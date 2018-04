Cruz Azul formalmente eliminado - Indice Político

Foto: Archivo / El DT de La Máquina intentará cerrar la temporada con triunfo y trabajará en el siguiente torneo para recuperar identidad del conjunto cementero.

CIUDAD DE MÉXICO, 28 de abril, (AlMomentoMx).- El Cruz Azul ya no tienen ninguna esperanza de entrar a la Liguilla. Con el empate de Morelia y el triunfo de Xolos, quedó oficialmente eliminado.

Sin embargo, Pedro Caixinha, entrenador cementero, señaló que no cree en supersticiones, sino en el trabajo y con esa filosofía buscará ganar un título para esta institución que, aseguró, ha perdido identidad desde hace tiempo.

“Es lo que he estado haciendo [trabajar] aquí desde el día uno”, dijo el entrenador portugués en referencia a la sequía de campeonatos del conjunto alrededor del cual se han hilvanado numerosas leyendas y se ha creado un ambiente de burlas por parte de los aficionados rivales.

“Es importante terminar de buena manera, independientemente de las posibilidades”, dijo.

“Más temprano que tarde lo vamos a lograr, este club es más que un club. Una cooperativa está detrás, pero se ha perdido la identidad”, abundó.

