqueño

• Puebla, Veracruz, Querétaro: Anaya exhibe rostro real

• Millonarias pensiones a los ex presidentes y sus viudas

• Modelo económico de EPN cuadro grosero de falsedad

• Miserables 5 de cada 10 niños; suman 30 mil huérfanos

• Cancún, sin cumplir 50 años luce anárquico y corrupto

Ciudad de México, 30 de abril de 2018.- El recorrido realizado por los candidatos al interior del país no es sino una extensión del fallido debate. Demuestran así ser cortos de entendederas, no comprender ni de cerca ni de lejos cuál es la situación real, la crisis en la que estamos inmensos millones de mexicanos. Cada entidad les resulta escenario apropiado para arremeter contra el tabasqueño, sigue siendo esa y no otra la estrategia para intentar avanzar. Tampoco encuentran un punto no útil para repetir, repetir, repetir, subrayar: AMLO es un peligro. Y lo hacen personalmente y a través de spots. Sus entrevistas citan los mismos renglones, los altamente dañinos y probados sus efectos durante décadas; generalizan y no priorizan, no pueden verse así y por lo menos debieran regionalizarlos. Lo anterior es la más clara muestra del desconocimiento e ignorancia existente en ellos y en sus equipos de campaña, vistos ya como meros busca chambas.

Seguramente uno se alzará triunfador y habrá cuatro vencidos y envueltos en pelaje de ignominia. Habrá de verse si el país y sus más de 120 millones de mexicanos alcanzan también el gane o nos hundiremos mucho más porque, así como se lanzan al embate contra el tabasqueño, repetirán el numerito en contra de Enrique Peña Nieto. Lo acusarán, de entrada, de dejar al país arruinado económicamente, endeudado, comprometidos hasta el cuello y, por supuesto, también tendríamos el número de renegociaciones de deuda capaces de enriquecerlos apenas se sienten las primeras horas en la silla presidencial. Ningún compromiso hecho con el mexiquense tendría vigencia una vez que los 4 Jinetes del Apocalipsis, cualquiera de ellos, lo sustituyera.

En este cuarteto hay, a decir de los analistas, un candidato lastimado como ser humano porque “hace lo mejor que puede pero está impedido de avanzar por la gran lápida que le representa el PRI, Peña Nieto y sus ex homólogos en el gabinete”. Lo anterior hace ver el brutal rechazo existente hacia el tricolor, el cual no incluye a los empresarios y a otros grupos beneficiados por los negocios con los cuales han incrementado sus fortunas, con quienes les permiten evadir miles y miles de millones de pesos de impuestos, les autorizan sacar su dinero a los paraísos fiscales. Esos grupos están dispuestos a gastar lo necesario con tal de evitar la derrota de sus cómplices ubicados tanto en las filas priístas como en las del PAN, configurando el tan conocido como también repudiado PRIAN.

De esos grupos han salidos las decenas de millones para producciones anunciadas como las consecuencias del populismo. Un primer capítulo del cual advierten se trata de una filmación anterior, de otra cuyo objetivo fue similar al del presente, es decir evitar la llegada del tabasqueño a la primera magistratura, revela una ignorancia total sobre la historia de los pueblos Centro y Sudamericanos, de los latinos, del mismo México. Utilizan la Revolución Mexicana como punto de partida del populismo desarrollado en la región y a la canción La Cucaracha como el himno por todos seguido y escuchado. Les da lo mismo un protagonista que otro y ahora repiten el numerito arropados en el nuevo propietario de una cadena televisiva cuyos antecedentes giran en torno a la disposición de apoyar cualquier guerra sucia de quienes, más tarde, serán hasta socios.

Las exhibiciones sobre la capacidad de poder decir mucho en pocas palabras cuyo contenido refleja lo suficiente, no las ha tenido ni el niño orador Ricardo Anaya. En un foro frente a estudiantes se vio imposibilitado de resumir en una sola palabra cuyo significado resultara todo un componente para enfrentar problemas. El objetivo único de su presente candidatura: derribar a López Obrador fue, en el mismo escenario, la muestra de lo inútil de su esfuerzo, no logra perjudicarlo sino todo lo contrario.

Estas fueron temas y respuestas del tabasqueño: Pena de Muerte: No; experimentación animal: análisis; legalización de las drogas: consulta; reforma educativa: cancelarla; equidad de género: respeto; reforma energética: revisarla; plurinominales: quitarlos; aborto: consulta; Ley de Seguridad Interior: no hace falta; fuero: quitarlo; seguro popular: hacerlo efectivo; matrimonio igualitario: libertad; TLCAN: necesario; pensión a expresidentes: quitarlas; partidos políticos: moralizarlos; amnistía para delincuentes: consultarlo; revocación de mandato: aplicarlo; candidaturas independientes: que sean auténticas; seguridad: necesidad sentida; reducción de salario a servidores públicos: de acuerdo; procuraduría autónoma: autónoma de la mafia; pobreza: duele; jóvenes: frescura, inteligencia, amor; México: lo mejor del mundo. Al grito de ¡presidente, presidente, presidente, presidente! AMLO abandonó el auditorio abarrotado de universitarios. Anaya, sin encontrar una sola respuesta a cada tema y haciendo el papel de bufón simplemente se retiró.

MÉXICO: PANORAMA DESOLADOR

En el ultimo tramo del régimen de Peña Nieto el panorama es desolador: México se incendia con el incremento de la violencia y de los índices delictivos, especialmente los homicidios dolosos; el principal combustible de la ira social es la pobreza acumulada, con la cual se condena a la siguiente generación de mexicanos: cinco de cada 10 niños se encuentran en la miseria, pero si son indígenas la situación es peor, ya que ocho de cada decena viven en esa condición; el Congreso de la Unión calcula en 30 mil el número de huérfanos en 12 años por ese conflicto armado, alimentado por las armerías de Estados Unidos. La economía tiene un desempeño mediocre con un expansión de apenas 1.1 por ciento en el periodo enero-marzo frente al trimestre anterior; las finanzas públicas resienten una mayor condición de fragilidad, con una deuda pública elevada en 80 por ciento en la administración del mexiquense, lo cual deja en desventaja el arranque de la nueva gestión federal.

Mientras, la “mafia del poder” no encuentra la formula para mantener viva la candidatura de José Antonio Meade, estancado en el tercer lugar tras el debate del pasado domingo 22, el cual no cambio las tendencias de intención del voto, mientras crece el rumor de que declinará su candidatura; Ricardo Anaya, quien intenta tender puentes con Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, muestra su verdadero rostro en Puebla y Veracruz defendiendo los cotos familiares de Rafael Moreno Valle y Miguel Ángel Yunes Linares, respectivamente, y posiciona a sus cuates en Querétaro como presidentes del Instituto Electoral de Querétaro (IEEQ), y del Tribunal Electoral del Estado de Querétaro (TEEQ), Gerardo Romero Altamirano y Martín Silva Vázquez, respectivamente; y Andrés Manuel López Obrador sigue canalizando la ira social anti PRI/Peña/élites, como un instrumento de justicia reivindicativa con una candidatura de cariz y proyección legitima de redención del país.

Guerrero, con una tasa de 10.2 asesinatos por cada 100 ml hombres, es líder mundial en criminalidad. También es el fúnebre escenario de la ejecución del director operativo de la Policía Municipal de Chilapa, Isidro Casarrubias, y el policía Edilberto Santos, cuyo cuerpos desmembrados y colocados en tres bolsas negras de plástico fueron localizados en calles de Chilpancingo. Las víctimas caídas en la detonada “guerra contra el narco” por Felipe Calderón y seguida por Enrique Peña Nieto abarcan a todos los estratos de la sociedad, sin respeto a nadie. La propia Iglesia católica se queja del incremento de crímenes contra sacerdotes y de la ineficiencia y complicad de las autoridades de los tres niveles de gobierno . Desde hace nueve años, los ataques a curas van en aumento y suman 24 en esta gestión federal, registra el Centro Católico Multimedial. La magnitud del tráfico de armas es aterradora y generadora de más violencia: de 2012 a marzo pasado, el Ejército decomisó 32 mil 588 armas de fuego. La última incautación la realizó el fin de semana pasado en Nuevo Laredo: 206 armas largas, 14 armas cortas, dos fusiles Barret, un lanzacohetes RPG, 185 mil 9939 municiones, 9 aditamentos lanzagrandas, 5 milk 468 cargadores, 4 cañones para fusil, una granada de mano, 10 granadas alto explosivo calibre 40, 33 cohetes y 13 tubos de carga explosiva TNT. Frente a ese poder de fuego, los matutes no tienen nada que hacer.

Estamos a menos de 10 semanas de realizarse la elección presidencial y López Obrador mantiene una amplia ventaja. Ni Ricardo Anaya ni José Antonio Meade logran cuajar un competidor creíble frente al tabasqueño, quien mantiene la delantera en la intención del voto de todos los estratos de la población, y atrae cada vez más a sectores empresariales y comerciales del país, lo cual se refleja en las encuestas nacionales, así como en redes sociales y medios masivos de comunicación social –no cooptados por el dinero público federal-. El avance del tabasqueño se ha querido frenar en los últimos días intentando una confrontación con las élites empresariales –incluido el hombre más rico del país, Carlos Slim- por su intención de revisar la reforma energética, así como todos los contratos del proyecto transexenal del aeropuerto, además de su propuesta amnistía pro pacificación. Pero el intento ha sido vano, pues las intenciones son claras y las razones para la revisión de esos mega negocios están a la vista de todos: despojo, corrupción e impunidad.

ROSTRO DESCARNADO DE ANAYA

Ricardo Anaya entró en una etapa de vaciamiento estratégico frente a la candidatura de López Obrador. El golpe de la PGR sobre su presunto lavado de dinero generó desconfianza entre el electorado y lo confrontó con el presidente Enrique Peña Nieto, antiguo aliado en el Congreso donde empujó la aprobación de la reformas estructurales del “peñato”. Y el expediente europeo que acredita una posible extensión en la investigación sobre Anaya por lavado de dinero le restan méritos a su campaña. No obstante, intenta tender puentes con el priísmo al que reduce de adversario a “voto útil”. También le hace guiños a Felipe Calderón y a su esposa, Margarita Zavala, diciendo que votaría por ella si él no fuera candidato, en respuesta a igual afirmación hecha por el ex panista. Ni Calderón ni Peña Nieto creen en su buena voluntad pues conocen su verdadera naturaleza: ambición sin limites y carencia de escrúpulos para alcanzar sus fines. Así lo exhibió en la secretaria particular del gobierno de Querétaro y al ocupar un curul en la Cámara de Diputados, sus únicos dos cargos de experiencia gubernamental y legislativa. El negocio antes que la ideología es su divisa y su estrategia es aliarse con quien sea, pues ya habrá tiempo para traicionarlos.

De ahí que no extrañe la defensa a ultranza que hizo en Boca del Río, Veracruz, de las candidaturas de la esposa del ex gobernador Rafael Moreno Valle y del hijo del mandatario veracruzano Miguel Ángel Yunes Linares. Ante los cuestionamientos sobre si es normal y sano para la democracia heredar las gubernaturas, contestó: “tienen méritos propios” y justificó: ”Miguel ha sido dos veces alcalde, de resultados verdaderamente exitosos” y “Martha Erika es la única de los candidatos a la gubernatura que ha recorrido todos los municipios del estado, está preparada y tiene carrera propia”. El acarreo, que hoy le llaman “movilización” fue evidente tanto en Veracruz como en Puebla. En Tecamachalco, tierra de la esposa de Moreno Valle, fue el arranque de campaña. Es un municipio de apenas 80 mil habitantes, pero famoso por ser parte del “triángulo rojo” del huachicol. Y Boca del Río, localidad de 150 mil pobladores, ha sido gobernada por Miguel Ángel Yunes Jr., de 2008 a 2010 y de 2014 a 2017 y es ya un coto familiar. Los orgullos del nepotismo de Moreno Vallle y Yunes Linares hicieron uso del acarreo desde una docena de municipios para llenar los escenarios donde se presento Anaya, en dos entidades donde se ha agudizado el grave problema de inseguridad y violencia.

José Antonio Meade se decidió por desplegar una campaña política del miedo, la cual tiende a tener un efecto contraproducente. Su confesión de que López Obrador es el objeto de sus temores, más que avivar sus aspiraciones presidenciales la ahogan en aguas más profundas. Sumar a políticos chapulines, convenencieros e inconsistentes ideológicamente como Armando Ríos Pitter y Silvano Aureoles contribuyen a hundir la candidatura la ex secretario de los gabinetes de Peña Nieto y Calderón Hinojosa. De hecho, su trabajo en las dos últimas administraciones más que una garantía de experiencia al frente del gobierno federal se han convertido en un verdadero lastre para el candidato “ciudadano” sin partido del PRI y sus aliados.

ABSURDAS NEGACIONES

A cambio de un servicio del cual se han recibido muchos más perjuicios que ventajas, los expresidentes reciben envidiables pensiones y disponen de personal para su cuidado cuyas nóminas citan decenas de millones de pesos y, no conformes, se mueren y nos dejan para mantenerles a sus viudas, cual si fuera heroínas y cuestan tanto como los gramos de esa tan demandada droga, y cómo si de ellas se hubiesen recibido, aunque sea, un mínimo beneficio en favor de niños y familias.

A la ex actriz Sasha Montenegro le entregan anualmente un millón 688 mil 735 pesos, es decir, recibe su pensión cada 30 días por 140 mil 728 pesos, mientras que miles de mexicanas viudas apenas son merecedoras de una tarjetita rosa o de 800 pesos; a Doña Paloma Cordero ya le tocó más: 2 millones 26 mil 483 pesos anuales, 168 mil 873 pesos con 58 centavos, mes tras mes, nada comparable a lo que reciben las viudas de los burócratas jefes de departamento; a don Luis Echeverría, no por permanecer en un estado en el cual ni siquiera está enterado de su muerte, le hacen llegar 3 millones 472 pesos anuales, pero ocupa personal civil pagado con nuestros impuestos cuya nómina alcanza otros 3 millones 923 mil 828 pesos, además del personal militar cuyos integrantes suman una nómina de 36 millones 828 mil 532 pesos. Es decir, mantenerse Echeverría Álvarez vivo les cuesta a los mexicanos 44 millones 185 mil 832 pesos cada año.

Carlos Salinas de Gortari ocupa 42 millones 881 mil 810 pesos; sólo recibe 55 mil pesos anuales de pensión pero el personal de civiles asignado cobran 5 millones 997 mil 278 pesos y el militar 36 millones 829 mil 532 pesos. A Ernesto Zedillo le dan pensión anual también de 55 mil pesos, su personal civil cobra 962 mil 652 pesos y el militar 36 millones 829 mil 532 pesos. Vicente Fox se sirvió con la cuchara grande y su pensión suma 8 millones 680 mil 390 pesos; los civiles 8 millones 680 mil 390 pesos y el militar está parejo con los de LEA, CSG y EZ, 36 millones 829 mil 532 pesos. Felipe Calderón aseguró haber renunciado a su pensión, sin embargo, los del INAI no están enterados y asciende a 3 millones 432 mil 472 pesos, pero el personal civil a su servicio cuesta 14 millones 107 pesos, es decir, un millón 166 mil 675 pesos con 58 centavos mensuales, más el militar de 36 millones 829 mil 532 mil pesos.

Así las cosas, al año, doña Sasha cobra: un millón 688 mil 736 pesos; doña Paloma: 2 millones 26 mil 483 pesos; don Luis 44 millones 185 mil 832 pesos; don Carlos, 42 millones 881 mil 810 pesos; don Ernesto, 37 millones 847 mil 184 pesos; don Chente, 48 millones 942 mil 394 pesos y don Felipe, 54 millones 262 mil ciento once pesos. Todos ellos, sin excepción, han luchado denodadamente contra la pobreza y la miseria, buscando una vida en donde priven las libertades, el empleo bien remunerado, se respeten las conquistas laborales… pero de ellos y de nadie más o ¿acaso pensó usted que las de los mexicanos?

Un texto del periodista y analista Gregorio Ortega resume lo anterior así: “Sostiene don EPN que el modelo económico de desarrollo que él defiende a capa y espada es el bueno, que esas ideas retrógradas de los candidatos que proponen el regreso de la intervención del Estado son malas para México y el mundo. ¡Vaya mentira!

“Cuando pasaron aceite los del gabinete económico con el precio del gas, o cuando se truenan los dedos con el gasolinazo, no dudan en guardar en el clóset la teoría que nada resuelve, y de alguna manera “corrigen” los abusos, con el propósito que no se les descomponga el cotarro social, tan frágil, herido y abusado, sin buenos salarios, sin empleo, sin seguridad pública y un muy reducido Estado de bienestar.

“Para EPN y un número reducido de mexicanos -si se considera el total de la población, que es de 120 millones- la globalización y el libre mercado son la panacea, el maná laico de los empeñados en conservar algunos aspectos de la civilización europea o antigua que consideramos desterrados de los hábitos y costumbres del mundo de hoy. La esclavitud recibe hoy otro nombre, como lo fueron los peones acasillados y ahora lo son los obreros con salarios de hambre, con leyes laborales y organizaciones sindicales conculcadas y desaparecidas. Los términos de la esclavización posmoderna están determinados por el outsourcing.

“Tony Judt, que no fue precisamente el “Che Guevara” de las teorías económicas, advierte en sus diversos ensayos y textos periodísticos sobre la manera en que concluyó la primera globalización, con el gas mostaza, las trincheras, los millones de muertos y los Tratados de Versalles, para dar por concluida la Gran Guerra, así bautizada porque los ingenuos creyeron que sería la última. Cuando Adolfo Hitler decidió la anexión de Austria, la invasión de Polonia y Checoeslovaquia, descubrieron que la ilusión de haber acabado con el belicismo económico fue un engaño tan efímero que, para no darle más vueltas desde el punto de vista histórico, es preciso reconocer que a partir de la firma del Armisticio y la detonación de las bombas de Hiroshima y Nagasaki, el mundo dejó la paz de lado, para vivir en la constante lucha por los mercados, la preservación de ideologías y revoluciones que dejaron de existir antes de que concluyera el siglo XX.

“Para evitar esa tontería de los derechos civiles, mataron a Martin Luther King; desaparecieron el apartheid, pero no el racismo, y determinaron disfrazar el pleito por la riqueza de luchas religiosas, porque las ideologías dejaron de motivar, cedieron su lugar a la fe.

“Me pregunto si los presidentes mexicanos de los últimos seis gobiernos tienen idea de su responsabilidad histórica. Nunca tan pocos han empobrecido tanto a muchos, más lo que falta antes de que los barones del dinero se peleen entre ellos, o sus hijos los traicionen. Vivimos el verdadero, auténtico choque de civilizaciones, entre los que se alimentan a satisfacción y duermen a pierna suelta, y los que sueñan con comer cuando logran dormir, para al fin decidirse a alguna de las múltiples actividades extralegales, desde el ambulantaje, la trata, el narco, la extorsión, el secuestro…

“Pero no nos hagamos bolas, el PRI merece la confianza de las mayorías. Aquí no hay hambre ni muertos, todos hemos sido bendecidos por el maná del TLC, la luz guía de la globalización”.

Así las cosas y una vez escuchada la verborrea de los candidatos expuesta a través de millones de spots tanto de radio como de televisión y lo dicho frente a auditorios compuestos por acarreados, el único dispuesto a terminar con estas absurdas canonjías, dañinas para la economía de cualquier nación es AMLO, y nadie más.

DE TODO UN POCO

El Pemexgate se viene quedando corto con las contribuciones hechas por Carlos Romero Deschamps a la campaña de José Antonio Meade, aunque también le ha entregado algunas sumas a la Calderón y otros apoyos a Riquin Anaya, esto en virtud de tener ambos una relación directa con el partido y con el promotor base de los negocios petroleros en Campeche y ni qué decir de los de generación de energía, además de encontrarse, como muchos otros, en peligro de perder la libertad. Si en México realmente se persiguiera a los delincuentes electorales este Carlitos ya debería estar, desde hace mucho rato, tras las rejas.

No son pocos los problemas registrados en Cancún, una ciudad que no llega a los 50 años y ya está incapacitada para tener o educar nuevos hijos. Los servicios públicos están por los suelos: iluminación insuficiente, deficiente recolección de basura, drenaje inexistente en una gran superficie por lo cual la contaminación del subsuelo está a la orden del día; calles y más calles sin pavimentar, inexistencia de banquetas y guarniciones no sólo en su interior sino en la principal avenida de entrada, en la Luis Donaldo Colosio; congestionamientos vehiculares y transporte público no sólo ineficiente sino en crisis. Remberto Estrada en la imaginaria, haciendo negocios y escoltado hasta los dientes por temor a los reclamos populares y no a las mafias porque a los malosos no les ha hecho nada, ni una pluma les quita a esos gallos. Inclusive, les permite surtirse lindo de bonito a los uniformados quienes ahora se dan el lujo de acompañar a los conductores cuyo aliento arroje han bebido hasta al cajero a sacar efectivo para pagar la extorsión, el moche para no llevarlos al torito y lo menos son 5 mil pesos. Se dan el lujo de tomar como rehenes a los otros ocupantes del vehículo. ¿Le dan su parte a Remby?

Y ya que hablamos de alcaldes ¿por dónde le entra tanta gasolina al ex de Othón P, Blanco, a Luis Torres Llanes. Durante el 2017 se gastó 34 millones 374 mil pesos en combustible, mil veces más que sus antecesores en la alcaldía chetumaleña. Pero no tuvo un peso para obra pública o siquiera para mantener medio limpia la ciudad. Ahora, en su busca de votos para ser diputado federal, será bueno recordarles a sus paisanos este tipo de gastos que, de no aplicarse como debe ser, hacen el cochinito de las campañas. Doña Romalda Dzul, la de Tulum, no informa sobre los impuestos extraordinarios, más bien los desaparece y con eso de la sucesión en la cual le devuelve a su hermano la alcaldía prestada, tal parece algunos fondos se fueron para apoyar los servicios aplicados a las invasiones por él dirigidas ya que, con calles y banquetas, así como con la contratación de alumbrado, el precio de estos terrenos subirá como la espuma y los hermanitos rigual tienen su buena rebanadita, la de casi todo el pastel.

FUTURO DE MÉXICO EN RIESGO

La violencia y la miseria amenazan las siguientes generaciones de México. En los dos últimos sexenio, durante la llamada “guerra contra el narco” se les olvido llevar un censo o registro del número de niños huérfanos por la violencia. No obstante, organizaciones como la Red por los Derechos de la Infancia en México, estiman serían alrededor de 30 mil los huérfanos en el país por esa causa, mientras la Comisión a Atención a Grupos Vulnerables de la Cámara de Diputados calculó serían 40 mil. La infancia mexicana ha sido lesionada de forma crítica en los últimos 12 años. Parte de esos daños incluyen el reclutamiento forzoso, los homicidios violentos, la orfandad, el desplazamiento forzado, y las desapariciones. Tan sólo en una entidad, Michoacán, hasta noviembre de 2017, el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) contaba con más de 400 niños –relacionados con algún delito violento- puestos a disposición de una institución para su cuidado y educación.

De acuerdo a los datos del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo social (Coneval), cinco de cada 10 niños se encuentran en pobreza en México, pero si son indígenas la situación es peor, ya que ocho de cada decena viven en esa condición. Datos de 2016 –los más recientes disponibles- revelan que 52.3 por ciento de los menores de 11 años vivían en carencia económica, 9.7 por ciento de ellos estaban en pobreza extrema y 42.6 en pobreza moderada. Quienes tienen entre 12 y 17 años, 41.1 por ciento estaba en pobreza y 7.8 en pobreza extrema. Es decir, 20.7 millones de niños y adolescentes viven en hogares que experimentan algún tipo de precariedad.

El Informe de evaluación de la política de desarrollo social 2018 advierte que la precariedad económica en la niñez puede volverse permanente y sus consecuencia serían irreversibles. La situación de pobreza y desnutrición aumenta el riesgo de mortalidad en los primeros años de vida y, en el largo plazo, genera consecuencias en el desarrollo cognitivo. En educación, el Coneval encontró que 22.3 por ciento de los niños no tenía otras posibilidades de aprendizaje fuera de las proporcionadas en el hogar. La deserción escolar se elevó en 2015 debido a que creció el porcentaje de personas que no asistían a la escuela por motivos económicos. Y la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo 2015 reveló que 2.5 millones de niños y adolescentes entre ciento y 17 años trabajaban, 8.4 por ciento del total de esa población.

DE LOS PASILLOS

Sin presentar resultados, la Procuraduría General de la República (PGR) gastó en tres años y siete meses 75 millones 272 mil 43 pesos en la investigación de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, quienes permanecen desaparecidos desde 26 y 27 de septiembre de 20914, cuando fueron atacados y secuestrados en la ciudad de Iguala por el grupo criminal “Guerreros Unidos”. Por concepto de viáticos (hospedaje, alimentación, traslados) para las diligencias ministeriales, la PGR gastó un millón 307 mil 365 pesos en 2014 y un millón 905 mil 475 pesos en 2015. Durante la gestión de Arely Gómez como titular de la PGR, el caso Iguala se remitió a la Subprocuraduría de Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad, la cual en la misma indagatoria erogó un millón 940 mil 873 pesos en 2015; 32 millones 283 mil 804 pesos en 2016; 31 millones 204 mil 321 pesos en 2017; y 6 millones 321 mil 967 en lo que va de 2018.

