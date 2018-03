Balconeando - El “coco wash” de Emiliano Salinas Occelli - Indice Político

El “coco wash” de Emiliano Salinas Occelli

¡Vaya que sí funciona! El gurú y maniático sexual Keith Rainiere le lavó el coco al primogénito de Carlos Salinas de Gortari. Y es que luego de conocerse que el fundador de Executive Success Programs Inc, a la que le cambió el nombre por NXIVM luego de que se conociera que marcaba con fierros al rojo vivo el pubis de las mujeres que tenían la mala suerte de tratar con él, el ya no tan joven Emiliano Salinas Occelli lanzó un boletín, urbi et orbi, señalando que cuenta con todos los elementos para refutar las imputaciones por tráfico sexual, conspiración para tráfico sexual y conspiración para trabajos forzados que presentó la Fiscalía del Distrito Este de Nueva York en contra de Raniere, quien se hace llamar “Vanguard”. El hecho es que son ya decenas de jóvenes, mujeres y hombres, quienes aquí en México han desertado de esa especie de secta y a todos ellos les han enderezado denuncias penales que en algunos casos prosperan, gracias a papi ex presidente.

AMLO ya reina en la sala de prensa de Los Pinos

Como pocas veces en el malhadado sexenio del presidentito Peña Nieto, la sala de prensa de la residencia oficial ha tenido tanta actividad como en las dos últimas semanas. Dizque porque están informando de los “avances” de la fallida administración peñista. La realidad es que el vocero de EPN, Eduardo ¿Andrade?, ha llamado a los reporteros que cubren la “fuente” para intentar dar respuestas a los señalamientos populares que, en su carácter de candidato, ha hecho suyos Andrés Manuel López Obrador. Primero, por la Reforma Energética, y llevó a Pedro Joaquín Coldwell al pódium para que la defendiera. Y ayer a Federico Patiño, director general del Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, para que resguardara la honorabilidad (sic) de contratistas y gobernantes que participan en la construcción de lo que parecería ser un aeródromo intergaláctico sobre un pantano. AMLO ya reina en la sala de prensa de Los Pinos.

Aristóteles Sandoval, próximo a “desaparecer”

Al priísta gobernador de Jalisco, Aristóteles Sandoval, se le acumulan los casos de desapariciones. De jóvenes, sobre todo. Entregado a la farándula y al goce de frivolidades inenarrables, ha tenido que interrumpir su dolce vita para aparecer ante las cámaras en cuando menos un par de ocasiones en los últimos días. Se acerca el fin de su malhadado mandato y él ya está listo para “desaparecer” de México, en espera de que lo alcance la justicia por los muchos millones de dólares con los que ha engrosado sus cuentas bancarias. Para eso ya compró una casa de lujo en Fort Lauderdale por 7 millones de dólares. La propiedad está a nombre de su esposa, Lorena Arriaga, y está ubicada en Avenida Delmar PL, número 2501. Tiró la casa que ahí había, construyó una nueva de estilo minimalista y está valuada en ¡7 millones 495 mil dólares! ¡Viva la Robolución! ¿Viva el PRI?

