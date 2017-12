Anaya: la construyó o se la agandalló

Unos dicen que la construyó otros, sus enemigos, en especial los calderonistas dicen que se la agandalló, el caso es que Ricardo Anaya Cortés es virtual candidato de la coalición “Por México al Frente” que integran los partidos, PAN el origen del queretano, PRD y Movimiento Ciudadano.

Anaya dejó en el camino a Margarita Zavala, a quien seguramente le obsequiarán la candidatura por la vía independiente, porque es un activo que favorece a los priistas; Rafael Moreno Valle que no tenía ninguna posibilidad dado el desastre que dejó en Puebla y Miguel Ángel Mancera, quien cuestionó hasta el último momento el método de selección del candidato pero que fue triturado por el ex –dirigente panista y por el líder del Movimiento Ciudadano, Dante Delgado.

Lo cierto es que el ascenso del “Niño Maravilla”, devaluado a “Cepillo” fue espectacular, todo empezó cuando en el 2016 le ganó en el terreno electoral y en el debate a quien los priistas consideraban el político más completo de ese partido, Manlio Fabio Beltrones Rivera, de quien antes, en San Lázaro fue su aliado. Anaya consolidó así su liderazgo al interior del blanquiazul, no sin algunas traiciones.

El crecimiento de quien dará la batalla en las elecciones del próximo año preocupó a la cúpula de PRI, desde donde manejaron una campaña para hacerlo ver como corrupto, utilizando los servicios de El Universal, pero les salió el tiro por la culata, lo hicieron crecer.

Anaya irá a la campaña presidencial con un discurso sobre la corrupción en el gobierno de Enrique Peña Nieto, lo que hasta ahora le ha funcionado, porque una parte importante de la población está convencida de que la administración del mexiquense se caracteriza precisamente por los excesos en el manejo de los recursos públicos Y también con una crítica severa a los gobiernos emanados de su propio partido.

Su presentación este domingo, como virtual candidato del Frente, el arropamiento que le dieron más de una docena de gobernadores y el “Jefe Diego –Salinas pone fichas en varios números de la ruleta- es para tomarse en cuenta, ¿usted cómo la ve? ¿gandalla o astuto?

-Qué no venga ahora el espurio, Felipe Calderón a reclamar democracia, todo porque su Margarita no fue la elegida por la mayoría de los panistas.

Quien prácticamente ya tiró la toalla es el sonorense Manlio Fabio Beltrones quien negocia, a cambio de no salir del PRI, una senaduría para su hija Silvana y otra diputación o un cargo en el próximo gobierno para su yerno. Desde el senado Silvana podrá construir una candidatura, con la ayuda de Claudia Pavlovich, para la gubernatura del Estado de Sonora…En las misas de este domingo en la Ciudad de México los sacerdotes recibieron la encomienda de despedir a Norberto Rivera Carrera y hasta lo calificaron como “un guerrero” que defendió con dignidad a la iglesia. Sin embargo, su sucesor, Carlos Aguiar Retes no ha sido tan amable, por lo pronto anuncia que no permitirá la pederastia, que fue de lo que se acusó a Rivera hoy flamante administrador de la arquidiócesis…El que ya no haya de dónde agarrarse es José Antonio Meade recurre hasta el mandilón de Vicente Fox, ¿de veras cree que le ayuda?

