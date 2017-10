Anuncia SAGARPA y CONAPESCA programa de reconstrucción agroalimentaria en el Istmo de Oaxaca, con inversión superior a 100 MDP

OAXACA, OAX., 4 de octubre (AlmomentoMX).- Al participar en la reunión interinstitucional celebrada hoy en la capital de Oaxaca con el Secretario de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA), José Calzada Rovirosa, y el gobernador Alejandro Murat, en el marco de la estrategia de reconstrucción para las comunidades afectadas por los recientes sismos de septiembre, el Comisionado Nacional de Acuacultura y Pesca, Mario Aguilar Sánchez, presentó un informe de atención al sector pesquero en esa entidad.

El Secretario José Calzada informó a los medios de comunicación de esa entidad las acciones de reconstrucción en los 41 municipios afectados por el sismo del 7 de septiembre, en que el Gobierno federal, a través de la SAGARPA, puso en marcha un Programa de Reconstrucción del Aparato Productivo en Materia Agroalimentaria en la región del Istmo que resultó afectada.

Ante secretarios de Estado, titulares de organismos descentralizados, empresarios y funcionarios de los tres órdenes de gobierno, el Secretario de SAGARPA apuntó que “tenemos que pasar de la contingencia a la reconstrucción y de la reconstrucción a la reactivación económica de esta importante región, donde todos tenemos instrumentos con los cuales apoyar desde cada una de las áreas de competencia”.

El Comisionado Mario Aguilar dio a conocer que tras el sismo del 7 de septiembre, la CONAPESCA recorrió los sitios pesqueros de la Región del Istmo de Tehuantepec, donde fueron las mayores afectaciones y se habló con representantes de 26 organizaciones pesqueras en seis municipios afectados, donde se levantó un censo de daños y prioridades de atención.

Señaló que las constantes réplicas en la zona ocasionaron una disminución en las capturas con la afectación al ingreso de los pescadores; un gasto de gasolina que no recuperan por la no pesca y lo poco que capturan no lo pueden comercializar, pues las principales zonas de comercialización de la región están inhabilitadas.

Agregó el titular de CONAPESCA que al menos ocho localidades en las inmediaciones de la Laguna Inferior están afectadas por las inundaciones debido al azolvamiento de la Boca Barra de San Francisco que conecta con el Sistema Lagunar- Laguna Inferior y Superior, entre otras afectaciones.

Ante esa situación, agregó el Comisionado, el Gobierno Federal a través de SAGARPA-CONAPESCA decidió ampliar la cobertura del programa PROPESCA en la entidad, y pasar de los 754 beneficiarios originales, por un monto de 5.2 millones de pesos a 996 beneficiarios con una inversión total de 6.9 MDP. Además, anunció la reapertura de la ventanilla de registro para organizaciones afectadas, que sumarán 458 beneficiarios más por un monto de 3.2 MDP.

“Con ello, alcanzaremos la cifra de 700 nuevos beneficiarios apoyados con un monto de 4.9 MDP más. En total, el estado de Oaxaca recibirá en el presente año 1,454 apoyos de PROPESCA por un monto de 10.1 MDP”, indicó Mario Aguilar.

Adicionalmente, informó que para la modernización de embarcaciones menores (motores y lanchas), se convino con el Gobierno del Estado de Oaxaca para el actual ejercicio fiscal, una aportación de 5.9 MDP y una aportación federal SAGARPA/CONAPESCA de 9.9 MDP, que suman 15.8 MDP más.

Explicó Mario Aguilar que en total en el ejercicio 2017 el Gobierno del Estado aportará 11.8 MDP y el Gobierno Federal SAGARPA/CONAPESCA 19.8 MDP que suman 31.6 MDP.

Habló también del rubro de Unidades Básicas de Infraestructura (UBIS) que consisten en centros de acopio, procesamiento y cuartos de frío; y dio a conocer que ya se tiene autorizada la construcción de una UBI en el poblado de Huamúchil, Municipio de San Dionisio del Mar, con inversión de 1.8 MDP.

“Y como parte del esfuerzo del Gobierno Federal para reactivar la economía de Oaxaca tras las afectaciones, la SAGARPA/CONAPESCA ha dispuesto apoyar acciones de emergencia tras la declaratoria, entre ellas se busca dotar de suficiencia presupuestal a 5 UBIS más que se encuentran técnicamente dictaminadas positivas con una inversión de 9.9 MDP, lo que sumaría en total 11.7 MDP para la construcción de 6 UBIS”, añadió.

Se tenía una inversión inicial presupuestada de 21.9 mdp y se dio una ampliación por la contingencia del sismo de 29.7 mdp, lo que da un total de inversión de 51.6 mdp.

En el evento estuvieron presentes, entre otros, los titulares de las secretarías de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU), Rosario Robles Berlanga; y de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), Rafael Pacchiano Alamán, así como autoridades militares y presidentes municipales, además de empresarios de la entidad y representantes de la sociedad civil.

