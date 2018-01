Amnistía es viable y audaz; no significa dialogar con narcos: Alfonzo Durazo - Indice Político

CIUDAD DE MÉXICO, 4 de enero (AlMomentoMX).- La amnistía a criminales planteada por Andrés Manuel López Obrador es una propuesta audaz pero viable, aseguró Alfonso Durazo, quien está propuesto para encabezar la Secretaría de Seguridad Pública en caso de que el precandidato de la coalición ‘Juntos Haremos Historia’ gane la Presidencia.

“Es viable, pero en todo caso la viabilidad la va definir el consenso que podamos construir en conjunto con la sociedad y con las víctimas”, afirmó.

Alfonso Durazo, quien fuera ex secretario particular de Luis Donaldo Colosio y del ex presidente Vicente Fox, explicó que se deben analizar todas las propuestas para combatir la inseguridad con una visión amplia y no centrarse solo en la propuesta de la amnistía.

“No vamos a dejar de analizar ninguna idea, ninguna propuesta que esté sobre la mesa en conjunto con sociedad y víctimas”, dijo.

Destacó que la amnistía no significa sentarse a dialogar con los capos de la droga, sino beneficiar a quienes encontraron en la criminalidad una opción de sobrevivencia económica, como los campesinos que viven del cultivo de marihuana y amapola.

“Y que en la medida que tengamos capacidad para ofrecerles oportunidades laborales, de estudio, de salud, de recreación, etcétera, podremos rescatarlos de las garras de la criminalidad”, agregó.

Durazo precisó que la amnistía es un tema muy complejo y no se puede simplificar y reducir al diálogo con alguno de los capos. Además, señaló que es un recurso constitucional que tiene más de 100 años.

Afirmó que ninguna de las soluciones para terminar con la inseguridad es fácil, pero que explorarán todas las posibilidades, siempre pensando en los intereses del país.

“Sé que es una propuesta audaz, pero dada la dimensión del problema de la inseguridad en el país las soluciones no son fáciles y una buena parte de las propuestas serán controvertidas como el tema de la amnistía”, dijo.

Durazo también rechazó que sus planteamientos para combatir al crimen sean “ingenuos”, y respaldó el plazo de tres años que comprometió López Obrador para terminar con la violencia en el país.

“Estimamos que en tres años, sin duda, estaremos rindiendo las mejores cuentas al país en materia de inseguridad, sabemos que no es fácil, no hay ingenuidad en nuestro planteamiento, pero si puedo dejar la certeza de que no escatimaremos absolutamente ningún esfuerzo, ningún recurso para garantizar la paz a los mexicanos, los mexicanos vamos a tener paz a partir de los tres años, de inmediato vamos a buscar controlar la situación”, aseguró.

