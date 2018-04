Avengers, la más vista de la saga Marvel - Indice Político

Foto: Archivo

LOS ÁNGELES, 28 de abril, (AlMomentoMx).- La nueva película del universo Marvel Avengers: Infinity War es el mejor estreno de la saga, se espera que supere a El despertar de la fuerza de la saga Star Wars, también propiedad de Walt Disney; se registró que recaudó 39 millones de dólares en la noche del jueves en Estados Unidos y Canadá.

Además del haber recaudado 39 millones de dólares, la distribuidora Walt Disney Co. también informó que la cinta de Marvel Studios es el cuarto mejor de todos los tiempos de la compañía.

Para este fin de semana se espera que el filme se acerque, o incluso supere, el récord establecido en 2015 por La guerra de las galaxias: El despertar de la fuerza, según los expertos. El Episodio VII de la saga de Star Wars recaudó 248 millones de dólares en su primer fin de semana.

En Infinity War aparecen más de 20 superhéroes del inextinguible universo de personajes fílmicos de Marvel, incluidos Iron Man, Spider-Man, Pantera Negra y los Guardianes de la Galaxia.

Gran parte de los críticos alabó la película por su ambición, tamaño e ingenio, además de tener un final sorprendente que parece diseñado para enganchar al público con una tentativa continuación el próximo año.

Infinity war se estrenó el miércoles en algunos mercados de ultramar, donde vendió boletos por valor de 95 millones de dólares en sus dos primeros días, señaló Disney. Star wars: The force awakens (2015) tiene el récord hasta ahora con 247 millones de dólares, seguida por The last jedi (2017) con 220 millones. Después aparece Jurassic world (2015) con 208 mdd.

