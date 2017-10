¿Batres candidato al GCDMX?

Your Rating User Rating : 0 ( 0 votes )

Andrés Manuel López Obrador tomó este lunes la decisión de apoyar con un equipo de abogados y estrategas políticos a la delegada en Tlalpan, después de la bronca que se le vino con la caída del colegio Rébsamen por el temblor del 19 de septiembre. Misión imposible.

Sheinbaum que se perfilaba como candidata de Morena al gobierno de la Ciudad de México recibe metralla, tanto de frentes priístas, como panistas y perredistas que no la quieren despachando en el Antiguo Palacio del Ayuntamiento en donde ahora despacha Miguel Ángel Mancera.

La política-científica se defiende con todo ante las acusaciones de que hubo negligencia de la delegación en el caso del Colegio que se derrumbó y cobró 25 víctimas, la mayoría menores de edad que cursaban la educación básica en esa institución y ahora su jefe y mentor acude en su auxilio.

Hay quienes piensan que Claudia perdió la oportunidad de ser la candidata de Morena para el gobierno de la Ciudad de México y que Andrés Manuel un conocedor del juego de beisbol, ya envió a Martí Batres al círculo de espera para entrar como bateador emergente.

Batres está en mejor posición que cualquier morenista capitalino en esos momentos y tiene a su favor que se disciplinó, cuando en meses pasados se dio a conocer el resultado de una encuesta que daba como triunfadora a la delegada en Tlalpan para ser la coordinadora de Morena en la capital del país, el paso previo a la candidatura, lo que motivó el enojo de Ricardo Monreal quien amenazó con salirse de ese parrido, pero hasta ahora no ha cumplido.

Sheinbaum, en cambio, está en la cuerda floja porque no puede abandonar la delegación porque tiene que hace frente a la emergencia y la reconstrucción, por más que Andrés Manuel la defienda será difícil sortear la metralla que se le vino después del temblor.

El gobierno de la Ciudad de México ignora las demandas de auxilio que los damnificados por el sismo del 19 de septiembre pasado, como sucede en el caso del edifico localizado en Ámsterdam 25 en donde el edificio de un lado, el número 27, se colapsó y lo que quedó amenaza con caer sobre el vecino. Los condóminos ya denunciaron pero no han sido atendidos y la negligencia no es de ahora, mucho antes del sismo habían acudido a las autoridades capitalinas para alertar sobre el peligro que representaba ese inmueble, pero no se les escuchó…Primer aviso para Alfredo del Mazo, el asesinato del subdirector operativo de la policía Estatal, Pedro Alcántara, quien viajaba junto con su esposa, Teresa Salinas Rosas, que también murió en el ataque perpetrado sobre la carretera Toluca-Atlacomulco. Con Del Mazo las cosas no pintan bien en el Estado de México, primero fue el temblor, ahora este crimen que seguramente lo tiene temblando…Los desastres naturales no cesan, ahora es Tamaulipas en donde las fuertes lluvias provocan inundaciones que traerán consecuencias para la población…Si Gerardo Ruíz Esparza piensa que con los temblores se olvidará lo del socavón, podría equivocarse…Diego Fernández de Cevallos es el representante de Ricardo Anaya en el Frente Ciudadano por México, ¿cómo lo verá Margarita Zavala?

