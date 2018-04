Debates - Indice Político

SATIRICOSAS – Manú Dornbierer. 21.4.18

D E B A T E S

Por ahí (pudo ser en Astillero), alguien dijo que el debate del 18 de este abril 18 en Canal 11 no era un debate entre Sheinman y Barrales y menos aún con el montón inaudito de aspirantes, incluyendo el tal PRIMikel, que puso el INE para estorbar lo más posible a Morena. Se trató de AMLO por una parte y de PANMancera, por otra, pero éste salió corriendo de la ciudad rota que debió gobernar hasta el final. A ver si pasan una ley que impida que los malditos políticos pasen de inmediato de un puesto a otro para seguirnos fregando y sobre todo explotando.

Quien sabe qué bicho o qué miedo le picó a Mncera que se fue a resguardar a los pies de Anaya el de la candidatura que él esperaba. Hubiera sido lógico que dejará la Jefatura del ex DF si sus nuevos cuates lo hubieran nombrado el mero mero. Pero quisieron y humildemente Mancera se inmoló . ¿Por qué? Lo que se antoja lógico es ¿para protegerse con un fuero cualquiera? En ese caso no ha de tener muy limpio el cacho de conciencia que se refiere a la corrupción…

¿O sea , que ellas las mujeres designadas candidatas a gobernar una ciudad tan enorme y compleja como la Ciudad de México, no tienen importancia ni capacidad individual para semejante puestazo ? ¿Servirían y serían conducidas por sus “jefes”? ¿Es así, señor misógino, ellos, sus “jefes” y de paso sus partidos , son los que cuentan y no las principales candidatas, Claudia y Alejandra ? De aceptar esta perspectiva machista, de entrada sería injusta para Alejandra Barrales y ella llevaría las de perder con ese ex jefe, Mancera rajón, que no valió sombrilla y corrió a guarecerse a la sombra del “chavo maravilla”. Así sea Ale una mujer que hizo carrera con el apoyo de sus varias parejas en puestos de gobierno y es cierto, que tiene un lujoso e incomprensible apartamento en Miami , etc., algo en la cabeza ha de tener para haber llegado tan lejos. No todo son “ellos”. Se expresa bien aunque con cierto acento un chirris arrabalero. Y si su ex pareja Mancera (dicen que dijeron) no sirve ni para el arrastre tras el abandono de la Capital a la que deja rota y desesperada en buena medida y con múltiples problemas por él provocados, pues pobre Alejandra.

De paso vuelvo a lo dicho en otros artículos : mis bien informados informadores aunque no neutrales , los taxistas de la Ciudad, afirman que uno de esos problemas que deja Mancera es el del brutal tránsito vehicular que él mismo causó al inundar calles y avenidas con gran cantidad de vehículos Uber y otras franquicias extranjeras que lo chayotearon o son de su propiedad . Que investigue quien debe. ¿A cuánto asciende el parque vehicular hoy?

EL TERREMOTO y LA DELEGADA CLAUDIA SHEINBAUM.

Hay otras opiniones también sobre el primer Debate 18 por la Jefatura de Gobierno de la Capital. Una dizque “demoledora para Claudia” a cargo de “ El Financiero” ese periódico que fue limpio y libre, es hoy ¡qué pena! de Carlos Salinas, con otra etiqueta, claro, pero con sus indefectibles “matones” entre los que sobresale Pablo Hiriart.

Varios colaboradores del diario , cuando era el mejor de México,l creamos un gran grupo en el que nos juntábamos con frecuencia Miguel Badillo, alrededor de Rogelio Cárdenas Sarmiento, su fundador y dueño (1952-2003). con su director entonces, Alejandro Ramos Esquivel, hoy de Notimex. Anque era amiga de Rogelio , el que me llevó a ese nuevo periódico en que me hice amiga de Jalife y Badillo, entre otros, fue mi amigo el caricaturista Pedro Sol. Raúl Salinas de Gortari me había corrido del Excelsior y me retiré de la prensa aunque no totalmente porque Quehacer Político ,que dirigía entonces mi amigo Jorge Meléndez, me invitó y escribí ahí muy bien pagada “cuentos” que devinieron el libro “Los periodistas mueren de noche”.

El Financiero solo salía entre semana y el naciente Reforma se llevó a muchos de sus colaboradores. Así que decidió Rogelio publicarlo los fines de semana e invitaron Monsivais para una plana dominical y a mí para la del sábado. Así en 1994 nació Satiricosas. Me fui en 2 000 por la presión de un tal Luis Acevedo enviado de Salinas. Hoy el querido periódico pertenece (con presta nombres , of course) a Carlos Salinas y naturalmente perdió la limpidez de su información y es uno más a su servicio y al del PRI, al que por cierto quiso suplantar el espurio Salinas. Prefirió después volverlo inmundo.

Una muestra de su iniquidad por el cerval odio d e Salinas a ya saben quién. es su “reseña” del debate por el montón de aspirantes a gobernar la ciudad de México y su falsa descripción de la intervención de Sheinbaum. Lo que más le reprochan a Claudia es el caso del famoso colegio “Rebsamen” y “complicidad” en el caso. Sólo que la info es una mentira más de Peña y Televisa. Para hablar elegantemente “la agarró Peña Nieto de puerquito”. Y vea usted:

Claudia Sheinbaum llevaba a 2 años en el puesto de Delegada por Morena , y Peña la hizo “absorber” las consecuencias del 2º terremoto un nuevo y fatídico 19 de septiembre 2018 con todas las consecuencias sabidas, pero en lugar de huír como Mancera, Claudia la de Morena, dio la cara, Y la trataron como si ella tuviera la culpa del MEGATEMBLOR y de la construcción de la escuela que se hizo nada menos que en el lejano 1983.

Moisés Sánchez <prasiel88@gmail.com>, amigo y colaborador desde tiempos de la Verdadera revista Siempre! escribe a propósito del Colegio Rebsamen en Coapa lo siguiente: – Durante los días posteriores al terremoto del 19 de septiembre 2017, Televisa estuvo transmitiendo en vivo desde el primer momento con otros medios.Pero Peña estuvo el día 21, con Nuño y Osorio Chong y corrieron a toda a la prensa salvo a Televisa of course. Peña estuvo tres veces in situ y a partir del día 20 ¡ Vámonos! todos los medios comenzaron a atacar a Claudia Sheinbaum, quién apenas tenía 2 años cómo delegada en Tlalpan, diciendo que ella había otorgado permisos tanto en el Rébsamen como en el Tecnológico de Monterrey que está muy cerca y cuyos edificios al 80 % sufrieron daños severos, hubo cinco muertos y debe ser demolido ese Tec en su totalidad. Debería pasar lo mismo con el centro comercial Galerías Coapa, donde hubo más de 40 muertos y también quedó severamente dañado, pero ese es de Salinas y de los gringos.

Peña y su séquito aprovecharon el terremoto para empezar su campaña contra la candidata de Morena y ya sdaben quien desde el 19 de septiembre.

Ese 19 de abril de 2018, 15:58, Moisés Sánchez <prasiel88@gmail.com> que conoce a fondo la zona y mucha gente del lugar escribió sobre “El Caso Soriana de Avenida Acoxpa y Canal de Miramontes ubicada frente a la Unidad Habitacional Villa Coapa al sur de la Ciudad de México, Delegación Tlalpan:

“Esta tienda Soriana funcionó como tal desde finales de los años setenta hasta noviembre de 2016, cuando la cierran para hacer en ese terreno una mega plaza comercial que se llamará GRAN TERRAZA COAPA , perteneciente el GRUPO INMOBILIARIO GIGANTE. (presumiblemente propiedad de Enrique Peña Nieto).

Esta inmensa obra inicia su construcción en diciembre del 2016 y al parecer tendrá tres o cuatro niveles de estacionamiento subterráneo , de modo que comienzan a perforar el terreno de 15 a 20 metros de profundidad y a sacar agua durante varias semanas, A mediados del mes de febrero de 2017 se les abre un socavón de cien metros, lo cuál pone en peligro las construcciones aledañas. La Delegación Tlalpan de inmediato clausura la obra, y esa misma noche , los constructores llevan al terreno en cuestión a una centena de porros y golpeadores armados con tubos, piedras y armas de todo tipo a tratar de evitar la clausura, finalmente la policía los somete y mantiene la clausura durante 3 o 4 semanas.

Después de este lapso la obra continúa y siguen sacando agua en exceso del subsuelo durante , hasta que en la primera semana de agosto 2017 se les abre un gran socavón de casi NOVECIENTOS METROS. Evidentemente al abrirse, provoca que los camiones, grúas y revolvedoras sean absorbidas por el mismo, Ignoro si hubo víctimas humanas. De inmediato viene gente de la delegación y clausura la obra de nuevo , entran peritos tanto de la delegación como de la UNAM y determinan que el daño que han hecho a la zona colindante abarcaría de dos a tres kilómetros a la redonda. El Colegio Rébsamen está justo atrás de este terreno, a 50 metros y advierten que de darse un terremoto, habría muchos derrumbes, por el debilitamiento que este socavón provocó en la zona.”

Llegó septiembre y tuvimos dos terremotos el 7 y el 19, los daños son enormes en toda esta zona de Coapa, obviamente detrás de terreno en cuestión, pero los medios no dijeron una sola palabra de este hecho, casualmente se le ocurre a Peña Nieto, hacer el montaje y circo mediático en el Colegio Rébsamen durante tres semanas.

El 20 de septiembre los padres de los niños muertos pegaron en las bardas del terreno se Soriana, carteles dónde los culpan de lo ocurrido llamándoles asesinos.

El Colegio se construyó en el año de 1983, tal y como estaba el 19 de septiembre, me consta”.

Que aquel al que le corresponda, aunque no tenemos Procurador , investigue ese lugar por lo visto maldito. Quizás una autoridad extranjera … Mientras que el público sepa algo de la info que ocultan los MEDIOS CHAYOTEROS.

librosdeemanu@gmail.com

