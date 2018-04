Balconeando - Debatidillo - Indice Político

Los debates no se ganan o pierden. No son encuentros deportivos. Se trata de conocer, a final de cuentas, quién convence más.

Y anoche el más convincente fue Andrés Manuel López Obrador.

Los demás debatientes lo mencionaron infinidad de ocasiones. Fue, como se esperaba, el blanco al que todos le tiraban. Y él salió airoso al no contestar ni caer en provocaciones.

El menos convincente fue José Antonio Meade. Era su última oportunidad y la dejó ir. Su obsesión: AMLO.

Ricardo Anaya sólo repitió sus spots. Debió haber perdido puntos que, seguramente, se abonarán a la cuenta de AMLO que, también, fue su obsesión.

Margarita Zavala tartamudeó sus propuestas, quizá por la lápida sobre sus espaldas llamada Felipe Calderón. Con sus números en las encuestas, nada tenía que hacer ahí en el Palacio de Minería. Sus obsesiones: AMLO y Anaya, but of course.

También salió sobrando la presencia de Jaime Rodríguez, quien va a la cola en los sondeos. Militarizar las preparatorias y cortar las manos a los funcionarios corruptos no dejan de ser sino gags de un payaso como lo es él. Obsesionado con AMLO, también.

Más que un debate, anoche presenciamos un debatidillo.

Las encuestas post-debate no variarán. López Obrador, en primer lugar. Anaya en segundo. Margarita en tercero. Meade en cuarto. Y Rodríguez al final.

El avión presidencial, un peligro para quien lo use

La semana anterior el motor en un avión Boeing 737 operado por Southwest Airlines falló catastróficamente. Pero no es el único modelo de motor a reacción con problemas que ha llamado la atención de los funcionarios de seguridad aeronáutica estadounidense.

Como el motor en el jet de Southwest, otros dos, uno utilizado en el Boeing 787 Dreamliner y otro en algunos Boeing 767: presentan grietas.

El martes, el mismo día que se presentó la falla del motor en el avión de Southwest, la Administración Federal de Aviación (FAA, por sus siglas en inglés) dijo que el Boeing 787 Dreamliner impulsado por motores Rolls-Royce podría no ser seguro en viajes transoceánicos.

Y el avión presidencial que usa EPN y que AMLO ya ofreció a Donald Trump, es precisamente en 787 Dreamliner.

Ahora mismo lo está usando Peña Nieto en un viaje transoceánico. Peligroso, pues.

En esas condiciones, quizá Trump ya no lo compre. ¿Usted qué cree?

Memelandia

¡Ya dejen a AMLO en paz!

Que el gran ganador del debate fue Meade… ¡le van a dar tres departamentos!

Encerrona de Andrés Manuelovich

con 7 resabiosos bueyes 7

de las ganaderías

4 de la Mafia del Poder

3 de La Chayotera

¿A qué hora sale la edecán?

www.indicepolitico.com / @IndicePolitico

Comentarios

Comentarios