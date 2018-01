Corrupción electoral hunde a EPN - Indice Político

Lilia Arellano

“La verdad se corrompe tanto con la mentira como con el silencio”: Marco Tulio Cicerón

• Corrupción electoral hunde a EPN

• Duarte, Beltrones y Videgaray, protegidos

• Ni Meade ni Anaya detendrían corrupción

• Inflación golpea a bolsillos de trabajadores

• Gamboa implicado en el desvío de recursos

• Chihuahua: detienen pesquisa en Gutiérrez

• En Q. Roo: “nadie avanza en calma chicha”

Ciudad de México, 9 de enero de 2018.- El régimen de Enrique Peña Nieto se hunde en las peligrosas arenas movedizas del financiamiento ilícito a las campañas electorales del PRI y no podrá salvarse con el encarcelamiento de algunos funcionarios operadores de las triangulaciones de recursos. En tanto, la ciudadanía resiente los errores del manejo de la economía nacional con incrementos a los productos alimenticios básicos y a los energéticos. El año pasado, los precios al consumidor tuvieron su mayor incremento en los últimos 17 años, con una tasa anual de 6.77 por ciento. Las amenazas sobre la seguridad ciudadana se multiplican y van desde aquellas relacionadas con la vida y los patrimonios como con la libertad y ni que decir con el manejo de las finanzas personales, familiares. Han cerrado la pinza y puesto contra la pared a los mexicanos.

Junto con los datos del crecimiento económico, un mediocre 2 por ciento promedio en el actual sexenio; el histórico crecimiento de la deuda externa, la cual alcanzó 9 billones 568 mil 789 millones de pesos; el incremento de los precios de los productos básicos y los energéticos describen el desastre económico que mantiene y pretende dejar a través de José Antonio Meade, el gobierno de Enrique Peña Nieto. De acuerdo a los datos oficiales, del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), la inflación subyacente, la cual excluye la medición de agregados más volátiles como los productos agropecuarios y energéticos, subió 4.87 por ciento en el año. Y la medición no subyacente, la cual contempla únicamente a los factores mencionados, subió en el año 12.62 por ciento, debido a incrementos de hasta 18.60 por ciento en el precio de las frutas y verduras, así como de los energéticos, los cuales aumentaron 17.60 por ciento.

Pero ninguno de estos datos le quita el sueño al mexiquense, lo importante en las últimas horas fue dejar suficientemente claro no ha logrado superar las críticas por no leer lanzadas al inicio de su mandato y como consecuencia de la nula cultura demostrada. Y este tipo de conocimientos no adquiridos y de la negación a la lectura lo llevaron a confundir una capital con un estado, a relacionar una carretera interior con un camino hasta la capital del país, a la permanente utilización de un lenguaje propio de un menor de 10 años. Ni las muestras de la participación de Pemex en el robo de gasolina son de su incumbencia o de la del cozumeleño Pedro Joaquín Coldwell. Sigue viéndose el desfile de camionetas de la ex paraestatal custodiando mangueras, sujetos y vehículos para el transporte del combustible.

Sus principales candidatos: el que busca la Presidencia y quien ambiciona la jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, no logran prender y aún cuando se advierte una y otra vez que las campañas no se han iniciado formalmente, lo visto es totalmente desilusionante, no despiertan ni ánimo, ni confianza y solamente se sigue el camino de la obtención del poder a través del manejo de la pobreza, de la compra de sufragios, de la administración y participación directa al corazón de la miseria. No se requiere de una bola de cristal, del tarot o de los caracoles para estar ciertos de que ni Anaya ni Meade pondrán freno a la corrupción imperante. No pueden hacerlo, unos son socios, otros son cómplices y quienes han guardado silencio aduciendo acuerdos políticos son tapaderas con millonaria ganancia.

TRABAJADORES, VÍCTIMAS DE SIEMPRE

El incremento de los precios superó el objetivo del Banco de México (Banxico), cuyo rango es de entre 2 y 4 por ciento. Este año es realmente complicado para el país en materia económica. Existen grandes riesgos los cuales generan gran incertidumbre y volatilidad en la actividad productiva. Entre éstos destaca la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), el impacto de la reforma fiscal aprobada en Estados Unidos, y el proceso electoral en México en marcha y el cual culminará a mediados de año. A este difícil escenario económico se suma la iniciativa presentada por un par de cínicos líderes sindicales a quienes no puede seguírseles llamando “charros”, el calificativo es ofensivo para quienes gustan de montar caballo, de practicar la charrería. En ella la clase trabajadora pierde todos lo derechos y se llega al plano de la esclavitud sin término, hasta los 70 años, cuando para muchos la muerte toca a la puerta ante la mala alimentación y la carencia de los servicios médicos adecuados.

La mayoría de los trabajadores mexicanos resiente el deficiente manejo de la economía del país de parte de la tecnocracia en el poder. Tan sólo en el mes de diciembre pasado, los precios aumentaron 0.59 por ciento mensual, el mayor incremento para un mismo mes en los últimos seis años. Los mayores aumentos se observaron en el componente de frutas y verduras que fue de 3.56 por ciento. Los consumidores resintieron el alza de 42.91 por ciento en el jitomate, de 26.81 por ciento en la calabacita y de 22.69 por ciento en el transporte aéreo, por la temporada vacacional. En entidades como Quintana Roo, en donde no existe producción alimentaria ni cercanamente suficiente para el consumo local, todavía hay quienes se dan el lujo de asegurar lo bien que les viene el aumento en la paridad peso-dólar. Tal vez y sólo tal vez –ante la inseguridad reinante (no hay día sin ejecutado)- el destino turístico logre cifras a la alza en tanto las mesas de los trabajadores se vacían.

TRAMPAS ELECTORALES A LA VISTA

La corrupción electoral hunde y acorrala al gobierno de Enrique Peña Nieto. Gran escándalo se ha generado con la captura y encausamiento de ex funcionarios chihuahuenses quienes participaron en el desvío de recursos públicos a las arcas del PRI. Implicado y hasta ahora protegido es el ex dirigente nacional priísta, Manlio Fabio Beltrones, quien ya se amparó. También el actual aprendiz de canciller Luis Videgaray, quien era el secretario de Hacienda cuando se realizaron los desvíos de fondos públicos hacia las campañas priístas. Beltrones es el presunto autor del plan que hacía pasar dinero federal a las cajas estatales para, de ahí, ser llevado al Revolucionario Institucional a fin de reforzar y cubrir las necesidades económicas de las campañas electorales. Y Luis Videgaray sabía lo que ocurría con los cientos de millones de pesos desviados hacia el tricolor.

Al respecto se habla en los pasillos y comederos de los políticos, involucrar a Beltrones tiene como fin presionar a Emilio Gamboa, mandarle esos mensajes cifrados en donde aparentemente no hay quien se libre de cargos si se rasca un poquito a sus patrimonios y negocios. El porqué está claro. El yucateco se ha negado a entregar a César Duarte y a ahondar en asuntos en donde otros ex gobernadores son sus protegidos por formar parte de esa larga, larguísima cadena de sociedades dizque anónimas. El sonorense es, al parecer, el único capaz de obligar a Gamboa a entregar al ex gobernador de Chihuahua y, una vez vista y conocida esta etapa de debilidad entre los cercanos presidenciales, pusieron en la balanza todos los elementos con los cuales cuentan ambos para causar desequilibrios con revelaciones impresionantes sobre acciones ilícitas tanto de los residentes en Los Pinos como de los miembros del gabinete.

Hace trece meses se develó la acusación contra el ex gobernador César Duarte, por un desvío de poco más de 14 millones de pesos para campañas electorales del PRI y el monto se fue incrementado. El hombre clave detenido e investigado por las autoridades judiciales chihuahuenses es Alejandro Gutiérrez, quien era un alto funcionario del CEN del PRI y responsable en 2015 y 2016 del “Proyecto Zafiro”, utilizado por Manlio Fabio Beltrones para reforzar con recursos económicos la estrategia en las elecciones de ese año. En diciembre pasado, la Policía Federal lo detuvo en Saltillo, Coahuila, como parte del proceso contra Duarte. En esta estrategia aparecen involucrados los ex mandatarios de Veracruz, Quintana Roo, Nuevo León, Coahuila en primer plano ante los miles de millones de pesos entregados, los cuales está visto fueron insuficientes para garantizarles impunidad.

Tras la detención, Beltrones aseguró que era una infamia la acusación y tendrían que probar que Gutiérrez realmente había hecho lo que dijeron hizo. Hacienda, por su parte, negó se dedicará a distribuir dinero presupuestal a campañas políticas. Extrañamente las acusaciones se detuvieron hasta el momento en Gutiérrez. Sin embargo, mucho hay de material en la investigación que puede llevar al hundimiento final del régimen de Peña Nieto. A los ilícitos que van descubriéndose en las campañas electorales del tricolor y su aliado el Verde cometidas desde la imposición del mexiquense se suman las aportaciones de empresas extranjeras por la vía de “comisiones”, como es el caso de Odebrech, OHL y nacionales como el Grupo Higa, entre muchos otros a la larga beneficiados con obras con las cuales han venido obteniendo ganancias no registradas en ningún otro país.

Por lo pronto, el gobernador Javier Corral acusa a la Administración federal de emprender una venganza en contra del Estado de Chihuahua, ante las investigaciones de desvíos en la gestión de César Duarte. Hacienda canceló la entrega de 700 millones de pesos a Chihuahua como consecuencia de la indagatoria que la Fiscalía estatal abrió contra el priísta Alejandro Gutiérrez, operador de Beltrones. En la administración del panista se han acreditado daños al erario estatal por al menos mil 200 millones de peos. Se tienen abiertas más indagatorias y se calcula que el daño patrimonial podría alcanzar los 6 mil millones de pesos en la era de César Duarte.

El propio presidente Enrique Peña Nieto debió salir a señalar que la denuncia de Corral fue un acto cargado de signo partidario, mientras la Secretaría de Hacienda informó las transferencias a Chihuahua se han dado en tiempo y forma. El caso alcanza al propio precandidato ciudadano del PRI, José Antonio Meade. A su vez, Manlio Fabio Beltrones informó solicitó un amparo para poder acceder al expediente de la Fiscalía de Chihuahua y así enterarse de los hechos investigados a partir de declaraciones hechas por supuestos testigos beneficiados.

Una juez federal, María Dolores Núñez Solorio, Juez Cuarto de Distrito en Amparo Penal de la Ciudad de México, suspendió cualquier orden de aprehensión, comparecencia o citatorio girado contra Manlio Fabio Beltrones por este caso, con excepción de acusaciones por delitos graves o con prisión preventiva oficiosa. Asimismo, en el amparo 111/2017, en caso de tener en curso una investigación contra el ex dirigente nacional del PRI, ordenó también a la Fiscalía de Chihuahua abstenerse de pedir la captura o judicializar el caso, sin impedir la continuación de la indagatoria.

Pero el esquema para hacer llegar ilegalmente fondos públicos al PRI es al parecer generalizado. No sólo se dio en Chihuahua sino también en Tamaulipas, Veracruz, Puebla, Durango, Sinaloa, Nayarit, Quintana Roo y Aguascalientes, de acuerdo a las audiencias públicas de ex funcionarios procesados o sentenciados en el caso de Chihuahua. La investigación evidenció una red de ex funcionarios quienes operaron para desviar recursos a campañas políticas y para acrecentar sus fortunas personales.

Y de todo este estercolero solamente parecen salvarse los de Morena. AMLO no gasta en publicidad, no compra medios, no paga planas ni tiempos en televisión o radio. Usa los que les tienen otorgados de manera legal y les lleva una ventaja a cualquier otro candidato de más de diez puntos de base, firmes, inamovibles hasta ahora. Quiérase o no contrasta con lo registrado en el PAN, en el PRD, “moches” del primero y “cochinitos” del segundo, aunque los campeones son PRI y Verde, ¿o no?

CALMA CHICHA EN QUINTANA ROO

Aristóteles Onassis, el mayor armador naviero de sus tiempos, sostuvo: “nadie avanza en calma chicha” y el ejemplo se tiene en Quintana Roo, en la joya del Caribe mexicano. El fallido gobierno del cambio mantiene a la entidad en esas condiciones en donde la calma se traduce en un largo impase, en uno mantenido durante los últimos 13 meses. La tarea para tener algo que comunicar la siguen dejando en manos del ex gobernador Roberto Borge, de no ser por la información, incompleta y vaga permanentemente, no tienen ningún renglón destacable. Con cifras en donde lo mismo aseguran desvíos por 900 millones de pesos que por 3 mil, 6 mil, 10 mil, 20 mil millones, se intenta tapar el cúmulo de asuntos de gobierno pendientes, el incumplimiento de promesas basadas en la transparencia, rendición de cuentas y adecuado manejo y distribución de los recursos públicos.

Si bien son 15 meses los transcurridos, la transparencia es inexistente y nadie sabe nada sobre el destino de los recursos públicos, de los extraordinarios y de los captados y debidamente presupuestados. Aseguran ninguna dependencia recibió lo asentado en el presupuesto de Egresos presentado por el renunciado Juan Melquiades Vergara, quien se dio el lujo de mentir una y otra vez al tiempo de hacerse de más y más sociedades, incluyendo algunas ligadas con la información. Sostuvo era la reestructuración de la deuda fundamental para desarrollo del plan de gobierno, uno inexistente, por supuesto carente de voluntad para resolver hasta renglones como nóminas a tiempo, prestaciones, bonos, aguinaldos.

Dijo a manera de excusa para la burocracia, no recibieron las participaciones federales a tiempo y resulta ser que la operación de depósito de esos recursos federales se hace mediante una programación y con las transferencias hechas desde que se conoce la suma destinada a la entidad. En este caso se recibieron los recursos el 8 de diciembre. Los extraordinarios refieren acuerdos concediendo sumas extraordinarias sujetas a contar Hacienda con recursos suficientes. Tiene ahora una sucesora producto del grupo armado por el primo cómodo, por Jaime Zetina, el gran salvador de su hermano Javier a quien le permitieron quedarse con todo lo acumulado durante años a cambio de irse muy tranquilo a su casa y renunciar a la Auditoría estatal. ¿Sirve para una posición en donde lo importante es gestionar recursos quien carece de relaciones para esta tarea?

Pero don Juan Melquiades no es el negrito del arroz. Pretendieron una Ley en donde la movilidad la redujeron a la entrada de Uber. La distribución presupuestaria es tan deficiente que el Poder Judicial cuenta con ingresos autorizados 300 veces menor que los aprobados para la buena vida de 25 curuleros, lo cual ha significado al Congreso local dentro de sus pares en la República como el más caro del país y no el más eficiente y mucho menos el del manejo transparente.

Y así, transcurre el tiempo y las gráficas borgianas sustituyen la presentación de obras, las referencias sobre el destino de los recursos públicos, la inseguridad reinante, a los 300 funcionarios de esta administración a los cuales les han encontrado desvíos, los gastos en aviones, las reuniones en lo oscurito con las cuales se otorgan algunas patrullas y se autorizan pequeñas obras que dejan a quienes hacen la promoción una buena ganancia. Vienen próximamente otros nombres, otros rostros, pero mismas mañas y la permanente sensación de una absoluta orfandad gubernamental, de la municipal, la estatal y la federal.

DE LOS PASILLOS

México enfrenta un alto riesgo de reversión de las reformas económicas impuestas en los años recientes, en la medida en que el proceso para renovar la Presidencia “aumenta la incertidumbre política”, sobre la permanencia de esos cambios, advirtió Moody´s Investor Service. Las elecciones aumentan los riesgos para los esfuerzos de proseguir con las reformas económicas, las cuales, en el caso de México, significaron la apertura del sector energético al capital privado; una mayor competencia en el sector de telecomunicaciones; medidas para aumentar la oferta y disminuir el costo del crédito y en el terreno de la educación pública. Colombia, México y Brasil “enfrentan el mayor riesgo” de una reversión de las políticas de apertura, lo que podría socavar las medidas para reducir el déficit fiscal y la deuda pública, “dada la popularidad de los candidatos que se oponen a las políticas actuales”, destacó Moody´s.

Javier Lozano renunció al PAN. A través de un video acusó: en ese partido prevalece “una auténtica farsa. Una simulación. Estamos ante la imposición de un joven dictador, que imitando las peores prácticas que tanto criticamos en otros partidos se replican en el PAN con absoluta candidez e impunidad”. Lozano se refirió a Ricardo Anaya, ex líder nacional panista, como el que “abusó de su poder frente a las dirigencias estatales y municipales condicionándoles presupuesto y hasta su permanencia; ofreció candidaturas y, al mismo tiempo, amagó con expulsiones para aquellos que no estuviésemos ciegamente con él”.

