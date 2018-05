Análisis a Fondo: Dolor Social y Despilfarro Electoral - Indice Político

Francisco Gómez Maza

• Inaceptable el gasto en basura electoral

• Mientras, millones carecen de lo estricto

La mayoría de los pobladores de esta nación estamos viviendo aplastados por pesadas lozas de contradicción que claman venganza al cielo; un país pobre – y además saqueado por pequeñas turbas de facinerosos vestidos con traje y corbata de políticos – no puede darse el lujo del despilfarro de recursos, que le hacen mucha falta a millones para sobrevivir en este infierno de tragedias predecibles y evitables, como la ausencia de servicios de salud, muerte por enfermedades curables, alimentación inadecuada (basura, basura y más basura), vida indigna, inseguridad social, violencia, desapariciones forzadas, cementerios clandestinos, feminicidios entre otros infortunios.

María de Jesús Patricio Martínez, “Marichuy”, vocera del Concejo Indígena de Gobierno (CIG), aseguró que, luego del recorrido que realizó por varios estados del país para recabar firmas y participar en la contienda electoral por la Presidencia como candidata independiente, lo denuncia con la experiencia india: “no se puede dejar de lado la situación de dolor que está viviéndose en México”. Pobreza, pobreza extrema, miseria, indigencia de las mayorías ante un muy exclusivo y reducido club de ricachones a los que les sobra lo que al resto le falta. Y todavía, esos ricachones, cuyos nombres andan de boca en boca, actúan como si fueran los dueños de México y las altas autoridades del país fueran sus sirvientes. Y amenazan con no invertir su dinero si no se les cumplen sus caprichos. Me refiero a las cúpulas de cúpulas.

Pero lo que no tiene nombre por ser una afrenta imperdonable es el “despilfarro de recursos públicos de los presidenciables”. Gastan el dinero del pueblo a manos llenas y en pura basura electoral, vendiendo expectativas que nunca cumplen, como me decía un gran paisano y condiscípulo en la niñez.

En efecto. El más reciente informe del Instituto Nacional Electoral (al 4 de mayo) revela que Ricardo Anaya ya gastó el 30% del tope establecido por el órgano jurisdiccional. De acuerdo con el reporte de ingresos y gastos de campaña de los candidatos a la Presidencia de la República del INE, el abanderado de la coalición Por México al Frente, Ricardo Anaya, ha gastado un total de 141 millones 249 mil 277 pesos con 13 centavos; es decir, el 33% del tope de gastos de campaña establecido en 429 millones 633 mil 325 pesos.

En segundo lugar el candidato de Todos por México, José Antonio Meade, con 77 millones 671 mil 781 pesos con 92 centavos, lo que representa el 16.90% de lo establecido.

En tanto, Andrés Manuel López Obrador, de Juntos Haremos Historia, ha erogado un total de 16 millones 628 mil 508 pesos con 33 centavos, el 3.87% del tope de campaña.

Respecto a los dos independientes: Margarita Zavala reporta un gasto de 7 millones 073 mil 761 pesos con 36 centavos, el 1.34 % del tope; mientras que Jaime Rodríguez Calderón, “El Bronco”, presenta 5 millones 59 mil 937 pesos con 65 centavos, lo que representa el 1.8 % de lo establecido.

Me va a decir Carlitos que cada vez que pontifico me enredo. Pues sí. Es de enredarse. No entiendo a estos políticos y entiendo menos a los que se autodenominan de izquierda porque los de la derecha son muy claros y ya sé a qué atenerme con ellos. Con los seudo izquierdistas nunca sé. Y menos se con los empleados de los partidos que se autocalifican de izquierda. No entiendo cómo pueden despilfarrar mientras millones carecen de lo estricto como lo advierte el poeta maldito de Salvador Díaz Mirón.

