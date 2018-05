Deadpool protagoniza nuevo video de Celine Dion - Indice Político

CIUDAD DE MÉXICO, 3 de mayo (AlMomentoMX).— Deadpool 2 se estrena en unos días y 20th Century Fox continúa con la promoción de la película, por lo que este jueves revelaron el videoclip de “Ashes“, la canción principal de la cinta y la cual es interpretada por Celine Dion.

En el video, en un inicio sólo observamos algunas escenas de las película, hasta que Deadpool entra al escenario del teatro en el que Celine Dion canta sin público. No podía tener una participación sin la extravagancia y cinismo que caracteriza al antihéroe, así que muestra sus pasos más sensuales en tacones.

La canción no deja de ser romántica y conmovedora como lo son la mayoría de las canciones de Celine, pero Deadpool tampoco pierde su estilo a lado de la cantante.

Al final del audiovisual, Deadpool celebra la versión de Celine y le agradece por su canción. Sin embargo, le pide que repita el acto porque su interpretación “tiene 11” y “necesitaban que sea un 5 o un 5.5”.

“Esto es ‘Deadpool 2’, no ‘Titanic’”, dice el famoso antihéroe, a lo que Dion responde: “Esto [su voz] es solo para un 11. Así que aguántate, Spider-Man”. “Dios, debí llamar a N’Sync”, cierra el mercenario.

El soundtrack completo de Deadpool 2 se estrenará el 18 de mayo, el mismo día del estreno de la película. El álbum constará de 12 canciones que comenzará con la canción “Ashes”. También incluirá temas como “Welcome to the Party” de French Montana, “Nobody Speak” de DJ Shadow feat. Run The Jewels y “All Out of Love” de Air Supply.

