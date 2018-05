Con Fox pudo haber golpe de Estado; hoy ya existe: es administrativo - Indice Político

Aunque sabemos –“de cierto”, decía el gran Jaime Sabines– que nadie que llegue a Los Pinos podrá romper el récord de inmundicia, corrupción, asesinatos e ignorancia impuesto por Enrique Peña Nieto, los mexicanos somos tan resistentes al engaño que casi nos hemos convertido en una especie en extinción: cada seis años veníamos eligiendo a alguien más mentecato que su antecesor.‎ Era como una maldición gitana.

Bueno, con decirle que hay muchos que extrañan la capacidad de asimilación de insultos y recules del bobo Vicente Fox, el Alto Vacío de San Cristóbal, quien tuvo que dar marcha atrás, asustado, cuando al darle la orden a Clemente Vega, el secretario de la Defensa Nacional, de que actuara con todo lujo de fuerza militar…

… para ejecutar por la vía de los hechos de la represión a mansalva la orden del desafuero contra Andrés Manuel López Obrador, cayera quien cayera en el combate urbano, el entorchado le contestó que lo haría por lealtad al régimen… siempre y cuando le diera esa orden por escrito.

El palurdo Fox se arrugó frente a esa respuesta, jamás se la esperaba. Cuando consultó el tema con su gabinete, los abogados del mismo le dijeron que era mejor esperar, usted sabe, La Voladora de la Corte Internacional de La Haya estaba nada más esperando otro desliz de la pareja presidencial para llevarlo a juicio por delitos de lesa humanidad.

La criminalidad, también al seno de las Fuerzas Armadas

Y no estamos hablando de blancas palomitas. Clemente Vega García sentía que el mundo entero se le venía encima. Eran públicos los datos escalofriantes de lo que pasaba al interior de Lomas de Sotelo: decenas de deserciones diarias de militares que preferían enlistarse con los grupos del cartel de los Zetas…

… 163 mil militares ‎enjuiciados en los tribunales de ese fuero por diferentes delitos, entre ellos abuso de autoridad, faltas graves al honor castrense, homicidio y hasta asalto en despoblado. Falsedad en declaraciones, delitos contra la salud, privación ilegal de la libertad, robos bancarios…de todo había en esa viña del Señor.

A ellos debían sumarse procesos regulares contra miles de elementos por extorsión, extralimitación de funciones, usurpación de profesión, uso indebido de documentos falsos, desobediencia, violación, abandono de mando, actos deshonestos contra mujeres, hombres y menores de edad…

… abusos de autoridad causando la muerte del inferior o subalterno, violencia contra las personas en las que se causan lesiones, deserción franca y de plaza, enajenación de pertenencias del Ejército e insubordinación con vías de hecho, todas ellas documentadas en el Informe de la Sedena hecho público en el año 2007.

Más de 100 mil causas penales en contra de militares

Según la información proporcionada por la misma Sedena, tocó al juzgado adscrito a la Tercera Región en Mazatlán, Sinaloa, registrar el mayor número de expedientes penales, con una cifra de 32 mil causas, al que le corresponden las regiones‎ Novena y Décima, de Culiacán y Durango donde se encuentra el triángulo dorado de la droga.

En los tribunales de la Quinta Región Militar, ubicada en Guadalajara, se desahogaron 25 mil procesos contra elementos destacamentados en Zacatecas, Nayarit, Aguascalientes y la sufrida Colima. Cosas de recordar los retratos de esa bonita familia castrense.

En los juzgados Primero y Tercero de la Primera Región Militar, Ciudad de México incluida, se iniciaron más de 38 mil procesos contra miembros de las Fuerzas Armadas, mientras que en el Segundo Juzgado del mismo fuero la cifra de juicios superó los veinte mil. Y eso que todavía no se contaba a la Marina Armada.

Cuando el Ejército cortó cartucho contra el de Macuspana

A pesar de todo, y de que en el fondo existía un desborde absoluto de la autoridad militar más un grave problema de ingobernabilidad al interior de las filas de la Secretaría de la Defensa Nacional en todas las regiones militares del país, o a lo mejor por eso, Clemente Vega se negó en redondo a la petición del badulaque Fox.

Y es que Clemente Vega, el entorchado mayor de entonces, ajeno al consumo feroz del Prozac, sí estaba al tanto de los cientos de miles de manifestantes en la ciudad capital y en provincia que protestaban por los atropellos cantados y ejecutados del desafuero ridículo.

Aquélla vez que el Ejército cortó cartucho contra el de Macuspana y sus seguidores en la confluencia de avenida Paseo de la Reforma y Lieja, estaba azuzado por la calentura de los medios de comunicación a modo, las sospechas razonables –ahora se le llama así– y el odio imbíbito del foxismo ignorante y depredador.

Fueron segundos de mantener la respiración entrecortada. En esa ocasión estuvo a punto de ejecutarse el golpe feroz del gorilato rampante, del fascismo ordinario. Pero Clemente Vega sacó la casta, dado que en México el Ejército no está formado por castas, sino por el pueblo mismo.

Tozudez para defender los intereses ilegítimos y la corrupción

Por ello, el mamarracho de San Cristóbal jura por todos sus santos que, igual que el mercenario venezolano JJ Rendon ‎,contratado por el PRI para detener al puntero en las encuestas, jamás permitirá que se haga del poder presidencial. Siguen invocando a todos los fantasmitas de su conciencia para impedir que se dé la transición, a contrapelo de lo evidente.

Las mentes razonables del país ya han digerido la inminencia de lo que viene. Es sólo la ‎tozudez para defender los intereses ilegítimos y los desórdenes de la corrupción en todos los rubros y materias, lo que forma esa argamasa de miedo y odio que impide ver la realidad, por más evidente que sea. López Obrador lleva la de gane en 28 estados de la República.

Jamás puede darse a una sospecha el rango de razonable

Sólo existe la sospecha razonable en la cabecita del felón Javier Laynez, quien ha logrado unanimidad en contra por sus absurdos razonamientos, copiados de las leyes sajonas. que obligan al inocente a probar su no culpabilidad. Ya parece que los genízaros locales se van a estar fijando en cómo echar para atrás una suspicacia para imponer el garrote y la metralleta.

La sospecha sólo es una duda, una suposición sobre alguna causa, sobre la probable presunción de un ilícito. Jamás puede darse a una sospecha el rango de razonable. ¿Qué no saben español? Hasta el sensato ministro José Ramón Cossío le reviro a Laynez: “cuando caiga un sólo caso de sospecha razonable en la Primera Sala de la Corte, jamás la dejaremos pasar”.

Golpe de Estado administrativo. Insulto a la conciencia nacional

La sospecha razonable es un retintín de contentillo. A la primera que deberían haberle aplicado ese remoquete es a la dama del rebozo mordido, Margarita Zavala Gómez del Campo de Calderón Hinojosa, que consiguió su candidatura independiente, de antemano vendida a Meade, con cerca de medio millón de firmas falsas y alteradas, usadas como medios de prueba electoral.

Eso sí es un abuso, no la sospecha razonable del Ejército y las Fuerzas Armadas y policíacas federales en contra de cualquier transeúnte que se atraviese en esa loca carrera del gorilato por imponer a webo la Ley de Seguridad Interior ordenada por el gabacho a los mexiquitas.

El pretexto caído del cielo para que Peña Nieto, Videgaray, Meade y el PRI se mantengan en el poder, a base de macanas y cachiporras. Un insulto a la conciencia de los mexicanos, un golpe de Estado administrativo y judicial que no tiene perdón.

¡Ya ha sido demasiada sangre! ¿No cree usted?

Índice Flamígero: Mientras que, en su campaña permanente contra AMLO, el señor Peña Nieto considera que la autosuficiencia alimentaria es demodé, la FAO, dependencia de la ONU para la Alimentación y la Agricultura, considera que se alcanza cuando se satisfacen las necesidades alimenticias mediante la producción local, y generalmente suele ser un objetivo de las políticas nacionales. Tiene la ventaja de ahorrar divisas para la compra de otros productos que no pueden ser manufacturados localmente y de proteger a los países de los vaivenes del comercio internacional y de las fluctuaciones incontrolables de los precios de los productos agrícolas. También asegura el abastecimiento de alimentos para satisfacer las necesidades de las poblaciones locales… Sin embargo, algunos países que no poseen autosuficiencia alimentaria no pueden exportar lo suficiente para ganar las divisas necesarias para importar los alimentos que necesitan. De una manera similar, algunas personas no tienen el dinero necesario para comprar alimentos para ellos y sus familias, aún cuando estén disponibles en el mercado. Esto justifica la necesidad permanente de programas de desarrollo rural basados en la agricultura… Estos programas deben ser dirigidos simultáneamente a incrementar la producción, reducir la pobreza y mejorar la igualdad entre géneros, que son tres factores clave para mejorar la seguridad alimentaria. La FAO, claro, está equivocada. EPN tiene razón.

