Balconeando - El chicotito de CSG: Emiliano Salinas abandona la secta NXIVM - Indice Político

¡Qué vigor el de Carlos Salinas de Gortari! Setenta años y, como dice el comentarista radiofónico, “está más fuerte que nunca”… como si se necesitara hacer abdominales, biceps y triceps para leer noticias.

¡Salinas está incontenible! Y tras haber dado instrucciones a EPN, a su gabinete, a líderes empresariales y sindicales sobre qué hacer para evitar que AMLO llegue a Palacio Nacional, volteó al interior de su casa, sacó el chicotito, y llamó a cuentas a su primogénito.

¿Cómo que una secta? ¿Esclavizan mujeres y las marcan en el pubis, como al ganado? ¿Denuncias penales enderezadas contra aquellos que desertan de la secta ESP o NXIVM?

Y muy seguramente le habrá dicho que con la monumental tarea que se ha echado encima –y que no es otra que la de no perder el poder que ejerce a la mala desde 1988–, todavía tiene qué ocuparse de las niñerías y depravaciones del mayor de sus vástagos varones. Y que, peor todavía, arrastró a su hermana Cecilia.

“¡Renuncias!”, debió haber ordenado Salinas a Carlos Emiliano. Y tal vez hasta lo amenazó con mandar llamar al notario para firmar una nueva redacción del testamento, en la que ya no apareciera el regañado.

Y ayer, finalmente, Emiliano Salinas Ocelli Salinas) y Alejandro Betancourt Ledesma, licenciatarios del programa Executive Success Programs (ESP) en México, anunciaron que cederán la dirección de esta firma en el mercado mexicano. No se precisó a quién se cederá el control.

Lo dicho: Carlos Salinas de Gortari está en todo.

Ahora sólo le falta evitar que gane El Peje… y sacar a su sobrina Claudia de ese problema que, dice la OMS, es progresivo, incurable y mortal.

Explicaciones de los majes…trados del Tribunal Electoral

Hagamos de cuenta que usted se “pierde” todo un fin de semana, apaga el celular y no deja ni siquiera razón de dónde va a estar. Cuando “aparezca” es muy probable que requiera dar una explicación o por lo menos, aclarar el inconveniente.

Sigamos imaginando que su pareja ni siquiera le pregunte en dónde estaba, el porqué no llegó al hogar, etc. Y que ante su silencio, usted comience a dar un montón de explicaciones, tipo “los del alcoholímetro me llevaron al Torito y me quitaron el celular”… “tuve que llevar a mi compadre a su pueblo, porque murió su mamá y dejé el cargador del teléfono en la oficina”… etc.

Y ahí es donde entra en funciones el latinajo explicatio non petita, accusatio manifesta. ¿Alguna vez ha caído, como el pez, por su boca? ¿Qué tan cierto es que usted mismo se delata cuando da vueltas una y otra vez sobre una situación?

Algo así les pasó ayer a los majes…trados del Tribunal Electoral que inusitadamente ofrecieron una especie de conferencia de prensa en la que balbucearon incoherencias –no litigan en los medios ni en redes sociales, pero citan a los medios para “defenderse”–, le dieron la vuelta al tema y acabaron por perder los 10 centavos de credibilidad que aún les quedaban, tras su decisión de ordenar al INE que en la boleta para elegir presidente también aparezca el impresentable Bronco.

Ya no es “Hecho en León”, ahora: sản xuất tại Việt Nam

Al mismo tiempo que Donald Trump empieza a dar vuelta en U respecto a la pertenencia de Estados Unidos al Tratado Transpacífico –del que sacó a su país el año pasado– y pide que los expertos estudien detenidamente el caso, el Senado mexicano acelera el paso para ratificarlo antes del Día del Niño.

Pero, ¡cuidado!, si lo ratifican a tontas y locas —as usual— van a dejar aún más desprotegidas a las industrias del calzado, textil y del vestido a cuyos líderes sectoriales simularon escuchar hace un par de días.

En la reunión de marras, los presidentes de la Cámara Nacional de la Industria Textil (Canaintex), José Cohen, y de la Cámara de la Industria del Calzado del Estado de Guanajuato (CICEG), Luis Gerardo González, asentaron que el acuerdo les causará daños en empleos como en ventas. El problema es que con el TPP-11 se darán preferencias comerciales a Malasia y Vietnam, países que podrían ser puerta para mercancía triangulada. De acuerdo con la CICEG, aun sin tratado, las exportaciones de Vietnam van en aumento. De 2015 a 2017 la entrada de pares de zapatos vietnamitas subió de 22 a 26 millones, además de que los costos de producción de ese país son menores, al tratarse de empresas estatales.

