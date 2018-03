Análisis a Fondo: Aún Nada para Nadie - Indice Político

BALCONEANDO

20 de Marzo de 2018Nada extraño resultaría ver hoy a José Antonio Meade vestido de blanco. Menos, todavía, si su equipo de campaña lo monta en un avión –en clase turista, claro está-- con destino a Mérida, para que mañana reciba los beneficios del sol en este equinoccio de primavera, al pie de la pirámide de Kukulcán. Le hace falta. Y es que las encuestas que se conocieron ayer, para no variar, lo mantienen en el tercer lugar de las preferencias electorales, ya casi rozando con Margarita Zavala. Massive Caller le da 13.09% frente al 33.51% que tiene el puntero AMLO. Y una encuesta privado de Consulta Mitofsky le da 18.9% mientras que a López Obrador lo coloca con 49.5% de quienes dicen que van a votar por él. Mal empieza la semana quien ahorcan el lunes…Pocos recuerdan que en 2005, dos meses después de su secuestro, fue liberado el entonces director técnico del Cruz Azul, Rubén Omar Romano, en medio de un operativo implementado por la Agencia Federal de Investigaciones (AFI), comandada y fundada por Genaro García Luna. Aunque los captores estaban asegurados, los funcionarios esperaron a que llegaran las cámaras de televisión para presentar la liberación del entrenador argentino, en la colonia Consejo Agrarista, en Iztapalapa, Ciudad de México. El encargado de la AFI reconoció en la revista Proceso que “se llegó a la casa de seguridad casi un día antes del operativo y se detectó que había mucha movilidad del grupo delictivo, por lo que había la presunción de que querían mover a la víctima”. ¡Un montaje! Lo que no fue ficción, empero, es que ayer lo echaron del equipo Atlas de futbol.La parcialidad de las pomposamente llamadas “instituciones” quedó de manifiesto en el INAI, pues su todavía presidenta –dejará el cargo el último día de este mes de marzo-- Ximena Puente apareció en las listas del PRI como ¡candidata plurinominal! Le han llovido críticas. Una de ellas, en Twitter, de María Marván Laborde, ex comisionada de ese organismo constitucional ¿autónomo? Quien le recetó: "Sin cargo partidista ni ética profesional. Dispuesta a lastimar a la institución. Su desempeño fue cuestionable desde el principio. Esto confirma cualquier sospecha sobre su integridad @INAImexico". Más le valiera a Puente no llegar a San Lázaro, donde seguro la harían picadillo.