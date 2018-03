Balconeando - Canek Vázquez no renunció al PRI, ¡sino al PRD! - Indice Político

Canek Vázquez no renunció al PRI, ¡sino al PRD!

Bueno para los “bisnes”, negado para la grilla. Canek Vázquez dio la nota hace algunos días al anunciar que renunciaba al partido tricolor donde fue achichincle de Manlio Fabio Beltrones y dirigente de los escasos jóvenes que todavía se acercan a ese partido. Pero resulta que en su misiva dirigida a la diputada María Luisa Pérez Perusquía, presidenta de la Junta de Gobierno de la Legislatura hidalguense, Vázquez le dice que con motivo de su renuncia al Partido de la Revolución Democrática, deja la bancada de ese partido, pero deja sus derechos a salvo para seguir cobrando sus dietas. Canek Vázquez, fue socio de Jorge Ruiz Figueroa, alias El hindú –porque “encantaba” hasta a las serpientes–, detenido por la Interpol hace un año en Port Kotor, provincia de Montenegro, antigua Yugoslavia, y deportado para responder en México por un fraude a TV Azteca por cerca de 50 millones de pesos. Seguramente ahora que ya está en México, le activaron las 14 órdenes de aprehensión que se encontraban en stand by por los fraudes que ha cometido, al alimón, con Canek Vázquez Góngora en agravio de los gobiernos de la CDMX, el estado de Hidalgo, de donde son oriundos y en Quintana Roo, donde hicieron de las suyas en el trafique de todo con Roberto Borge Angulo.

Mitre, autora del proyecto del aeropuerto en el EdoMex

A principios de la década de los 90’s, la empresa estadounidense Mitre Corporation presentó un estudio para que en los terrenos del Lago de Texcoco se construyera un nuevo aeropuerto para la capital nacional. Nadie los peló. No fue sino hasta que Arturo Montiel quiso manejar un tema de alcance nacional para apuntalar su precandidatura a la Presidencia que un asesor le recordó que ahí estaba el proyecto de Mitre. Lo desempolvaron y comenzaron una campaña que resultó fallida, al competir con los hidalguenses que querían esas instalaciones en Tizayuca. El proyecto de Mitre, empero, salió adelante cuando el sobrino de Montiel, Enrique Peña Nieto, lo lanzó con toda la pompa, con gran ambición por los muchos negocios que para él y su Grupo Atracomulco representa. Ahora Mitre sale con un nuevo estudio, que inmediatamente le compran los gobiernícolas y los medios a modo, para señala que no es viable un aeropuerto internacional en la base militar de Santa Lucía, como lo propone AMLO. Claro que no. Defiende su tajada. Mitre es juez y parte en este asunto. Se necesita la opinión de un experto imparcial.

Que ahora debatan Meade y Anaya con periodistas críticos

Muy bien recibida la propuesta del twittero @MolotovMx para que ahora los candidatos de las alianzas que encabezan el PRI y el PAN debatan con comunicadores no alineado$ al régimen, como los que hace dos noches entrevistaron/provocaron a Andrés Manuel López Obrador. Propone el muy activo miembro de las redes sociales que José Antonio Meade –al que encuestas a modo ya colocan en segundo lugar, jejeje– y Ricardo Anya sean entrevistados por John Ackerman, Julio Astillero (Hernández), SanJuana Martínez, Álvaro Delgado y Rubén Luengas. En los corrillos se apuesta a que no aceptarán, ellos que tanto querían debatir hace unos días.

