Avicii muere a los 28 años - Indice Político

CIUDAD DE MÉXICO, 20 de abril (AlMomentoMX).— El popular DJ sueco Tim Bergling, conocido como Avicii, falleció a los 28 años en Mascate, la capital de Omán.

“Es con profunda pena que anunciamos la pérdida de Tim Bergling , también conocido como Avicii. Fue encontrado muerto en Mascate, Omán este viernes 20 de abril. La familia está devastada y les pedimos a todos que respeten su necesidad de privacidad en este momento difícil. No se darán más declaraciones”, indicó su publicista Diana Baron en un comunicado.

El músico era uno de los artistas de pop electrónico más conocidos y vendedores de la actualidad, aunque se había retirado en marzo de 2016. Es creador de éxitos como “Levels”, “Wake Me Up”, “Hey Brother”, “Addicted to You”, “Broken Arrows”, “For a Better Day”, entre otras.

Antes de su retiro, Avicci acumulaba cansancio. En 2015, el DJ canceló varias fechas a causa del agotamiento, algo que fue arrastrando hasta llevarle a su despedida definitiva hace dos años, cuando solo tenía 26 años.

Avicii lanzó dos discos a lo largo de su carrera: True en 2013, el cual llegó a vender más de un millón de unidades sólo en Estados Unidos, y Stories en 2015, cuya recepción no fue tan positiva como su primer álbum.

