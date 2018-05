Carece México de una política industrial - Indice Político

Por EDGAR GONZALEZ MRTINEZ

Imposible competir, dice la CONCAMIN

El sector manufacturero de la industria nacional, está muy mal. De acuerdo con el Indicador de Pedidos Manufactureros (IPM) de abril de 2018, elaborado por el INEGI, en coordinación con el Banco de México, en el 4 año del gobierno de Enrique Peña Nieto, el IPM registró una reducción mensual de (-)0.46 puntos; y por segmentos, el volumen esperado de la producción retrocedió en 3.56 puntos; el del nivel esperado del personal ocupado disminuyó 0.18 puntos; el de la oportunidad en la entrega de insumos por parte de los proveedores cayó 0.38 puntos; y solo mostraron alzas los inventarios de insumos, esto es, 3.44 puntos.

Al respecto, la CONCAMIN considera que la industria mexicana está en desventaja con sus pares de otras naciones, entre otras cosas, por la ausencia de una política industrial, y precisa: “el fortalecimiento de la base empresarial industrial es fundamental para enfrentar exitosamente el TLCAN, TPP-11, la guerra comercial y los cambios que se están gestando en la arquitectura del comercio internacional”. De igual forma -añade el organismo cúpula de los industriales- es fundamental potenciar el contenido nacional de las exportaciones de las manufacturas y el encadenamiento productivo del sector: ello se traduce en mayor valor agregado y por tanto en crecimiento económico.

Hoy las tendencias de la manufactura indican una desaceleración que en parte es atribuible a la ruptura de la sincronía existente entre los ciclos de Estados Unidos y México en dicho sector. Y concluye “solo el fortalecimiento globalmente productivo y competitivo del mercado interno puede solventar las limitantes que ha generado la ausencia de una política industrial”.

México .no hay duda- se mantiene a la vanguardia en materia de control de medicamentos, constituyéndose en un puente entre los países del área con el resto del mundo en materia de salud. Precisamente Julio Sánchez y Tépoz, titular de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS), ha estado muy activo participando en eventos internacionales para mantenerse al día en las mejores políticas, regulaciones y prácticas de los medicamentos. Por ello, el pasado mes de abril el funcionario asistió a la Convención Internacional de Salud en Cuba, en donde se firmaron diversos convenios en materia de protección de la salud. Durante el mismo mes también se celebró en Chile la Reunión de Autoridades Reguladoras Nacionales de Referencia Regional (ARNr); donde asistió COFEPRIS por parte de México, el Ministerio de Salud de Chile, el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (INVIMA) de Colombia, y miembros clave de la Organización Panamericana de Salud y la Organización Mundial de la Salud (organizadores de la Reunión).

Algunos empresarios de informática están pidiendo al director general de Petróleos Mexicanos, Carlos Treviño, que se mejore la transparencia en las licitaciones de tecnologías de la información. Se refieren, concretamente, al proyecto conocido como Comunicación Segura, que tiene que ver con el manejo de la seguridad informática de la paraestatal, cuyo costo aproximado ronda los 900 millones de pesos. De acuerdo con información del portal COMPRANET, durante 2017 y lo que va de 2018 la dirección de tecnologías de información de esta dependencia, lleva adjudicados casi 4 mil millones de pesos en no más de 4 proyectos. En este último año de la actual administración es muy importante que las diferentes licitaciones que se realicen sean monitoreadas con lupa por la autoridad, con la finalidad de que las asignaciones se lleven a cabo de manera transparente y con estricto apego a la legalidad; esto generará un buen ambiente entre los participantes, y en el sector empresarial en general.

La banca no ha hecho su tarea, toda vez que el 32 por ciento de la población económicamente activa en México carece de producto financiero bancario, o sea, para los bancos no existen pese a que son alrededor de 31 millones de adultos que no tienen forma de recibir un pago, transferencia o de hacer pagos, excepto con efectivo. Además, el 56 por ciento de la población mexicana carece de una cuenta formal de ahorro, lo que significa que no tienen manera de captar su dinero en una cuenta bancaria ya sea porque no tiene acceso a sucursales bancarias, no tiene ingresos suficientes para abrir una cuenta o no tiene confianza en las instituciones bancarias.

Precisamente ahí está la respuesta al crecimiento de la banca digital. Actualmente hay 81 por ciento de penetración de celulares, o sea unos 104 millones de celulares (casi el 80 por ciento de la población tiene un celular) y de estos el 50 por ciento son smartphones, es decir, la plataforma tecnológica al portar un teléfono celular se puede aprovechar para ofrecer algún servicio financiero.

A esto se suma el hecho de que hay 61 millones de usuarios de Facebook en México, 36 millones de Twitter y 8 millones en Linkedin que sumado al poder de procesamiento que tenemos en la nube (big data-gran cantidad de datos) son los drivers tecnológicos que permiten generar soluciones Fintech, ante el alto número de personas que están conectadas.

Como parte de su estrategia para favorecer la investigación y difusión de la fotografía mexicana, Fomento Cultural Banamex presenta en el Palacio el Conde del Valle de Súchil, en Durango. la exposición Creencias de Maruch Sántiz Gómez que reúne 40 fotografías de Maruch, que reflejan antiguos textos de la tradición oral de su comunidad natal de Cruztón, un paraje de San Juan Chamula, Chiapas. Cada una de las obras de la serie Creencias se acompaña de un texto en tzotzil y su traducción al español, recopilados por Maruch a través de las anécdotas contadas por sus padres, abuelos, bisabuelos y otros miembros de su comunidad, con la intención de rescatar la tradición oral y difundirla entre las nuevas generaciones.

Por cierto, Citibanamex inauguró su primer Centro Citibanamex PYMES en la ciudad de Monterrey, Nuevo León. Este nuevo modelo de atención para pequeñas y medianas empresas (PyMEs) tiene como objetivo ofrecer la mejor experiencia bancaria a los empresarios de esa localidad, con asesoría financiera personalizada y una mayor oferta de soluciones tecnológicas. El nuevo Centro Citibanamex PYMES se ubica en Río Jordán No. 100, esq. Calzada del Valle, San Pedro Garza García, Nuevo León.

