Canon Mexicana no se responsabiliza por error de fábrica #Error80 - Indice Político

CIUDAD DE MÉXICO, 21 de marzo (AlmomentoMX).- Usuarios de la cámara Canon EOS 70D en México, reportan que el equipo ha presentado un error de fábrica que a más de uno a nivel internacional le ha pasado, lo cual hace ver que el fallo no es un caso aislado pues este error conocido como #error80 ha ocurrido en Canon México, Brasil, Colombia, Perú, Argentina, U.S.A, España, Europa, entre otros.

Hace unos cuantos años por el 2013, Canon lanzó su nuevo modelo EOS 70D, una cámara réflex digital en la que incorporó tecnología dual pixel CMOS AF, la cual proporciona un enfoque automático (AF) suave y preciso cuando se graba videos en full hd, lo cual hace que sea más rápida cuando se dispara en modo de visión en directo “live view”, está maravilla con gran velocidad en sus grabaciones era un sueño para todos aquellos que aman la fotografía y el video, sin embargo, hoy día la 70D y Canon se han vuelto una pesadilla para los que compraron este equipo que prometía calidad.

La 70D ha generado dolor de cabeza a más de 300 usuarios en México y otros tantos a nivel internacional desde finales de 2016 a la fecha, pues aunque Canon prometió un equipo de lujo y el precio va más allá de los $25,000 mil pesos, varios productos de este modelo traen un error de fábrica que a más de uno a nivel internacional le ha pasado, lo cual hace ver que el fallo no es un caso aislado pues este error conocido como #error80 ha ocurrido en Canon México, Brasil, Colombia, Perú, Argentina, U.S.A, España, Europa, entre otros. A muchos usuarios les pasa antes de cumplir los 6 meses con el equipo o pasando el año, para los primeros no hay problema alguno ya que su garantía sigue vigente, pero para el resto es un golpe al bolsillo y al corazón tener que pagar de $8,000.00 hasta $13,000.00 pesos por dicho error y más al saber que este fallo es de fábrica y que después de su arreglo puede volver a ocurrir, pues el circuito eléctrico se sobrecalienta y hace que la tarjeta se queme y afecte a otras piezas por lo que la cámara se vuelve inservible.

En Canon Brasil y Colombia ya reconocieron dicho problema como fallo de fábrica, por lo que se han responsabilizado y han arreglado el equipo de manera gratuita o en su defecto han devuelto el dinero gastado por la reparación. No obstante, en México siguen sin hacerse responsable del daño, pese a que el número de afectados en nuestro país sigue aumentando y lo pueden corroborar en el grupo Canon 70D error 80 México, a nivel mundial se desconoce cuánto es el total de afectados, pero hay varios grupos en facebook donde demandan el mismo problema, por lo que se evidencia el error de fábrica al que Canon no quiere responder si ya no hay garantía, pese a que algunos países ya lo estén reconociendo, lo cual habla muy bien y vuelve a dar una imagen confiable de la marca ante sus seguidores.

En México, no hay nada aún, aunque varios usuarios se han desahogado en sus redes para que los escuchen, ya que las llamadas y correos a Canon no sirven de mucho, solo para generar jaqueca. Me parece lamentable que una marca de alto prestigio y con clientes fieles quede tan mal y no de una respuesta al respecto, salvo mandar el equipo al servicio a reparar pagando casi $13,000.00 pesos por un error que no tiene nada que ver con el uso que se le de a la cámara porque este se presenta si utilizas el equipo de manera ruda o de manera escolar.

Qué lástima que el CEO de Canon México, Masaharu Choki no de información al respecto y no de la cara para hablar sobre el tema, ya que es necesaria una solución.

Canon Mexicana le está dando la espalda a sus consumidores con el #error80 de la EOS 70D, es una verdadera decepción para los que seguimos a esta marca.

CANON BRASIL Y CANON COLOMBIA RECONOCE FALLO DE FÁBRICA

En Canon Brasil se ha reconocido que la EOS 70D tiene un fallo de fábrica, después de que en noviembre de 2016 varias personas se organizaron para exigir a la marca que les diera una solución, de tal forma, que la marca en dicho país comenzó su hazaña de arreglar gratuitamente las cámaras a las personas que presentan tal error, y devolviendo el dinero a las personas que han pagado la reparación.

Otro caso similar ocurrió en Canon Colombia, donde al igual que en Brasil se reconoció el fallo desde el año 2017, por lo que se están arreglando los equipos sin costo alguno ya que admitieron que el error es de fabricación. Por ello, es necesario que Canon a nivel mundial, emita un comunicado reconociendo que hay un error en el diseño de fábrica del modelo EOS 70D, la cual se produce con el uso normal del equipo, pero sobre todo, es importante que se haga responsable del mismo.

¡Exigimos que Canon Mexicana nos ofrezca una solución, al igual que en Brasil y Colombia!. Nuestro equipo de trabajo no es una cámara de gama baja, tampoco es barata, ya que es considerada como una cámara fotográfica profesional y de calidad, para que se estropee rápidamente.

Todos los que integramos el grupo #Error80 70D México, creemos firmemente que las redes sociales y medios de comunicación sirven para generar ruido y encontrar soluciones, esto mismo pretendemos ahora, que Canon México nos escuche y nos dé una solución, queremos seguir confiando en la marca, queremos su respaldo y no sólo en México sino en todos los países que tiene usuarios afectados por dicho problema.

Canon no nos des la espalda con el #error80 No queremos desprestigiarlos, sólo queremos ser oídos y atendidos, queremos que reconozcan su error y nos den solución.

