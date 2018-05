Concesionar el nuevo aeropuerto sí es viable: Grupo Aeropuertario - Indice Político

CIUDAD DE MÉXICO, 8 de mayo (AlMomentoMX).— Concesionar la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM), como lo propuso Andrés Manuel López Obrador, es una alternativa viable tanto jurídica como financieramente, aseguró Fernando Patiño, director general del Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México (GACM).

“Puede ser una alternativa porque es un proyecto viable, un proyecto rentable que genera su propia fuente de pago y, por lo tanto, sí es un proyecto que se puede gestionar”, señaló previo a su participación en el XVI Foro Nacional de Turismo.

Federico Patiño señaló que aunque “es posible desde el punto de vista jurídico y financiero”, será “una decisión que tiene el gobierno en sus manos. Lo que sí se requiere es un operador profesional porque es un proyecto muy grande y ambicioso”.

Expuso que en caso de una concesión, quien se llevaría el rendimiento sobre el capital invertido sería el concesionario. “Es tan bueno concesionar como no concesionar, todo depende de lo que se quiera” comentó.

El directivo explicó que una vez que comience operaciones, el nuevo aeropuerto será sustentable, pues la Tarifa de Uso Aeroportuario (TUA) se mantendrá tanto en éste como en el actual aeropuerto internacional de la capital.

Este lunes, el abanderado de la coalición Juntos Haremos Historia aseguró que la decisión de cancelar el nuevo aeropuerto no es final y destacó que no tendría problema con que el proyecto continuara de forma concesionada.

“¿Por qué no se concesiona (el nuevo aeropuerto)? Yo no tendría ningún problema. (Pero) yo no voy a destinar la mitad de la inversión pública sólo para una obra. Eso no se puede”, expresó.

Comentarios

