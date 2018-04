Balconeando - Carlos Salinas no apoya a su hijo Emiliano - Indice Político

Carlos Salinas no apoya a su hijo Emiliano

Podría ser la trama de una telenovela, de no ser porque hay muchas víctimas –mujeres abusadas, exmiembros demandados penalmente–, pero en Estados Unidos siguen más capítulos de la secta del ya preso Keith Raniere y de su socio Emiliano Salinas Occelli. Y es que, de acuerdo al medio Frank Report, el ex presidente Salinas se ha distanciado aún más de su hijo Emiliano en los últimos días. De hecho, consigna que el ex ocupante de Los Pinos ya estaba nada contento de que su vástago tuviera cargos directivos en la organización –¿ahora criminal?— ESP, afincada en Albany, NY, y con sucursales en CDMX, Guadalajara y Monterrey en nuestro país. El portal referido hace insinuaciones, incluso, sobre la conducta sexual del hijo del ex mandatario, ahora de 41 años de edad.

Mala noticia: No. No se va el 30 de septiembre

Una mala interpretación del escribidor en torno a la reforma electoral de 2014 –la más reciente de las muchas que ha habido desde 1979–, provocó que en este espacio se dijera, equivocadamente, que el término del desdichado mandato de Enrique Peña Nieto concluiría el último día del llamado mes patrio. No. No es así. Este tipo de reformas, me explican, sólo son vigentes para un periodo posterior a aquel en el que se aprobaron las medidas. De hecho, los diputados y senadores que aprobaron los cambios constitucionales no pudieron reelegirse, como sí podrán hacerlo quienes les sucedieron en el encargo. Quien sí iniciaría su presidencia el 1 de octubre, pero de 2024, será el sucesor de aquel que gane las elecciones el próximo primero domingo de julio. Presento disculpas, por la mala interpretación. Me balconee.

Refuta Canek. Dice no haber renunciado a la diputación

Y ya que estamos desandando caminos, consigno aquí haber recibido un escrito aclaratorio –haciendo uso de su derecho de réplica— del diputado hidalguense Canek Vázquez Góngora, que en sus partes sustanciales señala que no renunció a ser legislador, sino a formar parte de la bancada tricolor, aunque en el texto original que tengo en mi poder presenta su dimisión ¡al PRD! Luego apunta como calumnioso, falso, despectivo, injurioso, lo que aquí se ha escrito sobre sus relaciones con un proveedor de gobiernos estatales –ahora preso— a quien apodaban El Hindú. Servido.

Comentarios

Comentarios