Análisis a Fondo: Como el dios verdadero - Indice Político

¿Cuántos dioses verdaderos hay en el Panteón del mundo? Yo digo que tantas divinidades cuantas religiones tengan su enorme puesto en el Híper Mercado de lo religioso.

El dios de los israelitas es el verdadero dios; el dios de los musulmanes es el verdadero dios; el dios de los cristianos es el verdadero dios; el dios de los católicos es el verdadero dios; el dios de los protestantes es el verdadero dios etc.

Algo así ocurre con los candidatos a un puesto de elección, como el presidente de la república. En un debate como el del domingo 22 de abril hubo tantos triunfadores como partidos participantes. Para el PAN, el ganador fue Ricardo Anaya; para el PRI, fue José Antonio Meade; para Morena, Andrés Manuel; para el equipo de campaña de Margarita, pues lo fue ella, y para los del Bronco, obvio que el Bronco, sobre todo porque, cuando sea presidente, les va a cortar (literalmente), la mano a los corruptos.

¿Que quién ganó el debate del domingo? Una pregunta que se han hecho todos los medios de información. Y ha habido tantos ganadores como analistas hay dedicados al diagnóstico de la politiquería, y cuantos partidos y equipos de campaña. Pues, obvio, (el ganador fue) tu candidato… escribí al medio día de este martes en las redes sociales, después de subir la pregunta: Quién fue el ganador del debate del domingo. Y hay por lo menos cinco ganadores: Calderón, Meade, Anaya, AMLO y el Bronco.

Para mí, lo perdieron todos, agregué, o lo ganaron todos, aunque Margarita estuvo sensacional, bien puesta, firme en sus convicciones, clara en sus ideas, con la enorme desventaja de que pretendió sublimar la experiencia perversa de su marido, cuando éste se vistió con aquella casaca guanga y le declaró la guerra a los narcos, lo que provocó miles de muertos, tantos que nadie sabe la cuenta exacta, una incontable cantidad de cadáveres que se duplicó en lo que va del desorden de Peña.

Es muy pesada la loza que la hija del exclusivísimo colegio Asunción lleva en el lomo: un marido ignorante, mal alumno, malagradecido, mentiroso, indigno, pésimo presidente de la república, que ganó “aiga sido como aiga sido”, y no volvió a saber de sus amigos. Y engañó a los mexicanos con que sería el presidente del empleo, cuando en el camino se convirtió en el presidente de la muerte, de la sangre, del dolor y del llanto de muchos mexicanos.

Lo perdieron Anaya y López Obrador, o López Obrador y Anaya. O lo ganaron ambos, o lo ganó Anaya, o lo ganó López Obrador. Anaya fue contundente, pero mentiroso. López Obrador no fue a debatir. Fue a que lo confirmaran sus seguidores. Y a que le partieran la madre [Anaya, Meade, Margarita y el Bronco, como por consigna. Pero le ganó a Meade con el caso de los modestísimos departamentos de la Unidad Copilco Universidad, en uno de cuyos edificios viví varios años.

Haya ganado quien haya ganado, lo que sí esa una gran verdad es que el panista del PRI, José Antonio Meade, Margarita Calderón y El Bronco no tienen nada que hacer como candidatos presidenciales. El del PRI es aburrido, lineal, no tiene emociones, tiene complejo de académico, y es mil usos. De economía no demostró saber mucho el tiempo que estuvo al frente de Hacienda. De desarrollo social, no se dio cuenta de que se estaban robando el dinero destinado a los pobres de este país. Y no jala cuando dice debatir. Es aburrido. Qué güeva escucharlo. Y es del PRI, la cuna de la corrupción.

Los tres deben de irse despidiendo de la contienda, si es que tienen algo de dignidad. (Pedrito, no me digas que, si tuvieran dignidad, no serían candidatos). Meade, Margarita y el Bronco deben despedirse ya de la campaña. Mejor dedíquense a algo productivo.

Pero no tienen dignidad, como bien me lo advierte el colega Pedro Jiménez Rodríguez. Tenés razón, Pedrín.

Es cierto. Político viene siendo sinónimo de indigno. ¿Se salvará alguien? Creo que sí y en todos los partidos. Pero son muy escasos. En el PRI tengo a una y a uno. Ellos saben que estoy hablando de ellos. En el PAN, también. En el PRD ya no sé y en Morena, no conozco a nadie.

Y lo más de risa es que se dicen demócratas, cuando democracia es, desde la Grecia Antigua, como es ahora, en todo el mundo, una palabra fantasiosa, inexistente, que servía, que sirve, tan sólo para sojuzgar a los pueblos. Quiénes eran los padres de la democracia en la Hélade. Los filósofos de la clase dominante. El pueblo era de esclavos.

La esclavitud en la antigua Grecia fue un componente esencial en el desarrollo económico y social del mundo griego y estuvo vigente a lo largo de su historia. Los griegos consideraron la esclavitud no sólo como una realidad indispensable, sino también como un hecho natural; incluso los estoicos, en general, o los primeros cristianos, no la condenaron. La mayoría de los escritores antiguos entendían que la esclavitud no era tan sólo un fenómeno natural, sino también necesario.

Y recuerde, amigo lector: El día de la elección, usted elegirá al personaje que lo va a explotar, que lo va a esquilmar, que lo va a robar. Que lo va a engañar durante el periódico que dure en la silla, en algunos casos es de 4 años con posibilidad de reelección de otros cuatro, como en EU, y en otros, como en este país donde amamos y odiamos, es de seis. Seis años de joda…

