Deadpool celebra éxito de Infinity War con su carta de rechazo de los Vengadores - Indice Político

CIUDAD DE MÉXICO, 30 de abril (AlMomentoMX).- Tras el éxito de Avengers: Infinity War en taquillas, Ryan Reynolds lanzó un tuit para felicitar la gran aceptación de la película de Marvel y de paso promocionar su nueva película, Deadpool 2.

“De un tipo que nunca sabe cuándo renunciar, me alegro de que ustedes nunca lo hayan hecho. Felicitaciones #Avengers”, escribió el actor en su cuenta de Twitter.

El mensaje viene acompañado con una carta de rechazo dirigida a Deadpool. El mensaje es una supuesta respuesta de Tony Stark (Iron Man) a la solicitud del antihéroe de unirse a los Vengadores.

Esta es la respuesta de Stark al intento del mercenario: “No. Desde luego que no. Vete a molestar al Profesor X. No”.

From a guy who never knows when to quit, I’m glad you guys never did. Congrats #Avengers. pic.twitter.com/voJshTKx5E

— Ryan Reynolds (@VancityReynolds) April 29, 2018