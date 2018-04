Balconeando - Emiliano Salinas, ¿lavador de dinero? ¿Como sus tíos? - Indice Político

La muy exitosa cadena de “lavanderías” de la familia de Carlos Salinas de Gortari tiene un nuevo franquiciatario, Carlos Emiliano Salinas Occeli, de acuerdo con el tribunal de Brooklyn, NY, donde se juzga la conducta criminal de su socio Keith Rainere, fundador de la secta NXIVM.

Carlos Emiliano sigue los pasos de su tío Raúl, quien depositara en Suiza más de 100 millones de dólares que, según Luis Téllez, corresponderían a parte de “la mitad de la partida secreta” que se habría robado el ex presidente.

Otro de los tíos, Enrique, fue asesinado apenas días antes de que acudiera a un llamado a declarar por parte de las autoridades francesas y explicara de donde provenían las enormes sumas que tenía depositadas en varias instituciones financieras galas. Muy probablemente venían de otra parte de lo mucho que se robara Carlos Salinas.

Pero por lo que hace a Carlos Emiliano, fuentes serias me aseguran que el motivo de su renuncia a la secta de Rainere, obedece a las investigaciones iniciadas por la fiscalía neoyorquina conectadas con la enorme cantidad de dólares, rublos y otras divisas encontrados en la residencia de Nancy Salzman, la número dos en la organización criminal, que presuntamente le eran enviados desde México en cash.

Así que, tras renunciar, lo más probable es que Carlos Emiliano ya se haya dado a la fuga. Al PRI y a su candidote lo menos que les conviene es un nuevo escándalo internacional que involucre a su verdadero líder y guía quien, antes de EPN, era el mayor ratero de nuestra historia, haciendo palidecer incluso a Miguel Alemán Valdés.

EPN “está como operado del cerebro”

En ciertas fotografías, pero sobre todo en los videos, se observa una enorme cicatriz en la parte superior de la cabeza de Enrique Peña Nieto. Fíjese con atención y no cambie de canal, como lo hacemos casi todos, cuando aparece la imagen del atracomulca diciendo cualquier barbaridad.

¿Alguna operación cerebral de la que no nos enteramos?

¿Una alopecia areata no tratada adecuadamente?

Tal vez la respuesta afirmativa sea la que plantea la primera opción.

Porque sólo “como operado del cerebro” pueden explicarse, ¡y hasta justificarse!, tantas metidas de pata del ocupante de Los Pinos.

La más reciente, cuando sostenía en sus manos la Copa del Mundo futbolero, la semana anterior:

“Esperamos que nuestra selección tenga un gran papel y un gran desempeño y regrese con esta Copa Mundial, la traiga de regreso como campeones de Rusia 2016”, dijo Peña Nieto, pero luego, luego, corrigió y dijo: “2018”.

Lo bueno es que ya falta poco para que se vaya a recuperar. Como cuatro meses. No. Menos. Como siete.

El quién es quién de los consultores de campañas

Ricardo Anaya –dice la revista Campaigns & Elections en español– opera con un equipo 100% mexicano que en 2012 trabajó para AMLO. O sea que no sólo le copia propuestas… Así, los estrategas de su campaña son Roberto Trad y José Adolfo Ibinarriaga de El Instituto, como se llama su empresa… poco institucional por cierto. Las redes son manejadas por Andrea de Anda, de Capici, y la producción está encomendada a Victor Covarrubias, de Pico Adw.

Andrés Manuel López Obrador trabaja dos asesores “de casa” y en las redes, con uno recién adquirido en la elección del Estado de México que también trabajó para Manlio Fabio Beltrones en 2016. Los dos primeros son: en estrategia general, John Ackerman, y en producción, Epigmenio Ibarra. El tercero es Hugo Scherer.

José Antonio Meade, dice la publicación, paradójicamente está rodeado de “ganadores”. En producción, a Alfredo Santoscoy y al ex televiso Alejandro Quintero Quiñones “encargado de hacer algunas piezas iniciales de pre campaña y que ha entrado como parte del ‘apoyo’ que Los Pinos han querido enviarle con su publicista de cabecera. Los estrategas generales son Alejandra Sota y Fernando Vázquez Rigada, éste último compañero de banca del candidote. Y en redes, aunque no la menciona la publicación, a Alejandra Sota, también ex Televisa y, también, enviada de Los Pinos.

En cuanto a los independientes, Margarita Zavala dejó todo en manos de su hermano Juan Ignacio. Y El Bronco volvió a confiar en Guillermo Rentería (Memociones).

Dice mucho el quién es quién, ¿no cree usted?

http://www.indicepolitico.com / @IndicePolitico

Comentarios

Comentarios