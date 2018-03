Cae el Indicador Global de la Actividad Económica - Indice Político

Por EDGAR GONZALEZ MARTINEZ

No todo son lágrimas; los banqueros, de maravilla

México inició mal el año. Ayer se dieron a conocer las cifras oficiales del Indicador Global de la Actividad Económica (IGAE), en donde se muestra su debilitamiento en enero. En efecto, el principio de año se registró una disminución del IGAE de 0.7% a tasa mensual en enero (desestacionalizado). Este desempeño fue causado por una disminución mensual del sector servicios. Así, la tasa de variación anual de IGAE disminuyó a 1.1%, desde el 1.9% reportado por el INEGI para diciembre).

Por supuesto, esta baja, no es pareja; a algunos sectores les va de maravilla. Por ejemplo, de acuerdo con cifras de CNBV, los 23 grupos financieros en operación registraron -en igual mes- activos totales por $9,171 miles de millones de pesos (mmdp), 4.9% más que en diciembre de 2016. El saldo de la cartera de crédito total fue $4,380 mmdp, con un crecimiento anual de 9.0%; mientras que la captación total fue 9.6% superior a la observada al cierre de 2016 y se ubicó en $4,862 mmdp.

Los bancos mantuvieron activos por $8,280 mmdp, 90.3% del total de los activos de los grupos financieros; las casas de bolsa por $365 mmdp, que representa 4.0% de los activos del sector y las aseguradoras por $275 mmdp o 3.0% del total del sector. El resultado neto acumulado a diciembre de 2017 alcanzó $158.2 mmdp, 27.5% por encima de lo reportado en igual mes del año anterior. Y la rentabilidad de los activos, medida por el ROA acumulado a 12 meses, se ubicó en 1.79% y la rentabilidad del capital, medida por el ROE acumulado a 12 meses, registró 16.13%.

Raúl Beyruti y Eduardo Torre Blanca lanzan una nueva plataforma televisiva

GINgroup, presidido por Raúl Beyruti Sánchez, junto con su socio, el Periodista Financiero y Económico, Eduardo Torreblanca, lanza una nueva plataforma televisiva llamada GINtv (http://gintv.mx), en alianza estratégica con Presumiendo México (www.presumiendomexico.com.mx), a través de la señal de Ultravisión, Cablevisión Regional, Gigacable, Mediacom y Telecable. Se transmitirá en 8 estados de la república: Aguascalientes, Guanajuato, Michoacán, Jalisco, Guerrero, Hidalgo, Puebla y Tlaxcala, y en las 35 Ciudades en donde GINtv llevará su oferta informativa, para atender de mejor manera a los televidentes y a las necesidades del empresario. La transmisión se realizará todos los viernes, a partir de este 23 de marzo, en punto de las 22:00 horas, con repetición los sábados a las 10:30 horas y domingos, a las 22:00 horas.

El Poder Legislativo decide seguir prohibiendo el dispositivo Roku

Bien por los Jueces Federales en la CDMX y Torreón, quienes decidieron mantener vigente la prohibición de la importación, comercialización y distribución de Roku en México. Roku es un dispositivo agregador de contenidos por medio del cual los usuarios pueden tener acceso a distintos servicios de contenidos (Netflix, YouTube, Amazon, Fox, entre otros), en un solo dispositivo. Como usted recordará, a principios de 2017 Cablevisión presentó una demanda civil en contra de diversas personas físicas y la empresa Latamel Distribuidora, por el robo (comercialización y reproducción de señales sin autorización) de sus contenidos. En mayo del mismo año, el Juez 38 de lo Civil de la Ciudad de México (CDMX) dictó la prohibición a la importación y venta del dispositivo Roku en México.

Roku es una marca conocida y ha tenido mucho éxito en el mundo; sin embargo, en México (para variar) se le empezó a dar un uso distinto. Se modificó el sistema operativo del dispositivo y a cambio de una contraprestación mensual, se permite el acceso al contenido de muchas plataformas de manera ilegal. ¿El fabricante de Roku es responsable?. Bueno, aparentemente no, pero en otros aparatos similares sus fabricantes vigilan sus sistemas operativos constantemente para evitar este tipo de situaciones. De acuerdo con un estudio elaborado por The Competitive Intelligence Unit, en el cual se le da seguimiento al mercado de Servicios de Televisión y Audio Restringido (STAR), Roku tiene 1.1 millones de usuarios en el país, de los cuales 40% lo utiliza para ver contenidos de forma ilegal. Suman 575 mil usuarios que acceden a contenido ilegal (no son pocos) y que bien podrían ser el número de suscriptores de un operador pequeño de TV Restringida.

Nuevas rutas de American Airlines a México; Oaxaca, estado beneficiado

American Airlines anunció ayer de una nueva ruta hacia México y el incremento de servicio a tres destinos en el país. A partir del 19 de diciembre, American ofrecerá un vuelo diario entre el Aeropuerto Internacional Xoxocotlán (OAX) en Oaxaca y el Aeropuerto Internacional de Dallas/Fort Worth (DFW). Este nuevo servicio será operado con un Embraer ERJ-75 con 12 asientos en Primera Clase y 64 asientos en la Clase Económica. Esta nueva ruta es el destino número 22 de American en el país. En junio del año pasado la aerolínea inauguró servicio a Mérida, el destino número 21 de la aerolínea, y en agosto celebró su 75 aniversario en el país. American también anunció frecuencias adicionales desde DFW a tres importantes destinos en el país. En Cancún (CUN), el 7 de junio se añadirá un sexto vuelo diario sumando más de 30 vuelos diarios desde 13 ciudades en los Estados Unidos. A San José del Cabo (SJD) s añadirá un cuarto vuelo diario en diciembre, sumando más de 10 vuelos diarios desde los centros de conexiones en Charlotte (CLT), DFW, Los Ángeles (LAX), Chicago (ORD) y Phoenix (PHX). Ambos serán operados con Boeing 737-800 con 16 asientos en Primera Clase, 30 asientos en Main Cabin Extra con más espacio para las piernas, y 114 asientos en la Clase Económica. También en diciembre, American añadirá un segundo vuelo diario a Torreón (TRC) que será operado con un Embraer ERJ-45 con capacidad para 50 pasajeros.

Recomiendan a vacacionistas un seguro de viajero

Si usted, estimado lector se nos va de viaje por este período vacacional, felicidades: es uno de los 13 millones de mexicanos que tiene esa posibilidad. Pero le recomendamos adquirir un seguro del viajero para evitar contratiempos desagradables. Como nos lo dice Emmanuel Jiménez, responsable de seguros de consumo de AIG Seguros México: Un seguro de viaje representa protección, no solo ante emergencias médicas, sino también ante situaciones como robo o retraso del equipaje, cancelación de vuelos y los gastos de hospedaje , reservaciones pre-pagadas de tours, así como los costos por interrumpirlas vacaciones en el último minuto, lo que puede implicar un fuerte golpe a las finanzas familiares, ya que por lo general no hay reembolsos en reservaciones.

loscapitales@yahoo.com.mx

www.agendadeinversiones.com.mx

Comentarios

Comentarios