Balconeando - Cambridge Analytica y el video de AMLO sobre el ITAM - Indice Político

Cambridge Analytica y el video de AMLO sobre el ITAM

Aunque lo nieguen sus dirigentes y candidatos, Cambridge Analytica sí ha sido contratada por el PRI. Trabaja para el PRI y en contra de los opositores tal y como, se ha comprobado, lo hizo en Estados Unidos a favor de Donald Trump, atacando a Hillary Clinton.

Y es que desde el propio cuarto de guerra del candidato Meade se ha informado a Balconeando que la empresa británica en entredicho mundial ideó y operó el ataque a Andrés Manuel López Obrador de hace unos días, y usó como instrumento a la señora Vanessa Rubio para “revivir” un tweet y un video (editado) de AMLO criticando a los señoritingos egresados del ITAM que han ocupado la cartera de Hacienda y Crédito Público.

Se trataba de generar enojo y repulsa hacia el candidato de Morena. Y por tal, Cambridge Analytica dirigió el mensaje de la señora Rubio primordialmente hacia la comunidad itamita –egresados, estudiantes, familiares y amigos–, ya que en su base de datos tiene los perfiles de éstos, obtenidos por supuesto de Facebook.

No lo pueden negar. En el cuarto de guerra priísta hay quienes lo corroboraron.

¿Qué otra estratagema tienen preparados los priístas con su contratada CA? Y el acuerdo INE – Facebook, ¿tiene contemplados casos como éste?

No es lo mismo Lozano El Travieso, que los atravieso el… puente

“Travesura”. Tal es el calificativo que le merecen al priísta-panista-otra-vez-priísta Javier Lozano Alarcón que el nombre y sitio web del candidato de la coalición ‘Todos por México’, José Antonio Meade, aparezca en el primer lugar de las búsquedas de otros candidatos presidenciales en Google.

Y sí, en efecto, Lozano es travieso.

Según contó el chino-mexicano Zhenli Ye Gon, en 2006 tocó a las puertas de su casa, le dejó montones –que digo montones: ¡montañas!– de dinero en efectivo y le dijo “coopelas… ¡o cuello!” Lozano amenazó con demandarlo, pero como sabía que era “una travesura”, desistió.

Memorable, también, su conferencia de prensa en la que, en medio de carcajadas, anunció el apoyo ruso a López Obrador. Éste lo tomó a choteó y se auto motejó Amlovich.

Las travesuras fallidas de Lozano serían digno producto del ingenio de Chuck Jones quien en 1949 creó Wile E. Coyote and the Road Runner o El Coyote y el Correcaminos, como lo conocemos en México.

Y es que, a pesar de sus numerosas e ingeniosas travesuras, Lozano no consigue nunca capturar o demeritar a AMLO y a Anaya, quienes en su veloz carrera han dejado muy atrás a Meade. Muy al contrario, todas sus elaboradas travesuras terminan por perjudicarlo a él, así y use travesuras ¡marca ACME!

Lula frente a la impunidad de los ex presidentes mexicanos

Teñida de interés político, la condena al ex presidente brasileño y nuevamente candidato a encabezar la nación que persigue el Ordem e Progresso, Luiz Inácio Lula da Silva, pero sobre todo su entrega a sus juzgadores contrasta con la impunidad y hasta cobardía de los ex mandatarios mexicanos.

Notable, para enmarcarlo, el discurso dirigido a sus seguidores, previo a su encarcelamiento:

“…Los voy a enfrentar mirándolos a los ojos. Cuanto más días me tengan preso, más Lulas van a nacer en este país. Voy a salir de esto mayor, más fuerte, más verdadero. No tengo cómo pagar la gratitud, el cariño y el respeto que ustedes me dieron.

“Los poderosos podrán matar una, dos, cien rosas, pero jamás van a impedir la llegada de la primavera. No van a decir que yo estoy prófugo o escondido. No les tengo miedo. Hagan lo que quieran. Yo voy a probar mi inocencia”.

Aquí huyen a Irlanda, se van de “gatos” de ferrocarrileras gabachas, se evaden con mariguana, toman cursillos en Harvard… pero no enfrentan a la sociedad que los condena, ¿verdad?

