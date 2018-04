Bob Dylan lanzará su marca de whisky, “Heaven’s Door” - Indice Político

Foto: The New York Times / Las imágenes de las etiquetas están inspiradas en las esculturas de Bob Dylan.

WASHINGTON, 28 de abril, (AlMomentoMx).- Robert Allen Zimmerman, mejor conocido como Bob Dylan, ha entrado al mercado de los licores y, dando un gran giro a su carrera, lanzó su propia marca de whisky, bautizada “Heaven’s Door” en referencia a su exitosa canción “Knockin’ on Heaven’s Door”; el próximo mes se podrá adquirir la bebida.

El artista de 76 años, y su nuevo equipo no elaborarán el whisky, sino que lo comprarán a una serie de productores y cambiarán algunas de sus características antes de embotellarlo, indicó hoy el diario The New York Times, que dio la noticia.

La colección “Heaven’s Door” consistirá en tres tipos de whisky: un bourbon de siete años con costo de 49.99 dólares, un whisky almacenado en un barril doble antes de ser embotellado que costará 49.99 dólares, y un whisky de centeno que ha sido guardado en barriles de roble procedentes de la cordillera de los Vosgos, en Francia cuyo costo será el más caro 79.99 dólares. Las botellas tendrán 750 mililitros.

Uno de los socios de Dylan es el empresario Marc Bushala, de 52 años y famoso por haber creado el whisky de centeno “Angel’s Envy”, que luego vendió por 150 millones de dólares a Bacardi.

Según el Times, Bushala comenzó en 2015 a pensar en un whisky con el nombre de Bob Dylan y, después de varios encuentros con el artista, consiguió que Dylan se convirtiera en uno de los socios de la empresa, llamada “Heaven’s Door Spirits” y que ha conseguido una inversión de 35 millones de dólares

“Los dos queríamos crear una colección de los mejores whisky estadounidenses, que a su manera, contaran una historia”, dijo el premio Nobel de literatura en 2016 en un comunicado a The New York Times.

“He viajado durante décadas y he podido probar algunos de los mejores licores que ofrece el mundo del whisky. Este es un gran whisky”, afirmó Dylan.

