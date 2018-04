Candidatos desconocen la economía digital - Indice Político

Por EDGAR GONZALEZ MARTINEZ

Son analógicos, como las TV que se tiraron

Las demandas ciudadanas del proceso electoral de 2018 se están decantando en torno a dos ejes temáticos: seguridad y combate a la corrupción. Y tiene razón The Competitive Intelligence Unit cuando señala que ambos temas están y estarán presentes de manera constante en los discursos, debates e intercambios que realicen los candidatos y las coaliciones que encabezan. Ante este escenario, surge la pregunta: ¿cómo hacer para que las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) sean un elemento central en la agenda de los candidatos?. Yo creo que cualquiera de los candidatos a ocupar la silla presidencial en el próximo sexenio, simplemente desconocen las TIC y su importancia en esta época; no tienen ni idea de los alcances de la economía digital, y bien podría decirse que su estructura molecular e intelectual es lo más parecido a un ser analógico. Sí, como esas televisiones que recientemente se recopilaron y se tiraron a la basura por ser ya un modelo anacrónico y que ya no tienen ni presente ni futuro ni en México ni el mundo, digital… Uf…pobre México.

Siete de cada 10 contratos del gobierno, por adjudicación directa

El combate a la corrupción será uno de los bloques en el debate del próximo domingo y una de las preguntas es cómo evitar la manipulación de los contratos del Gobierno Federal, ya que en la actual administración 7 de cada 10 fueron por adjudicación directa, de acuerdo con el Índice de Riesgos de Corrupción, estudio que elaboró el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO). Y en este tema, precisamente el Dr. Pedro López Elías está por presentar a los candidatos presidenciales una estrategia para mejorar el Sistema de Contratación en México, a fin de promover la competencia y transparencia en estos procesos, lo que contribuiría a disminuir la corrupción en el país, que hoy se encuentra en el lugar 135 de 180 naciones, de acuerdo con el Índice de Percepción de la Corrupción 2017, publicado por Transparencia Internacional.

Presiones el IMSS para que contrate servicios renales con una empresa

Dicen que a río revuelto, ganancia de pescadores, y pare que eso está haciendo la empresa Baxter, que dirige Piero Novelo, tratando de conseguir, por todos los medios, los contratos del IMSS para la prestación de los servicios renales. ¿Recuerda usted la serie de plantones y marchas con familiares de enfermos renales para exigirle a las autoridades que les regresen a esta empresa el contrato en diversas ciudades del centro de México?. Dicen que es una de las estrategias de Baxter para conseguir dichos contratos. Eso, me dicen, hizo en Guatemala, y el hoy expresidente de ese país, Otto Pérez Molina, nos dijo: Baxter trató de chantajear y de ofrecerle recursos para que le entregara en charola de plata los servicios para la atención de los enfermos renales, claro está con un sobreprecio en relación a lo que cobran otras laboratorios y firmas farmacéuticas”.

Mujeres capacitadas, pero sin empleo, denuncia GINgroup

En el país hay 8 millones de mujeres capacitadas, sin empleo, sin seguridad social y sin bancarización, lo que implica un pérdida de más de 240 mil millones de pesos anuales, por lo que GINGroup, que preside Raúl Beyruti Sánchez, solicitó a los candidatos a la Presidencia de la República la incorporación de la mujer a la vida laboral y que se incluya como una política de Estado, de acuerdo a la modificación al artículo 4 de la Constitución. Si se incrementara un 4% de las mujeres a la fuerza laboral formal en el país, nuestro PIB crecería un 6%, esto según datos aportados por el Banco Interamericano de Desarrollo y el INEGI.

GINgroup asegura que las empresas se vuelven más eficaces cuando promueven el talento femenino hacia posiciones de liderazgo e informó que el 20 por ciento de las mujeres son discriminadas en sus trabajos. Apostar por la mujer es apostar por el crecimiento y el desarrollo del país. Empoderar a la mujer es la mejor opción para el desarrollo de México. Las empresas, como GINgroup, tiene la gran responsabilidad de impulsar la equidad entre hombres y mujeres.

Perspectivas favorables para la construcción en el mediano plazo: FORECASTIM

Según el Indicador Adelantado de la Construcción (INAC), que elabora la consultora FORECASTIM, especializada en la industria de la construcción, se anticipa un momento económico positivo para la industria. En efecto, la construcción crece 3.1% en el primer trimestre de 2018, gracias a la generación de vivienda, edificación comercial y de servicios. Y precisa: “en los meses de enero y febrero de 2018 la actividad constructiva creció en promedio 4.3% a tasa anual, según estadísticas oficiales. De acuerdo con una estimación propia, el PIB de la construcción registró un crecimiento de 3.1% anual en el primer trimestre de 2018; hecho que confirma la tendencia positiva ya mostrada por el INAC desde finales de 2017.”

Participa el SAT en foro para facilitar el tránsito de mercancías en aduabas

Muy concurrido el foro conjunto entre la Organización Mundial de Aduanas (OMA) y el Convenio Multilateral de Direcciones Nacionales de Aduanas de América Latina, España y Portugal (Comalep) en el que México participó a través del SAT. El objetivo del foro fue abordar el tema de la cooperación de los organismos que intervienen en las fronteras, a fin de presentar proyectos por parte de las administraciones aduaneras participantes dirigidos a la mejora de la experiencia de los usuarios en las aduanas fronterizas. Al dar la bienvenida al foro, el Administrador General de Aduanas del SAT, Francisco Gil Leyva Zambada, expresó que este evento ofrece la oportunidad de establecer un diálogo franco y abierto entre las autoridades aduaneras y el sector privado y que no hay duda que se ha avanzado mucho en materia de atención a los usuarios de comercio exterior por parte de las autoridades aduaneras del mundo, y que por ello en este evento se recibirán todas las inquietudes por parte del sector privado.

