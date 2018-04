Cancelan pelea Canelo vs. Gennady Golovkin - Indice Político

CIUDAD DE MÉXICO, 3 de abril (AlMomentoMX).— El presidente de la promotora Golden Boy Promotions, Eric Gómez, canceló la pelea de revancha entre el mexicano Saúl Canelo Álvarez y el kazajo Gennady Golovkin que estaba programada para el 5 de mayo.

La decisión se tomó dadas las pocas posibilidades de que el Canelo libre un castigo por parte de la Comisión Atlética de Nevada por los dos exámenes positivos que falló el mexicano al registrar niveles de clembuterol.

“Vamos a cancelar la fecha del 5 de mayo en este momento, hay una audiencia para el 18 de abril con la Comisión y desafortunadamente no habrá tiempo para promover para el 5 de mayo”, dijo Eric Gómez.

Por su parte, Canelo Álvarez dio a conocer su postura luego de que la Comisión Atlética de Nevada lo suspendió por los exámenes antidoping en los que arrojó positivo por clembuterol.

“Me pesa mucho que por mal manejo de la información se vea manchado mi nombre…. tendré que tomar precauciones para mi futuro. Soy un peleador limpio. Estoy tranquilo y con la frente en alto”, dijo el boxeador mexicano.

Aseguró que a pesar de que no son obligatorios los exámenes, él los hizo voluntariamente, y siempre había salido negativo. “En esta ocasión se dio un porcentaje mínimo de clembuterol, y es algo que le ha pasado a muchos deportistas”, apuntó.

“Respeto a mi deporte, me respeto a mí, y quiero decir que lo más importante es aclarar la situación”, resaltó el Canelo, quien alegó que el positivo se debió a consumo de carne contaminada y acatará la sanción que le imponga la Comisión Atlética de Nevada.

“Aun no siendo intencionalmente me llega una sanción y lo respeto, esto me pesa mucho, la pelea, la revancha tendrá que esperar y estoy decepcionado y triste porque me he estado preparando para esta pelea muy dura, para demostrar que soy el mejor peso medio del mundo”, dijo Álvarez, quien ofreció disculpas a todos los patrocinadores que apostaron por el combate.

Por su parte, la promotora Golden Boy espera llegar a una solución y esperan ver a Sául Álvarez de vuelta en el ring para agosto o septiembre.

En días anteriores, Gennady Golovkin había asegurado que con o sin el peleador mexicano para el desempate, el planeaba pelear, por lo que ahora está a la busca de un reemplazo a poco más de un mes del duelo.

