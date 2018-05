Balconeando - Por probable complot con Emiliano Salinas, que Yuriria Sierra no modere el debate presidencial - Indice Político

Ex miembros de la secta aún liderada por Emiliano Salinas Occelli se oponen a que la periodista Yuriria Sierra sea una de las moderadoras del segundo debate de los candidatos presidenciales a celebrarse dentro de 11 días en Tijuana. Su estrecha relación con el hijo de El Innombrable y el hecho de que la también conductora de televisión presuntamente haya participado en un complot para que tres mujeres estadounidenses fueran injustamente encarceladas en México son sus principales argumentos.

En febrero de 2012, en efecto, Toni Natalie fue invitada a México a través del correo electrónico yuriria_sierra@hotmail.com para ser entrevistada sobre la secta NXIVM de la que había defeccionado.

Con reservas mantuvo correspondencia hasta que, más tarde, se reveló que la invitación era una trama de Keith Raniere para atraerla a México, donde le esperaba una orden de arresto. Iba a ser retenida en una prisión mexicana. Keith Raniere quería destruirla. Y con Emiliano Salinas, las influencias de éste en el Ministerio Público y en el Poder Judicial, planeó la trama que, finalmente, fue frustrada.

Sierra, quien fuera una de las pocas invitadas a la boda del junior Salinas Occelli con la actriz Ludwika Paleta y quien el año anterior visitó a la pareja en San Diego para conocer a sus mellizos recién nacidos, negó en 2016 ser la propietaria de la dirección de email con la cual se pretendió invitar a México para un intento de secuestro a la ciudadana norteamericana Toni Natalie.

Escribe Víctor Hernández en su Blog de Izquierda: “se le tuvo que preguntar dos veces a Yuriria Sierra… La primera vez… no respondió a la pregunta.” Fue hasta el día siguiente que “tras preguntarle nuevamente, Sierra respondió con un solo enunciado: ‘¡De ninguna manera!’ El ex diputado federal Andrés Eloy Martínez le volvió a preguntar a Yuriria Sierra sobre la dirección de email, a lo cual Sierra respondió con la palabra ‘Ceroooooooo.’ Cabe señalar que hasta el momento, Sierra no ha usado la palabra ‘no’ para negar tener o haber tenido la dirección de email señalada…”

Sierra, pues, está bajo sospecha.

Y por eso los ex miembros de ESP y NXIVM –ahora perseguidos por Salinas Jr. en connivencia con autoridades judiciales venales– piden al INE que reconsidere la participación de la periodista en el próximo debate presidencial.

El mal fario persigue a Meade

Tras su relanzamiento dominical, ahora sí ya como priísta –le dieron la candidatura dizque porque no militaba en el tricolor–, la situación colera de José Antonio Meade no ha mejorado… antes, todo lo contrario.

Para empezar, el lunes citó a la prensa ¡a las 7 de la madrugada!, sólo para leerles un mensaje, que bien podría haber enviado por correo electrónico, ahorrándoles a muchos la desmañanada. Las caras largas de no pocos informadores acompañaron la salida del ahora sí ya priísta del salón del hotel Camino Real donde fueron citados.

Por la noche, AMLO le ganó doblemente el mandado. Primero, porque tuvo más audiencia su entrevista con Javier Alatorre, en Azteca, que la que él logró en su comparecencia ante los comentócratas que no pasan del Tercer Grado, en Televisa. Y, segundo, porque en cada respuesta del ahora ya desenmascarado priísta, estaba siempre presente López Obrador. Por eso, también, las caras largas de sus entrevistadores.

El martes no le fue mejor. En reuniones por separado con organizaciones civiles y colectivos de víctimas del delito, el morenista se llevó las palmas al ofrecer que el padre Alejandro Solalinde sería responsable de la defensa de derechos humanos en caso de que él gane las elecciones, y al proponer que el escritor Javier Sicilia, fundador del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, forme parte de la comisión encargada de la búsqueda de desaparecidos.

A Meade, en cambio, los asistentes lo increparon cuando menos en cuatro ocasiones.

Como que al ahora sí ya priísta más que una relanzada le hace falta una limpia, ¿no cree usted?

