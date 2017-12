Circle Media Agency premiada como la agencia del año por Merca20

CIUDAD DE MÉXICO, 13 de diciembre (AlmomentoMX).- Por su trayectoria profesional, su gran servicio a clientes y porque ha marcado tendencias en el mercado, por sus excelentes negociaciones de la compra de medios en favor de los clientes, la Agencia Circle Media fue nombrada la Agencia de Medios del año 2017 de acuerdo al Ranking de Merca20.

Este logro coloca a Circle Media Agency entre las agencias más importantes del país, gracias al esfuerzo realizado por su Directora General, Alejandra Jiménez y Mario Huertero, Socio y Director de Digital, así como al equipo de profesionales que la conforman y que la han puesto por encima de otras, ya que le ha permitido brindar a sus clientes un gran entendimiento de las ideas que generan los creativos y potencializarlas colocándolas en los medios idóneos de comunicación.

En una ceremonia efectuada en el Seminario de Cultura Mexicana, el director de Merca 20, Álvaro Rattinger, presidió la entrega de los Premios Merca2.0 en su edición número quince. También se dieron reconocimientos a lo mejor de la industria publicitaria, tanto a agencias como marcas.

Se destacó el gran papel que Circle Media Agency ha jugado en los últimos años. De acuerdo al ranking de Merca20, la agencia estuvo en 2016 y en este 2017 en los siguientes lugares:

⦁ 2016 12º lugar

⦁ 2017 10º lugar

En un emotivo discurso, que fue interrumpido por los aplausos de los asistentes, la directora general de Circle Media, Alejandra Jiménez, habló de los grandes esfuerzos realizados a lo largo de su carrera para poder destacar en un mercado tan complicado.

Dijo que la constancia, entrega y pasión son lo que han hecho posible destacar en esta industria, y son los factores que han hecho posible lograr que los sueños se cumplan.

A su vez, Mario Huertero, Socio y Director Digital, dijo que el escenario de la operación de las Agencias de Medios esta hoy conformado por nuevos factores en donde los jóvenes juegan un papel relevante.

Reconoce que aunque los medios digitales han cobrado gran relevancia, no se pueden dejar de lado los ATL, ya que las audiencias están expuestas a diario a muchos y variados medios que debemos considerar para llegar al público.

Por ello, indicó que en Circle se aplica la experiencia de estos profesionales para dar la importancia que requiere cada medio e impactar en forma precisa a los grupos objetivos.

Una de las principales características de esta Agencia es que ha logrado crear alianzas importantes con agencias de Publicidad, que no tienen departamentos de medios. Actualmente trabaja con: AM Publicidad, Munlogic, Milagro Creativo, El Recreo, Lukka, Plan Zero, Bombay, Mayúscula, Anónimo, entre otras.

Impulsada por un gran equipo de profesionales, con más de 25 años de experiencia, Circle Media Agency apoya a sus clientes, para que tengan un panorama completo de los medios idóneos para sus productos / servicios y a que tengan una estrategia de impacto integral.

La Agencia se enfoca en la planeación, contratación y post buy análisis de todos los medios: ATL, BTL y Digital, así como servicios de Relaciones Públicas. Su filosofía es la capacidad creativa, visión estratégica, talento, inteligencia y dedicación.

Alejandra Jiménez, posee una reconocida trayectoria en materia de Agencias de Medios y tiene más de 32 años en firmas como Ogilvy & Mather, Arredondo de Haro, Gibert Publicidad, Iconic y Scali Mccabe Sloves, entre otras.

Ha aplicado su experiencia profesional para manejar una gran diversidad de marcas, entre ellas: American Express, Banamex, Telcel, Honda, Bayer, Mabe, Grupo Sigma, Grupo Cifra Aurrera y Sam´s Club, Parker, Resistol, Rotoplas, CFE monedero electrónico, Price Shoes, Los Bisquets Bisquets Obregón, Supervía Poniente, Lab. Pierre Fabre, Gayosso, entre otras.

En la ceremonia, la directora de la Agencia estuvo acompañada por sus principales colaboradores, entre ellos por la licenciada Verónica Gutiérrez, Directora Nuevos Negocios y RP y por el licenciado Gustavo Santana, Director de Inteligencia de Mercados, entre otros.

AM.MX/fm

The post Circle Media Agency premiada como la agencia del año por Merca20 appeared first on Almomento.Mx.

Powered by WPeMatico

Comentarios

Comentarios