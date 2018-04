Balconeando - ¡Un gringo al frente de la SAGARPA! - Indice Político

¡Un gringo al frente de la SAGARPA!

Los maiceros de Illinois, Iowa y Nebraska están de plácemes. Igual quienes cosechan trigo en Kansas, Dakota del Norte, Montana y en el estado de Washington, allá en los Estados Unidos. Por vez primera tienen a uno de sus paisanos al frente de la Secretaría de Agricultura de México. Sí. De la dependencia del gobiernito que no alienta la producción de alimentos, sino la importación de estos… como si en ello sus funcionarios llevaran comi$ión. ¡Un titular de SAGARPA gringo!, de acuerdo con su biografía en Wiki. Se trata de Míster Baltazar Hinojosa quien, con este nombramiento es compensado por su padrino y protector Luis Videgaray, luego de que no pudo hacerlo gobernador de Tamaulipas. Sucede igual con el coordinador general de Minería, de la Secretaría de Economía, Mario Alfonso Cantú Suárez, quien el 13 de julio de 2014, poco más de seis meses después de haber asumido el cargo que le confió el nipón Ildefonso Guajardo, presentó una declaración jurada, como evidencia de presencia física en los Estados Unidos, cual trámite indispensable para obtener la ciudadanía estadounidense que hoy ostenta. Así, poco a poco, Estados Unidos se infiltra el puestos clave del gobiernito mexicano. ¿Cuándo tendremos un presidente gringo y no agringado como los de los últimos sexenios?

Los Baillères (ITAM) apoyan a Zavala, no a Meade

Luego de la tardía, ardorosa y al final fallida defensa que del ITAM hiciera la señora Vanessa Rubio, lo menos que podría pensarse es que tal lo hacía en reciprocidad por el apoyo de la institución de educación superior –no, señora Rubio, otro fail: no es universidad– a la candidatura de José Antonio Meade, pero no.

Se acaba de informar que el primer día de la campaña de Margarita Zavala Gómez del Campo de Calderón Hinojosa, recibió de Alberto Baillères González –Palacio de Hierro, Peñoles, Grupo Bal– y de su hijo Alejandro, aportaciones de 1 millón 600 mil pesos cada uno. El tercer simpatizante que aportó la misma cantidad es Juan Bordes Aznar, un ejecutivo que también estuvo en las filas del conglomerado empresarial de los Baillères. Los dueños del ITAM tienen una candidata “totalmente Palacio”.

¡Aguas, José Antonio! Inició la pesca del mero

Que el candidote del PRI deberá tener cuidado de no acercarse a las aguas del Caribe mexicano. Y es que desde el primer día de este abril inició la temporada de pesca de todas las especies de mero en aguas de jurisdicción federal, ubicadas frente a los estados de Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Trae tan mala suerte que quien dice ser YoMero, en una de esas, Alito, Zapata Bello o hasta Joaquín González le lanzan un cebo y muerde el anzuelo, ¿no cree usted?

Comentarios

Comentarios