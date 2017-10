Concierto ‘Estamos Unidos Mexicanos’, critica al Gobierno tras el sismo (+Galería)

1 de 21













































CIUDAD DE MÉXICO, 9 de octubre (AlMomentoMX).- El concierto ‘Estamos Unidos Mexicanos’ congregó a unas 300 mil personas en el Zócalo de Ciudad de México, en donde artistas nacionales e internacionales llamaron a mantener la ayuda para los damnificados de los recientes sismos y contribuir a la reconstrucción de las zonas afectadas.

Los artistas que compartieron su música con los capitalinos fueron: Bronco, Camila, Carla Morrison, Carlos Rivera, Chayanne, Emmanuel y Mijares, Enrique Bunbury, Ha-Ash, Juanes, Julieta Venegas, Los Ángeles Azules, Miguel Bosé, Mon Laferte, Pepe Aguilar, Sin Bandera, Timbiriche y Ximena Sariñana.

“Fuerza México. Viva México”, gritó Bronco antes de interpretar Que no quede huella, tema que abrió el espectáculo en punto de las 17:00 horas, y fue Coldplay con Fix You quien cerró su concierto en Estados Unidos y la transmisión en vivo para México, en torno de la media noche.

“Es tiempo de gritarle al mundo que los mexicanos somos más fuertes que un terremoto. Invitarlos a seguir ayudando”, expresó Bronco; además, durante la transmisión se compartieron algunas plataformas de recaudación y fundaciones para que los mexicanos se sumaran a las donaciones para los damnificados.

El evento Estamos Unidos Mexicanos fue cubierto por más de 15 cadenas televisoras y radiofónicas para todas aquellas personas que no pudieron asistir a la plancha de Zócalo, el cual fue blindado por elementos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) capitalina.

“Así es como me gusta mi país, unido. Hace unos días vivimos algo bien duro, un aprendizaje para todos y algo que me gustó es ver un país que respondió rápido”, dijo Mario Domm, de Camila, quien interpretó Mientes, Abrázame y Todo Cambio. Pese a que la lluvia amenazó la tarde, los asistentes corearon Valió la pena de Carlos Rivera, quien fue el siguiente en pisar el escenario.

Tras la participación de Rivera, la cantante Julieta Venegas interpretó varias canciones de su repertorio y dirigió un discurso a los presentes que generó varias reacciones en las redes sociales.

La intérprete de Lento y Limón y Sal hizo un llamado a los asistentes para que no olviden que los gobernantes mexicanos no estuvieron cuando se les necesitó y para invitarlos a que votaran por “gente decente”.

“Nuestros gobernantes desaparecen en momentos de crisis […] Tenemos que elegir a gente que sea digna del país que tenemos, digna de la fuerza que tenemos y que hemos demostrados. Así que: ¡Viva México! A reconstruirnos y a votar por gente decente, por favor”, expresó.

Carla Morrison relevó a Sin Bandera y Rock En Tu Idioma, y encendió de nueva cuenta al público tras un breve discurso en el que invitó a los asistentes a que una vez que tomaron al país (haciendo referencia a la solidaridad del pueblo mexicano tras el sismo del pasado 19 de septiembre), ya no lo soltaran.

“El México que se levantó es el real, no el del pinche gobierno; y si vamos a reconstruir el país lo vamos hacer nosotros, no este pinche gobierno que no nos representa. Mucha fuerza México, hay que seguir donde estamos creando conciencia, todos juntos, hay que seguir ayudando, que nos manden y que nos den toda la ayuda que se pueda; hay que votar por mejores gobernantes, necesitamos un México mejor. México despertó y no se va a dormir; queremos explicaciones, y necesitamos ayuda, mucha ayuda”, dijo Carla.

Según los primeros reportes, hasta las 19:00 horas, el Gobierno de la Ciudad de México tenía registrada una afluencia de 170 mil personas.

Tras la presentación de las hermanas de Ha-Ash, brigadistas, militares, paramédicos y perros que participaron en las labores de rescate aparecieron en el escenario para con el puño en alto pedir un minuto de silencio para rendir un homenaje a las víctimas.

Después, bajo la dirección de un niño oaxaqueño de nombre Juan Pablo Vázquez, el Himno Nacional mexicano retumbó en la voz de todos los ciudadanos que acudieron a este espectáculo.

Tras este solemne acto, el espectáculo siguió con Pepe Aguilar, quien interpretó canciones como México Lindo y Querido y Cielito Lindo que fueron coreadas por todos los mexicanos presentes.

El desfile de músicos continuó frente a la catedral metropolitana; Pau Donés del grupo Jarabe de Palo dedicó un par de canciones y unas palabras a la audiencia: el cantante español indicó que él apuesta a que el corazón de México es más grande que cualquier cosa.

Emmanuel y Mijares, Timbiriche, Juanes, Chayanne continuaron el espectáculo con un público que se mostraba emocionado y motivado por las interpretaciones del variado y numeroso grupo de artistas.

También participó el escritor Juan Villoro, quien apareció en un video recitando el poema que dedicó al pueblo mexicano a unas horas del terremoto y que trascendió fronteras por su oportunismo.

“[…] Te dolió una parte del cuerpo que no sabías que existía:

a piel de la memoria, que no traía escenas de tu vida,

sino del animal que oye crujir a la materia […].”

Roger Waters también se unió a la causa a través de una grabación en la que apareció acompañado de su banda para interpretar “Wish you were here” con la bandera mexicana de fondo.

Enrique Bunbury, quién conmocionó a los asistentes al acompañar sus éxitos con un mariachi en lugar de sus habituales músicos instrumentistas, tal fue la emoción de los asistentes que, incluso después de terminar su participación, seguían coreando a Bunbury.

Mon Laferte aprovechó el escenario y la amplia audiencia para alzar la voz por los acallados e invitó a la élite política a sentirse orgullosa de los mexicanos y a ser dignos para estar a la altura de ellos.

“Señores gobernantes, deberían sentirse orgullosos, deberían ser dignos y estar a la altura del pueblo y la gente que tienen. […] Señores gobernantes, hagan lo mismo, sean dignos de su gente”, expresó.

Miguel Bosé apareció en el escenario para interpretar algunos de sus grandes éxitos como Nena e interpretar junto a Ximena Sariñana el tema Aire. Al finalizar su actuación, decidió compartir una fotografía en sus redes sociales, acompañada del mensaje “Hoy nos unimos todos por y para México”.

Los últimos participantes de “Estamos Unidos México” fueron los Ángeles Azules, quienes de la mano de Jay De la Cueva dieron paso a la transmisión de Coldplay, quien fue la encargada de cerrar el evento desde el Estadio SDCCU de San Diego, California, donde dieron un concierto cuyas entradas serán donadas en su totalidad a los damnificados por el sismo en nuestro país.

A través de una transmisión en vivo, la banda se hizo partícipe de la causa, manifestando su solidaridad con la tragedia que se vive en México. La transmisión del concierto de la agrupación británica comenzó con la canción “Fix You”, durante la cual el vocalista dijo en español “Vamos a cantar juntos”, para luego dedicar la canción a México provocando los gritos de los asistentes.

El momento más esperado de la noche, fue la interpretación de la canción “Life is beautiful”, la cual fue preparada especialmente para el evento “Estamos Unidos Mexicanos” y con la cual Coldplay cerró su concierto.

