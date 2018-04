Balconeando - La itamita Vanessa Rubio hace quedar mal a su Alma Mater - Indice Político

La itamita Vanessa Rubio hace quedar mal a su Alma Mater

Dicen los políticos políticos que el cuarto de guerra de José Antonio Meade, más bien parece el cuarto de juego de los niños de la casa. Hacinados, los casi ¡30 personajes! o a veces hasta más que deciden el discurso del candidote presidencial priísta –también su manera de caminar y de vestir– producen verdaderas “ideotas” que inmediatamente ponen en práctica. Una de ellas fue, apenas, revivir un viejo tweet de AMLO en el que critica a los egresados del ITAM que han ocupado la SHCP en los últimos años y en el que se lee que la institución fundada por los Baillères (Palacio de Hierro, en el comercio; Peñoles, en la minería, Grupo Bal, en la extracción de petróleo) es “la escuela de tecnócratas neoporfiristas que han dañado la economía de la gente y a la nación.” Seguro la señora Vanessa Rubio tuvo la ocurrencia y, más de 800 días después, dio respuesta a López Obrador: “Andrés Manuel se lanza con todo en contra del @ITAM_mx y de sus egresados. Los califica de ‘malos técnicos’. Como siempre, descalifica a todos los que no piensan como él y denosta (sic) a una gran universidad y a sus estudiantes.” Sólo que no se escribe denosta, sino denuesta. Es un verbo irregular que se conjuga como el verbo contar: denuesto, denuestas, denostamos, etcétera. ¡Que mal hace quedar a su Alma Mater la señora Rubio! Ah, y por cierto, para que funcionen, en los war room no debe haber más de una media docena de personas.

Se auto sabotea José Antonio Meade: que seguirá la guerra

Es tal el despiporre de los estrategas del tricolor que nadie asesoró al candidote presidencial y ayer, en Sinaloa, dijo que –como se oye en los audios de los aviones— “en el remoto e improbable caso” de que llegue a la Presidencia, dará continuidad a la guerra del narco, pero ahora sí con inteligencia (a’i les hablan Fecal y EPN). Y se dice que nadie lo asesora porque, entre los muchos temas que la población aborrece, está precisamente el de las decenas de miles de muertos, los escasos resultados, los onerosos gastos, y ningún resultado, el involucramiento de las Fuerzas Armadas, y el crecimiento de la delincuencia, el descabezamiento de grupos que sólo generan más grupitos, sin consecuencias a favor, los miles de desaparecidos, los levantones, los desplazados. ¿Seguir la guerra? No abona a su favor. Le resta apoyos.

Ríos Piter, no. ¿Por qué Margarita Zavala sí?

La candidatura impune de la “independiente” Margarita Zavala está plagada de irregularidades, de cientos de miles de firmas de “apoyo” que no le reconoció el INE, de uso de recursos públicos –empleados de su maridito que pagamos los contribuyentes– y, aún así, todo indica que aparecerá en la boleta electoral. No será así con El Bronco –que es lo de menos, dados sus antecedentes y resultados en Nuevo León— ni con El Jaguar Armando Ríos Piter, quien ha denunciado que funcionarios del INE han mostrado un inusitado activismo mediático en contra de su persona, “activismo ajeno a su papel de organizadores imparciales del proceso electoral, asumiendo incluso el papel de actores centrales e infalibles del mismo”. ¿Tienen línea para apoyar a una y defenestrar a los otros dos? Ya empezamos a perderles la poca confianza que con más penas que gloria se habían ganado.

