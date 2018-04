Conciliábulo salinista - Indice Político

Lilia Arellano.

Ciudad de México, 9 de abril de 2018.- En la actual carrera presidencial, la ventaja (45.4%) de Andrés Manuel López Obrador, abanderado del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), se antoja insuperable para sus adversarios, Ricardo Anaya del PAN (26.9%) y José Antonio Meade del PRI (19.9%). Sin embargo, nada bueno puede esperarse de la reunión de la “mafia del poder”, el pasado fin de semana, en la celebración del cumpleaños 70 del ex presidente Carlos Salinas de Gortari, en su domicilio en Condominios del Bosque de la Delegación Tlalpan, al sur de la Ciudad de México, a donde acudió el presidente Enrique Peña Nieto e integrantes de su gabinete, así como representantes de los poderes Legislativo y Judicial.

Diversos analistas políticos del país advierten no sería la primera vez que el instaurador del neoliberalismo en México coordina un ataque contra el principal político opositor y líder en la intención del voto de los mexicanos en esta elección federal. En los comicios presidenciales del 2006, CSG confabuló con Diego Fernández de Cevallos, actual asesor del panista Ricardo Anaya, para ejecutar un plan para descarrilar la candidatura de AMLO con los llamados video escándalos de Carlos Ahumada, empresario trinquetero entonces amante de Rosario Robles.

La preocupación de la cúpula del poder se deriva de los posicionamientos políticos de López Obrador, los cuales llevarán no sólo a un relevo en la Presidencia de la República, sino a todo un cambio de régimen: de un neoliberalismo privatizador de la riqueza nacional en unas cuantas manos de amigos y socios del presidente en turno, a un gobierno democrático y popular, atento a las necesidades de la población, y decidido a cambiar el actual status quo, en el cual prevalecen la corrupción y la impunidad. Con la ventaja actual de AMLO, se puede adelantar ganará Morena la mayoría de posiciones legislativas, tanto del Senado de la República como las diputaciones federales, locales y presidencias municipales, lo cual empujará al cambio constitucional de la nación.

Espanta a los tecnócratas y grupos económicos afines la visión histórica del candidato de Morena, quien ha destacado las transformaciones del país al transcurrir de los años: la Independencia, encabezada por Miguel Hidalgo y José María Morelos; el Movimiento de Reforma, de Benito Juárez y los liberales; y la Revolución de 1910, guiada por Francisco I. Madero. Y, ahora, un cambio de régimen para consolidar la cuarta transformación del país.

Aspectos fundamentales a revertir no son sólo las reformas estructurales del peñato, como la energética, en telecomunicaciones y la educativa, entre otras, sino anular fraudulentos negocios como el Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAICM) o cancelar la “guerra contra el narcotráfico”, lo cual llevará a modificar definitivamente la relación bilateral con Estados Unidos, quien se apresta a cambiar el TLCAN para que responda más a sus intereses económicos internos. El repliegue de militares estadounidenses ordenados por el presidente Donald Trump en la frontera con México no es más que un ardid propagandístico, con miras su reelección, porque no hay riesgos en la frontera México-EEUU.

López Obrador se ha comprometido a terminar con los lujos de la alta burocracia nacional; también a no aumentar los impuestos durante su administración, ni a endeudar al país, como lo hace Peña Nieto hora tras hora y día a día, ni a aumentar el precio de los energéticos, como la gasolina, que dejo de producirse para importarla de EEUU, en otro esplendido negocio de los funcionarios federales actuales y empresarios asociados.

No hay razón para que el presidente Enrique Peña Nieto tema un relevo con Andrés Manuel López Obrador. Las leyes actuales lo protegen y la forma en la cual ha operado la acéfala Procuraduría General de la República (PGR) para sellar la impunidad de personajes claves en la trama de corrupción peñanietista, como el ex gobernador de Chihuahua, César Duarte, y los operadores del CEN del PRI y la Secretaría de Hacienda, o los casos de los ex mandatarios de Veracruz, Javier Duarte, o incluso de Quintana Roo, Roberto Borge, da claridad de cómo se ha ido cubriendo las espaldas el mandatario mexiquense, cabeza institucional del grupo Atlacomulco.

Peña Nieto es el responsable de que los comicios federales de este año transcurran con total democracia, lo cual no lo ha exhibido en las últimas elecciones estatales, precisamente en el Estado de México, en donde con todo el poder económico de la Federación y del gobierno estatal se impuso a su “primo”, Alfredito del Mazo, en el palacio de gobierno estatal; y en el estado de Coahuila, donde utilizando todas las artimañas posibles, los hermanos Moreira mantuvieron el control de la gubernatura.

En este contexto, la pregunta es: ¿qué salió de la reunión cupular entre integrantes del salinato y funcionarios en activo del peñato? Diversos analistas políticos coinciden en que el sistema, es decir, el gobierno de Peña Nieto y grupos empresariales favorecidos por más de 30 años por la tecnocracia neoliberal, preparan una acometida feroz contra López Obrador, quien no ha perdido el tiempo y ha cubierto sus flancos, dándole un voto de confianza al Instituto Nacional Electoral (INE) y a su titular, Lorenzo Córdova, en el sentido de que no habrá fraude electoral y no se caerá el sistema, así como al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. “Porque estamos 20 puntos arriba en las encuestas… no vamos a permitir el fraude electoral, se va a tener que respetar la voluntad del pueblo de México”, como declaró este fin de semana en Matamoros.

CALMA AMLO A EX PRESIDENTES

Entrevistado al termino de la reunión con integrantes de la American Chamber México, López Obrador admitió el poder de convocatoria del ex presidente Carlos Salinas de Gortari y la influencia que tiene sobre quienes gobiernan el país. No obstante, aprovechó la ocasión para tranquilizar a todos los ex presidentes de México, incluido el propio Salinas de Gortari. “Quiero dejar de manifiesto que nosotros no vamos a perseguir a nadie, no es mi fuerte la venganza, no va haber persecución, no vamos a desterrar a ningún personaje de la vida pública, política de México… No es mi fuerte la venganza, ya no puedo ser más claro. No se va perseguir a nuestros adversarios. No vamos a legitimarnos como lo han hecho otros para fortalecerse, como llegan después de fraudes electorales, tienen que tomar medidas espectaculares”, declaró el morenista.

Al responder al cuestionamiento sobre la posibilidad de que Salinas de Gortari se autoexilie tras las próximas elecciones federales, destacó: “Vamos a terminar con la corrupción y la impunidad sin aspavientos, no vamos a perseguir a nadie”, y explicó: “no hace falta que se auto exilie ni Salinas ni ningún personaje, porque van a poder vivir con libertad en nuestro país. No vamos a perseguir a nadie, no va a haber destierro para nadie”, insistió el político tabasqueño.

AMLO consideró normal que personajes como el panista Diego Fernández de Cevallos hayan acudido a celebrar con el ex presiente Salinas de Gortari, pues éste logró cooptar a políticos del blanquiazul y con ello integrar un grupo de poder al que ha descrito como el PRIAN. “Son lo mismo, he hablado durante muchos años del PRIAN. Cuando llegó Salinas se integró lo que yo llamo el PRIAN. Salinas cooptó, para decirlo suavemente, a los dirigentes del PAN, entre otros a Diego”, precisó al ampliar: “es un grupo compacto los que mandan en el gobierno, son los que mandan en el PRIAN, mandan en otros medios, pero la gente ya no quiere que ellos sigan mandando en México”.

PRI DESPLEGARA ESTRATEGIA DEL MIEDO EN SPOTS

Frente a la serie de propuestas de Andrés Manuel López Obrador, el PRI contempla responder con una estrategia enfocada a infundir miedo ante los proyectos de gobierno del abanderado de Morena. En spots programados a transmitirse en unos días, los priístas promoverán la desconfianza entre la población ante los planteamientos del político tabasqueño de dar marcha atrás en las reformas estructurales y “sacar a narcos a la calle”.

Dentro de la estrategia mediática del tricolor, se concluye con un mensaje de tranquilidad en el cual se señala que “va a ganar Meade” y la garantía de seguridad que ofrece el candidato ciudadano de la coalición Todos por México, Meade Kuribreña, así como con la promesa de que estarán mejor pagados y preparados los maestros, en tanto que los delincuentes permanecerán en la cárcel.

MARCHAN CONTRA REFORMA EDUCATIVA

Desde el Ángel de la Independencia, en la capital del país, marcharon integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) hacia la Secretaría de Gobernación para exigir, una vez más, al gobierno federal la instalación de una mesa de negociación nacional a fin de tratar los problemas laborales, jurídicos y políticos provocados por la Reforma Educativa. Además de la abrogación de dicha reforma, demandan la reinstalación de los 586 cesados que hay en diversos estados y plazas automáticas para los egresados de las escuelas normales.

Tras llegar a las inmediaciones del Palacio de Bucareli, sede de la Segob, la CNTE denunció que desde el 2013 conoce la muerte y desaparición de 263 maestros, padres de familia y estudiantes, quienes se manifestaban contra la reforma educativa. De esa cifra, el 90 por ciento son profesores, 5 por ciento estudiantes y 5 por ciento padres de familia. El registro de los asesinatos y desaparecido se actualiza en las reuniones nacionales que organiza la Coordinadora a nivel nacional. “En Veracruz, yo te puedo confirmar que llevamos 11 muertos y un desaparecidos. Son trabajadores de todos los niveles”, señaló Oscar Cadena, integrante de la dirección política del Movimiento Magisterial Popular Veracruzano.

La protesta por las calles de la Ciudad de México se efectuó en el marco del paro de 48 horas que la CNTE realiza en Oaxaca, Chiapas, Guerrero y Michoacán. La encabezaron maestros de la Sección 7 de Chiapas y contingentes de profesores de Oaxaca, Veracruz y Michoacán, así como miembros de organizaciones sociales y sindicalistas que simpatizan con el magisterio, quienes corearon: “¡Va a caer, va a caer, la reforma va a caer!” y “Aquí y ahora, con la Coordinadora”. En redes sociales, la Sección 22 (Oaxaca) informó que la suspensión de labores se debe a la cerrazón del presidente Enrique Peña Nieto, el secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete Prida, y de Otto Granados, titular de la SEP.

Los docentes también centraron sus críticas en la aprobación de la Ley de Seguridad Interior porque, sostienen, criminaliza la protesta social y agudiza la represión contra el magisterio.

En el Estado de Oaxaca, integrantes de la Sección 22 suspendieron las clases y realizaron bloqueos carreteros en las siete regiones de la entidad. Bloquearon puntos en la Cañada de Teotitlán de Flores Magón, en la Costa; el crucero de San Pedro Pochutla y Putla de Guerrero, además, el puente Yutee, el puente de La Cuchara y la salida a la Laguna; impidieron el paso vehicular en la carretera federal Oaxaca-Puerto Escondido, a la altura del aeropuerto local; en el Itsmo, bloquearon la entrada a Salina Cruz, en la carretera federal 190, en el Puente Caracol. Y en Juchitán, permanecía cerrado el tránsito vehicular en el Canal 33.

En tanto, en Chiapas, los docentes, de las secciones 40 y 7, efectuaron una marcha en la capital estatal, la cual concluyó con un mitin frente al palacio de gobierno. Demandaron además la reinstalación de más de 500 maestros despedidos en el país y la abrogación de la Ley de Seguridad Interior. Insistieron en la aparición con vida de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa y justicia para los familiares de los trabajadores caídos en Nochixtlán, Oaxaca, en 2016.

JAQUE DE TRUMP A MÉXICO

De acuerdo al secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, EEUU está dispuesto a modificar su exigencia de elevar a 85 por ciento el contenido regional y a 50 por ciento el contenido estadounidense en la industria automotriz en la renegociación del TLCAN a cambio de la creación de “una zona de alto salario de 15 dólares la hora”. Mientras el funcionario consideró que tal zona resulta “aspiracional” e “inalcanzable en el corto plazo”, la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA) señaló que la propuesta “no implica” que la industria automotriz en México deba homologar los pagos de los trabajadores mexicanos a los estadounidenses.

Fausto Cuevas, director general de la AMIA, indicó se revisa la propuesta estadounidense, pero de ninguna manera la industria la entiende como un incremento salarial al mismo nivel que en las empresas asentadas en ese país. Según Cuevas, la AMIA no tiene datos del nivel salarial promedio de los trabajadores mexicanos en la industria automotriz. El directivo dijo que la propuesta de EEUU es que el 40 por ciento del componente de un vehículo fabricado en México haya sido elaborado por trabajadores con salarios de 15 dólares la hora, es decir, más de 2 mil 100 pesos diarios por una jornada de ocho horas.

Para Ildefonso Guajardo, la propuesta es más moderada que la de reglas de origen y también aclaró que en lugar de la octava ronda de la renegociación que se esperaba realizarse esta semana en Washington, sólo se llevan a cabo reuniones técnicas entre los equipos negociadores Estados Unidos, Canadá y México. Lo anterior porque los equipos, como los exigió el presidente Donald Trump, ya se encuentran trabajando “en una ronda permanente”.

El secretario de Economía de México aseguró que por falta de flexibilidad y tiempo, México, Canadá y EEUU no podrán presentar en la octava Cumbre de las Américas, la cual se realizará esta semana en Lima, Perú, “un acuerdo en principio” sobre la renegociación del TLCAN, como lo exigía DT. Guajardo también mencionó que el conflicto comercial entre Estados Unidos y China afectará a México, pues con la imposición de aranceles “vamos a terminar teniendo un déficit más grande”.

ANDARES CARIBEÑOS

Las mentiras, al igual que los dimes y diretes o las llamadas calumnias, duran hasta que la verdad llega. Y tal es el caso, por poner un primer ejemplo, del anuncio sobre la puesta en marcha de los trabajos para convertir el Auditorio del Bienestar en un C-5, hecho ya en cuatro ocasiones por los encargados y por el mismo Carlos Manuel Joaquín González. Se derrumban las frases al percatarse de la inamovilidad registrada en dicho inmueble, no se han dado a la tarea ni siquiera de quitar la basura. Ni que decir de todos los ofendidos cuando se les señaló poseían placas por decenas y centenas de la nueva empresa del Sindicato de Taxistas de Cancún: Transporte Terrestre Estatal. Enlistados los poseedores de estas concesiones junto con aquellos que poseen placas de taxis parecería que en esa ciudad taxistas son todos.

Los hay ex gobernadores, sus madres, tías, sobrinos, hijos, padres, parientes cercanos y lejanos, y segundos, terceros y cuartos frentes, así como progenitoras de hijos de “temporal”. Dirigentes de diversas organizaciones sin faltar, por supuesto, las sindicales: amigos, socios, cómplices y prestamistas, y hasta de los tundemáquinas y reporteros, así como uno que otro conductor de radio y televisión. Ni que decir de las extendidas a los clanes y con el afán de no dejar títere sin cabeza están los ex dirigentes de tan especial organización sindical, como es el caso de Manolo o de Viveros. Ni tardos ni perezosos y a sabiendas de no tener un futuro como el soñado, los nuevos funcionarios de Sintra, Portilla y Ramos, le hincaron el diente a esta forma de contar con dinero todos los días explotando a quienes dejan los riñones en el asiento de las Urban y de los autos, únicos merecedores de contar con un patrimonio familiar merced a las horas de trabajo destinadas.

Otra de las verdades vista a diario causante del derrumbe total no solamente de los dichos sino de la confianza ciudadana, gira en torno a la seguridad. Es muy fácil, cada día mucho más, salir con la cara de “yo no fui” o aparentar una preocupación que se encuentra muy lejos de estar presente en el ánimo tanto del gobernador como del fiscal y más en el del titular de Seguridad Pública Estatal, por mencionarlos por jerarquía, porque con la misma aparecen todos los encargados municipales mal llamados “secretarios”. Con los restos encontrados durante el fin de semana próximo pasado, son ya 17 los ejecutados solamente en Cancún durante los primeros 7 días de la semana. Se caen también esas afirmaciones de gran colaboración y trabajo de los federales y las expresiones del titular de Gobernación, Alfonso Navarrete Prida, negando las presencia de mafias y cárteles operando en Quintana Roo y particularmente en la Riviera Maya.

Por los suelos se encuentra la actividad de la fiscalía, está suficientemente clara la incapacidad existente y la jerarquía que le dan a los casos que llegan a la oficina de quien, seguimos creyendo, es un magnífico catedrático, un conocedor de la ley, pero un muy mal perseguidor de delincuentes y matones. Les apuro mucho más salir a aclarar lo de la fianza marcada para el ex gobernador Roberto Borge que dejar claro el asunto, por ejemplo, de Barcos Caribe, o el de los robos a casas habitación, transeúntes, comercios, bancos, Eso sí, están prestos para hacer pagar a los que mataron a dos jaguares la multa impuesta en más de dos millones de pesos por ejemplar, cuando los asesinos de 117 seres humanos, cifra registrada sólo en lo que va del año en Cancún, siguen paseándose libremente por calles y avenidas de la ciudad. Si como dicen y así se justifican, el gobernador les dio instrucciones de permanecer quietos porque el auxilio federal llegó y se están haciendo responsables de todo, lo cierto es que don Miguel Ángel Pech, Rodolfo del Ángel y los once seudo secretarios de Seguridad municipales cobran sueldo por esa responsabilidad ahora endilgada a la federación.

Ahora que, si quiere el fiscal abonar por lo menos un punto a favor en esto de las fallidas investigaciones y de los temores que sienten sus elementos para enfrentar a la mafia o su colusión con las mismas, se tiene la cabeza de un ser humano totalmente desollada, sin un ojo, ensangrentada todavía, clavada en una de las aristas de la malla de protección de un negocio ubicado en la Avenida de las Torres, por cierto muy exitoso en la venta de comida. El haber logrado tener tanta fama y clientela se debe al arduo trabajo desempeñado por toda una familia y, cuando descubrieron el hecho, dieron parte a la policía, se presentaron pero nunca los han llamado para rendir declaraciones y hacer la denuncia. A partir de estas determinaciones ya podremos imaginar de qué tamaño están los miedos de los detectives y de los uniformados o, como decíamos, su relación directa con estos grupos delincuenciales. Por cierto hay filmaciones, ojalá las soliciten y protejan el lugar porque pueden desatarse con su ineficiencia y complicidad daños mayores que, sin duda, serían denunciados. Le informo adicionalmente a don Miguel Ángel Pech que nunca cercaron la escena del crimen e inclusive sus peritos dieron orden de que lavaran el lugar –por la sangre escurrida- y trabajaran normalmente. También le agrego que la hielera –de unicel con el logotipo de OXXO- en donde transportaron la cabeza, la encontraron en la esquina de Avenida de las Torres y Avenida Puerto Alegre, dicen que no había más, pero ya será cuestión de esperar el resto del contenido y, por supuesto, el final de la investigación de estos hechos ocurridos la madrugada del domingo 8 del presente como parte del sangriento fin de semana.

Todo parecía sonreírle a Laura Fernández Piña hasta que apareció la verdad, lo cierto, lo claro y muchas veces referido: lo primero, lo primero, son los negocios para el equipo, para el grupo, para los protectores y hacedores, lo demás, si es que cuenta, cuenta poco. Ni el que se dice propietario de los terrenos que supuestamente regularizaría la alcaldesa -con permiso para deambular por todo el municipio hablando de acciones por realizar con tal de quedarse 3 años en la misma posición y seguir engrosando chequeras- cuenta con la documentación que lo acredite como tal, ni tampoco la constructora Rural y Urbana del Sureste cuenta con tierras en ese lugar. Insisten sus propietarios que esta empresa sí tiene toda su documentación en regla, sin embargo y por las declaraciones hechas por decenas de portomorelenses, están firmando los contratos que les entregan por temor, ya a quienes se inconformaron los detuvo la policía. A ellos, sí, a los matones, no. Por cierto, ¿debería doña Laura hacer “aparecer” la máquina limpia sargazo?

Ojo, en Xcacel-Xcacelito están otras razones de escándalo y mayúsculo.

ADIVINANZAS CANCUNENSES

¿En qué momento y por cuál motivo dejó de importarle a Jorge Emilio González, alias el “Niño Verde”, Quintana Roo? ¿Fue acaso cuando dio el paso de niño a viejo verde?

Al surgir su nombre como aspirante primero y candidato después al Senado y ubicarlo en el primer sitio de la fórmula, por arriba de quien lo llevó a la curul, el ex gobernador Félix González Canto, mucho se habló de las ambiciones claras, clarísimas, de ir tras la gubernatura en la siguiente elección, es decir, después de Roberto Borge, con quien signó el pacto de su participación, asegurándole no quería nada más que esa posición y las presidencias municipales de Benito Juárez y la de Puerto Morelos, una vez llevado a cabo el objetivo de darle autonomía. Los compromisos por parte del gobierno estatal se fueron cumpliendo, aunque la mano en la nominación para la alcaldía benitojuarense la tendría Borge Angulo y se eligió a Paul Carrillo como candidato de la alianza con el Verde. Ya para el segundo trienio decidió Jorge Emilio, y tal recayó en uno de sus amigos de parranda, de sus incondicionales hasta entonces más fieles y a quien había llevado a la curul federal para poder obtener una posición de lujo: la presidencia de la Comisión encargada de vigilar, en primera instancia, todo lo relacionado con el agua y ser ese el conducto por el cual se presentaran iniciativas para la realización de grandes negocios, de esos que les importan a los verdes y al equipo de Peña Nieto por encima de cualquier interés nacional.

El número de ausencias a las sesiones del Congreso permitió asegurar a Don Jorge Emilio, el “VV” ahora, es decir “Viejo Verde” , no le interesaba la gubernatura por una simple y sencilla razón: es alérgico al trabajo y prefiere la comodidad de ejercer el poder tras el trono, de girar órdenes, de vengarse por aquella “chamaqueada” brindada por el “Chacho” García Zalvidea cuando lo filmó en plena acción, manejando la entrega de un “moche” a cambio de autorizaciones. En efecto, cambió su residencia y, como sus posibilidades económicas son infinitas, se decidió por la zona de mayor lujo y seguridad. Tras un breve matrimonio, llegó el divorcio y el “VV” salió huyendo y con esa salida se supo había abandonado sus aspiraciones de llegar a la silla estatal, si es que alguna vez contempló ese objetivo, porque ¿para qué quería ser mandatario estatal si podía imponer a otro y así manejar dos o tres entidades al mismo tiempo? Chiapas, ya era suya.

Las largas jornadas de acuerdos con Laura Fernández y con Remberto Estrada se fueron haciendo cada vez más esporádicas hasta terminar en mensajes cuya respuesta en más de una ocasión se daba muchas horas después de haber sido expuesta cualquier consulta. La decisión de no reelegir al edil actual de Benito Juárez no provino del “VV”, sino fue una decisión de Remberto una vez visto le había negado ser el candidato al Senado y, a sabiendas de la inexistencia de fieles a Jorge Emilio, decidió ser él quien le anunciara no repetiría en ese cargo y, simplemente, lo entrampó. Carente de seguidores dispuestos a cumplir cualquier orden sin preguntar, ha venido dejando actuar libremente a quienes levantaron la mano y, sorpresa, pocos y muy débilmente entraron a la disputa.

Los priístas, encogidos como están y carentes de liderazgo, dejan hacer y dejan pasar hasta ver como termina esta indecisión. José de la Peña tendría que dejarse ver como tricolor, y la exigencia de las altas esferas del gobierno para no perjudicar y hacer perder la libertad a su hermano, es realizar todo lo contrario. La mujer que aparece nada más y nada menos tiene en su registro la desgracia de haber perdido un hermano a manos de sicarios por estar metido en un asunto de drogas. ¿Acaso es ella el personaje conveniente para el “VV”? Total, su partido, como en el caso del tricolor, está en ruinas.

Para otra historia es el caso de Puerto Morelos, en donde el poder no se suelta ni siquiera buscando la reelección. El uso del “encargado de despacho” entró en vigor como en su momento lo hizo el “reloj legislativo”. El consejo, ¿se lo dio Beatriz Paredes? Es pregunta.

DE LOS PASILLOS

Revisar los convenios que tienen con Estados Unidos, pidió el presidente Enrique Peña Nieto a cada secretaría o dirección de organismos descentralizados del gobierno, con el objetivo de evaluar con la Cancillería el estatus, los beneficios y las consecuencias de la ríspida relación con la administración de Donald Trump. También aprovechó la convocatoria para revisar el avance de sus compromisos de campaña. Desde que inició 2018, Peña Nieto se reúne con su equipo prácticamente cada 15 días.

