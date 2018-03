Ceguera gubernamental - Indice Político

Lilia Arellano

“Un Estado donde queden impunes la insolencia y la libertad de hacerlo todo, termina por hundirse en el abismo”: Sófocles

• Ceguera gubernamental

• Rechazan observaciones sobre tortura y abuso

• Gran reto combatir ex gobernadores corruptos

• AMLO, congruente; Anaya desnuda la “careta”

• Q. Roo, se muestra envidioso de los yucatecos

• 900 federales no son capaces de dar seguridad

• Autorizan extraditar a EU a Eugenio Hernández

Ciudad de México, 16 de marzo 2018.- La negación ha sido otra de las marcas del gobierno federal actual. Los renglones más delicados y en los cuales la exhibición pública alcanza niveles internacionales, son literalmente rechazados cuando se deja ver claramente la constante violación de derechos humanos, la corrupción y la impunidad imperante. Ayotzinapa, Odebrecht, la “Casa Blanca”, tienen verdades históricas en el closet y en esa misma encerrona están quienes han sido señalados por enriquecimiento inexplicable o lavado de dinero: César Duarte Jaquez, Humberto Moreira, Eruviel Ávila, Carlos Lozano de la Torre, Aristóteles Sandoval, Javier Duarte, Fausto Vallejo, Rodrigo Medina, Mariano González Zarur.

Aparecen también Miguel Alonso Reyes, José Calzada Rovirosa, Fernando Ortega Bernés, Jorge Herrera Caldera, Roberto Borge, Mario Anguiano Moreno, Eugenio Hernández Flores, Andrés Granier, Guillermo Padrés, Francisco Olvera Ruiz, Roberto Sandoval Castañeda, por citar solamente a algunos, a unos cuantos de los cientos de deshonestos funcionarios a quienes se les debe el hundimiento económico de México.

Veremos si el nuevo auditor David Colmenares realmente y como lo ofreció, revisará y dará seguimiento a los casos relacionados con los ex gobernadores implicados en desvíos y actos de corrupción sin importar en cual partido militan o si, como prevén otras voces, también mantendrá ojos y oídos cerrados en franca y abierta obediencia a mandatos superiores.

En los casos de corrupción y en aquellos en donde ve el gobierno peligrar aún más la mala fama lograda, sobra decir se manipulan todas las pruebas e incluso, como se ha visto recientemente, intentan a toda costa deshacerse de quienes tienen información suficiente y disposición para empezar a limpiar el interior del aparato gubernamental. Amnistía Internacional apoyó sin restricciones el informe presentado por el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos sobre las torturas y violaciones cometidas por la PGR sufridas por quienes fueron detenidos bajo la sospecha de ser responsables de la desaparición y asesinato de los 43 estudiantes de la normal Raúl Isidro Burgos.

A la petición de iniciar de inmediato una profunda investigación, el gobierno de México respondió que el amplio informe no aporta elementos nuevos y por lo tanto desechó cualquier reapertura de expedientes. El Informe Doble Injusticia, al manifestar su convicción sobre las torturas practicadas, adujo está sustentada en exámenes médicos en los cuales se certifican, cuando menos, 30 lesiones ligadas a las prácticas de tortura. De 120 personas detenidas por este caso, examinaron 63 casos y solamente en 12 no hubo indicadores de tortura. Del resto, 51, hubo muestras de malos tratos y tortura y de ellos, 34 casos ofrecen certeza, convicción de haber llevado a cabo estas mortales prácticas.

El gobierno ha mostrado la permanente disposición para no aceptar indagatorias y declaraciones presentadas en el exterior. El hecho de llegar a foros internacionales o de recurrir a medios de comunicación de otros países es la mejor muestra del autoritarismo ejercido en el país, del cierre a las denuncias presentadas y de la búsqueda de presiones externas para poder lograr la aplicación de la justicia y la revelación de verdades sobre acciones vergonzosas realizadas desde las altas esferas de poder.

¿MELON? ¿SANDIA?

No debería existir tanta inquietud por el viaje de Ricardo Anaya a Alemania ya que es tanto como sorprenderse de las multimillonarias utilidades percibidas por empresarios ligados al poder. Anaya está en lo suyo y busca simpatías de sus pares. Ligado como se encuentra a una derecha entrecomillada, la reunión con Ángela Merckler se antoja hasta normalita, aunque seguramente evitó informarle en la charla de la alianza con el PRD, salvo que le hubiese referido se trata de un partido de izquierda desdibujada y, lo mejor, suficientemente contrastante con la izquierda razonable y moderada de su principal opositor.

Noam Chomsky, interlocutor de AMLO, es doctor en filosofía y lingüística, egresado de la Universidad de Pensilvania. Ha sido militante de la izquierda intelectual norteamericana, en donde destaca su oposición a la política exterior de los Estados Unidos. Sus participaciones en el terreno lingüístico, en la comunicación, la política y la sociología, le han merecido ser consultado internacionalmente y sus obras destacan por el cúmulo de denuncias presentadas en los textos.

López Obrador hizo una amplia relatoría de su encuentro con Chomsky haciendo hincapié en muchos renglones de gran coincidencia, en el fluido manejo de los temas políticos y sociales. La diferencia quedó suficientemente marcada. Uno fue por los renglones en donde el manejo económico, el dinero, es el factor fundamental. Otro se encontró con quién, sin mostrar rechazo alguno por el desarrollo económico hace prevalecer el sentido de la vida, la dignidad de los ciudadanos, la soberanía y la libertad.

ATAQUES DE ENVIDIA

Al mirar la seguridad existente en Yucatán, no solamente en la Blanca Mérida, sino en sus principales municipios y hasta en aquellos alejados y limítrofes con entidades con registros peligrosos como lo es Quintana Roo, no puede uno sino envidiar a sus autoridades, a las policiacas y, obviamente a sus mandos superiores. Al parecer ahí si es una realidad la coordinación entre las diferentes corporaciones y no se conocen quejas en las cuales sobresalga el esfuerzo de unos derribado por el criterio de otros.

Juan Manuel León León, delegado de la PGR, puede ejemplificar lo anteriormente señalado. Ha ocupado tres veces ese cargo y solamente durante un tiempo estuvo fuera. Su conducción, contraria a la sostenida por quienes han tenido esa representación en Quintana Roo, se ha mantenido apegada a derecho aun y cuando está bajo su responsabilidad dictaminar sobre temas tan delicados como los ligados al narcotráfico. Su actuación sobre los cargos a los cuales se hacen acreedores quienes capturan ilegalmente pepino del mar, no ha merecido la presentación de inconformidades o quejas. Su coordinación con el Ejército y la policía estatal mantiene a esa entidad en el número uno en cuanto a seguridad.

En ese mismo tenor resulta envidiable el diario acontecer en Isla Mujeres. La tranquilidad existente tanto en la Isla como en su parte continental, no se ve en ninguno de los otros municipios quintanarroenses. Acompañando a su juventud está el cumplimiento a la responsabilidad adquirida por el edil Juan Carrillo a quien su familia le exigió mantener en alto el apellido llevando a cabo el buen gobierno y bajo una honestidad a toda prueba. Con muchisisísimos menos ingresos que los otros puntos de atracción turística los aventaja en todos los renglones.

Lo bueno es que todavía existen puntos de referencia ¿o no?

DE LOS PASILLOS

Si se ha calificado a la democracia mexicana de “muy cara”, ahora deberá darse cuenta del descenso en su existencia. Según el Índice de Desarrollo Democrático de México, auspiciado por la Fundación Konrad Adenauer, la caída alcanzó los 8 puntos… Habrá de permanecer muy atentos al figurar Quintana Roo, Puebla, Morelos, Nuevo León, Sonora, Veracruz, Guerrero, Oaxaca, Michoacán y el Estado de México bajo el sello de las entidades reprobadas al no alcanzar ninguno de ellos un nivel mínimo aceptable…

Contrario a lo que afirma el titular de Gobernación sobre la existencia de capitales provenientes de la mafia en los procesos electorales, Andrés Manuel López Obrador declara no haber visto ninguno de esos movimientos durante todos los recorridos efectuados por el país, los cuales le han permitido conocer palmo a palmo todo el territorio. Deben ser ciertas ambas afirmaciones. El tabasqueño no los ve porque simple y sencillamente no ha tenido relación alguna con los grupos delictivos, esa es una tarea asignada a los integrantes del gabinete de seguridad cuyos integrantes obedecen órdenes presidenciales emanadas del actual titular del Ejecutivo. Navarrete Prida sabe de las complicidades y de las formas como se ha actuado en tiempos en los cuales solamente con dinero han logrado mantenerse en el poder…

A los descartes de los partidos para llevar a determinados personajes a las curules plurinominales se han unido los auto-descartes. Gerardo Ruíz Esparza, tras defenderse calificando a su gestión de limpia y transparente y asegurando al estilo Chimultrufia “puede haber alguna cosa, pero nada malo, nada indebido, nada ilegal, aunque no somos perfectos”, aseguró no va tras una diputación federal sino que permanecerá en el gabinete hasta el final, si es que EPN no dispone otra cosa… El ex dirigente y ex gobernador de Sonora Manlio Fabio Beltrones, aseguró no tener la menor intención de llegar, otra vez, al Congreso. “Me interesa la estabilidad y gobernabilidad del país”…

Hay mucho movimiento en los expedientes de César Duarte, Javier Duarte y Roberto Borge. Sobre el primero Javier Corral irá con todo para conseguir llevarlo a prisión después de lo que calificó “cínica y de vergüenza” la exoneración hecha por la PGR… Señalando como razón para retirarse el secreto profesional, la firma de abogados contratada por Javier Duarte para su defensa decidió renunciar. Resultó asombroso enterarse ya que no es fácil conseguir clientes con expedientes de tal grosor que garantizan ingresos extraordinarios… Violando ese proceso penal acusatorio traído y llevado a conveniencia al dar información sobre acusados y expedientes, el Fiscal quintanarroense Miguel Ángel Pech Cen arremetió contra Roberto Borge y sus abogados defensores. Dijo “pretenden hacerlo loco” y habrá de recordársele no puede seguir haciendo revelaciones sobre si han quedado satisfechas o no las solicitudes de la Fiscalía para las presentaciones y menos aún lanzar calificativos de esa naturaleza sobre el procesado a quien “respetuosamente” le eliminan los apellidos para suplirlos por una vergonzosa “N”…

Que tan pesada no será la carga de inconformidades sobre la actuación de la PGR que hasta personajes como Jorge Castañeda no se aguantan y asegura: “con esta PGR no se puede hacer nada, es necesario tirarla a la basura y construir otra cosa”. No falta mucho para ver reproducirse similares comentarios, observaciones y deseos de desaparición de otras dependencias ligadas a la procuración de justicia, con la probabilidad de llegar a la Suprema Corte…

Hace unos días circularon por las redes fotografía de uniformados federales posando junto a damas sin sostén ante la irritación mostrada por los habitantes de Cancún, la Riviera Maya y en general de Quintana Roo, difundieron oficialmente se aplicó severo castigo a estos elementos. Sin embargo no solo se trata de andar posando, sino de no cumplir con la tarea asignada. Los hoteleros, en voz de su ex presidente en Cancún y Puerto Morelos, Carlos Goselin, ya no encuentran en donde dejar plasmada su irritación por la falta de resultados. No detienen ejecuciones, no se aclaran robos y violaciones, no se hace la tarea para generar un mínimo de seguridad sino todo lo contrario… ¿Y?…

Por ello siguen manteniéndose con fuerza las advertencias sobre descenso en la actividad turística y señalan, no sin temor, el índice de cancelaciones puede alcanzar hasta un 12 por ciento en breve… Poco puede hacerse si lejos de hacer las debidas exigencias a los federales se les otorgan mayores facultades. Amparados en la autorización para ejercitar extinción de dominio sobre bienes asegurados de origen, uso o precedencia ilícita vinculados con carpetas de investigación y que estén abandonados, se adjudicarán, de entrada, los contenidos de las cajas de seguridad aseguradas en Cancún y supuestamente no reclamadas, pero también de las pertenecientes a quienes han cubierto todos los requisitos. Como se encargaron de difundir forman estas e inclusive las entregadas parte de una “carpeta de investigación” procederán como les venga en gana bajo la también autorizada aplicación de criterio con “duda razonable”. Así o más claro el daño provocado por los tocados de la Corte…

Ha sido muy criticada la actuación de ciudadanos norteamericanos quienes destruyeron la bandera mexicana, la desgarraron tirada en el piso. Por ello algunas voces se han dado a la tarea de exigir al gobierno mexicano lance una severa protesta y exija disculpas por la ofensa al principal símbolo patrio. Razones no faltan sólo que no puede lanzarse una crítica de ese tamaño cuando ese mismo símbolo fue izado al revés. O ¿son inaceptables las ofensas externas y se resta importancia a las internas? Ya no se entiende ¿o si?…

Eugenio Hernández Flores, alias El Geño, ex gobernador de Tamaulipas fue notificado la tarde de ayer de la aprobación otorgada por el gobierno de México para llevar a cabo su extradición a los Estados Unidos. Lo anterior, en opinión de expertos, está profundamente ligado a la situación actual de Tomás Yarrington, también ex mandatario tamaulipeco y antecesor de Hernández Flores, de quien no han logrado sea trasladado de Italia a México antes de enviarlo a las autoridades del país vecino del norte. Otros, por su parte, dicen es este el paso para su liberación… ya sabremos.

