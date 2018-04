Debatirán 2 pillos, 2 fracasados y… el bueno - Indice Político

Lilia Arellano.

Ciudad de México, 18 de abril de 2018.- El debate entre candidatos a la Presidencia de la República del próximo domingo permitirá medir, de manera muy clara, el grado de cinismo e insensatez reinante entre cuatro participantes. Cada uno de ellos ha tenido oportunidad de influir para lograr se dictaran políticas públicas no solamente para la niñez, ni para los primeros mil días según Anaya, sino para la juventud, para los ciudadanos de todas las edades y pertenecientes a todos los sectores sociales. Margarita estampó su firma de compromiso a la propuesta de la familia Bimbo, olvidando fue la presidenta del DIF, y sobre el beneficio familiar dejó como ejemplo el mantenerse cuidándole las crudas a su marido.

Jaime Rodríguez, como gobernador de Nuevo León, también tuvo en sus manos el dictado de estas políticas y sin embargo no hubo nada, ninguna presentación y mucho menos ordenamiento en favor de niños y jóvenes. Ambos, este próximo 22, pueden ser señalados debidamente como delincuentes electorales, aceptarlos en ese foro es degradar aún más estos procesos en los cuales las autoridades como el INE y hasta el Tribunal Electoral han fallado de tal forma que no pudieron evadir salir a dar una y mil explicaciones sobre sus decisiones y, de paso, culparse los unos a los otros para crear una mayor desconfianza del electorado. Eso sí, habrá de agradecérseles que han provocado la irritación de los electores y, por ende, su decisión de salir a votar en masa para no necesitar de sus determinaciones con las cuales manipulan cifras y votos.

Los partidos cuyo abanderado es Ricardo Anaya, tampoco han comprometido su desempeño creando políticas favorecedoras. Tenemos a un panismo dedicado a repetir frases para despertar confianza y, al momento de la verdad, dejar de lado cualquier responsabilidad. Los perredistas han estado más ocupados en los matrimonios igualitarios, en la autorización para fumarse los carrujos de mota, en apoyar lo denominado diversidad sexual, que en los temas importantes. Seguramente su fijación sobre el sexo data de los grupos cuyos líderes se aprovechaban de las incautas seguidoras recetándoles argumentos de servicio a la causa con tal de llevarlas al tálamo o petate, según el lugar en donde anduvieran de gira. Movimiento Ciudadano ni huele ni hiede y ahí está como ejemplo su alcalde, impedido también de dictar beneficios mayoritarios.

José Antonio Meade dejó ver claramente su visión de futuro y, de él lo que pudiera darse en las siguientes generaciones. Estampar su rúbrica no hizo olvidar las promesas hechas por su mentor Enrique Peña Nieto, cuando aseguró no habría un solo niño nacido durante su sexenio carente de alimentación y servicios médicos. ¿Qué pasó? Y eso solamente por referirnos a un tema porque están los otros, los relacionados con la sangre regada por todo el territorio, en donde se involucra lo mismo al PAN que al PRI y puede reclamarse la comparsa de los debilitados perredistas o la inutilidad al respecto de los del partido ANAL o de Movimiento Ciudadano.

Un escenario en donde aparecerán dos delincuentes electorales -y no lo digo yo sino sus acciones y las firmas todavía no aclaradas en su real presentación y contexto-, y como ambos, Margarita y Jaime, cometieron la falta, ninguno denuncia al otro, ni se refiere a él como debiera; de acuerdo a lo referido solamente en relación al acto de las mentadas firmas por la infancia, están dos cínicos y ese cuarteto cometiendo una más de sus infamias: irán sobre López Obrador quien, por fortuna y dadas las experiencias y pruebas, tiene para darles un bañito a todos.

LECCIONES NO APRENDIDAS

Pese a los resultados de las encuestas en los cuales se refleja la captación de un número mayor de simpatías a cada golpe enviado por los oponentes a AMLO, no parece se entienda el fenómeno en los equipos de campaña de los participantes en la jornada electoral e insisten en elevarlo. Sin levantarse aún la opinión sobre la tan traída y llevada avioneta utilizada por el tabasqueño, uno de sus coordinadores de campaña: Marcelo Ebrard, y el encargado de prensa, César Yáñez, las referencias vertidas por el resto de contendientes revela, en efecto, un grado mucho mayor de desesperación. Jalan y jalan el jorongo para lograr un pequeño movimiento hacia abajo y esto no sólo va siendo inútil sino altamente improcedente.

La risa de López Obrador al ser cuestionado sobre las reacciones de los candidatos a su viaje en avioneta no pudo ser más burlona. Tan sabía provocaría de nueva cuenta el encontrarse durante 24 horas expuesto ante los medios de comunicación en horarios privilegiados, que se dieron el lujo de grabarse en pleno vuelo, de tomarse fotos descendiendo de la avioneta, de bromear sobre esa posición de cohetero endilgada: si llega, malo, si no llega, también. Pero el viaje tiene otro punto de vista y por supuesto lleva implícito un mensaje: no siente ningún temor. Se traslada justo con el personal necesario, en sencillas aeronaves, no teme agresiones de grupos mafiosos y no requiere cuidarse de críticas del pueblo porque va cumpliendo con la agenda programada y las visitas comprometidas.

GUERRA SUCIA NO AFECTA A AMLO

Ningún efecto tiene la aceleración de la guerra sucia contra Andrés Manuel López Obrador, candidato presidencial de Morena-PT-PES, quien consolida y amplia su ventaja sobre sus cuatro adversarios, no sólo en la carrera por la Presidencia de la República sino también en los espacios de la coalición “Juntos Haremos Historia” hacia la conformación del Congreso de la Unión, al ir cuajando un “voto parejo”. Las estrategias implementadas desde Los Pinos, Bucareli, Insurgentes Norte y los “cuartos de guerra” de Ricardo Anaya, José Antonio Meade, Margarita Zavala y Jaime Rodríguez “El Bronco”, sólo han registrado hasta el momento un “efecto de boomerang”.

Durante la presente semana se agudizó la “guerra sucia”. Tras la activación del portal Peje Leaks contra el abanderado presidencial de Morena, adquirido en Panamá y operado desde Los Ángeles, California; la contratación de la empresa Cambridge Analytica, envuelta en un escándalo mundial, sobre todo en EEUU y Gran Bretaña; y la inclusión del mandatario con licencia de Nuevo León, Jaime Rodríguez “El Bronco”, en las boletas electorales, con lo cual se evidencio la parcialidad de cuatro ministros del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), surgió con ímpetu la defensa de los negocios del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAICM), efectuada por el hombre más acaudalado del país, Carlos Slim, seguida de la cancelación del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) del foro de infraestructura en el cual se discutiría la viabilidad de esa magna obra; y la farsa de la encuesta universitaria del Grupo Reforma que colocaba a Ricardo Anaya como puntero, lo cual puso en crisis su credibilidad y lo obligó a recular este miércoles publicando un sondeo real.

NÚMEROS Y MÁS NÚMEROS

Según el portal en donde se concentran las cifras, se sacan otros números y promedios con base a los presentados por todas las encuestadoras, López Obrador va a la cabeza captando al electorado femenino, al masculino, a los jóvenes de 18 a 29 años, a los adultos de 30 a 49 años y a quienes tienen 50 años o más. No olvidan la importancia de la escolaridad en donde el fenómeno es similar porque igual apoyan al tabasqueño quienes sólo cuentan con primaria, secundaria y prepa, llegando al 50 por ciento de universitarios.

Aventaja en todas las circunscripciones; reúne la mayoría de las opiniones consideradas como buenas y muy buenas; lo califican como el más cercano a la gente; el más positivo; quien mejoraría la economía de las familias; el más capaz para gobernar; quien defendería los intereses de México en el mundo; reduciría la corrupción; mejoraría la educación; sabría enfrentar a Donald Trump; dominaría la violencia y combatiría mejor al narcotráfico. El porcentaje obtenido dista en el menor de los casos por 20 puntos sobre los otros contendientes.

Si solamente compitiera contra Ricardo Anaya, López Obrador ganaría con un 51 por ciento contra 31; solo contra Meade los números hacen ver la inutilidad de la participación del priísta al referir: 57 AMLO, 22 Meade. De los demás mejor ni hablar. Así las cosas, al diario capitalino en donde se expuso otra encuesta no le quedó otra que manejarse con veracidad e informar el crecimiento del tabasqueño en 6 puntos de los publicados en febrero a la fecha, llegando al 48 por ciento de preferencias electorales. Anaya bajó esos mismos seis para quedarse con un 26 por ciento; Meade no se mueve de su 18 por ciento y Margara y Jaimito tienen su 3 por ciento.

Siguiendo las frases de AMLO, a éste tren ya nadie lo para; vamos en caballo de la hacienda; este arroz ya se coció, para después preguntarles a los del INE, el TEPJF y a los temerosos magistrados de la tremenda Corte: ¿cómo les quedó el ojo?

GASTOS DE CAMPAÑA

Llaman la atención los resultados anteriores si se comparan con los gastos de campaña que cada candidato ha reportado al Instituto Nacional Electoral (INE). Los reportes de ingresos y gastos de las campañas presidenciales presentadas hasta esta semana a la Unidad Técnica de Fiscalización del INE dan cuenta de grandes diferencias en el ritmo de gastos, y del impacto real de estas erogaciones en lo importante: la intención del voto.

Ricardo Anaya reporta haber erogado 105 millones de pesos –casi 25 por ciento del total que podrá gastar, el cual asciende a 429 millones de pesos- en sólo17 días, lapso en el cual ha reportado haber ingresado 133.5 millones de pesos. Reportó 19 operaciones entre las cuales destacan un gasto de 38 millones de pesos en un contrato con Publicity Adglow México, una empresa que “ayuda a los anunciantes a aprovechar el poder de las plataformas de publicidad digital, como Facebook, Twitter, Snapchat y Amazon” y otro de 11.6 millones de pesos a Ojiva Consultores. En contraste, Andrés Manuel López Obrador reportó gastos por 889 mil 202 pesos, alrededor de 2 por ciento de lo que podrá erogar en toda la contienda. Sus ingresos son exactamente idénticos a sus egresos.

José Antonio Meade exhibió un acentuado desequilibrio entre lo que dice haber ingresado con su rimo de gastos: hasta ahora ha ejercido más de seis veces lo que ha recibido. El reporte al INE dice que ha ingresado 4 millones 206 mil pesos, en tanto que hasta el momento ha erogado 26 millones 516 mil pesos, alrededor de 6 por ciento del total a gastar por los candidatos presidenciales. Meade reportó un contrato por 38 millones de pesos con la empresa Alde Digital y otro de 4.1 millones de pesos con Grupo Sanfer.

Por su parte, Margarita Zavala reportó haber ingresado 9 millones 146 mil 710 pesos y un gasto de 662 mil pesos. Aún tiene la reserva del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, quien analiza permitirle ampliar su financiamiento y tener recursos privados por decenas de millones de pesos. La esposa de Felipe Calderón reportó un contrato de 696 mil pesos con Novigems Internacional

TODO PARA GANAR

Se probó con los blanquiazules y su carga, su trayectoria de décadas en busca del poder para lograr hacer cambios, y nos fallaron; cansados de más de 70 años de gobiernos priístas y dado el desengaño sufrido en los malos gobiernos panistas se volvió a otorgar la confianza en los tricolores y fallaron, de ahí no pudiera ser mejor el escenario actual para buscar otra alternativa ahora encabezada por el tabasqueño en su tercera participación en la contienda por la Presidencia. Crispación y enojo social van de un extremo a otro: del económico al de seguridad o mejor dicho del de la pobreza, al de inseguridad.

Las cifras sangrientas del panismo han sido superadas y solamente un fin de semana se tuvieron eventos en los cuales superaron record las decenas de muertos, asaltos, feminicidios. Pero también se exculpó a funcionarios ladrones, les otorgaron amparos, los “debilitaron” económicamente quitándoles unas pajas de sus grandes fortunas; ocultan información como la referente a las investigaciones de Odebrecht considerándola secreta y solamente a disposición de la víctima. Han llevado al país, a los mexicanos, a recibir insultos de Donald Trump, a los empresarios e inversionistas a exhibirse erróneamente en defensa únicamente de sus negocios y no de la nación en donde nacieron y han forjado sus inmensas fortunas.

Frente a todos esos temas pendientes, AMLO tiene todo para ganar y si logra ignorar los ataques para utilizar el espacio, el tiempo de duración del debate en exponer su proyecto, la plataforma de acciones a emprender y de paso mencionar el apoyo hasta del clero para lograr enfrentar desde su raíz al narcotráfico, dañándolo en principio en su base, en el reclutamiento de mexicanos llevados al extremo para lograr sobrevivir, la lucha por la Presidencia habrá de mostrar, desde el primer debate ya está ganada tal y como lo siguen demostrando las encuestas.

¿JODIDEZ PRESIDENCIAL?

Se decía en otro tiempos: a los mexicanos nos gusta ver a los gobernantes poderosos, ricos, en un estatus lunático y hasta inalcanzables para que, cuando se acercaran a saludar, tener la sensación de saberse iluminado, seleccionado, escogido entre millones de mortales de recibir una mirada, tocar la mano, recibir un beso o un abrazo. Y esto también se reflejaba en las relaciones con el clero. Ante la presencia de la jerarquía mayor, ni siquiera Vicente Fox evitó agacharse y besar el anillo papal, menos aún los feligreses católicos o no.

Ya la reacción no es la misma. Quienes lucen las camionetas de lujo, viajan en aviones o mejor dicho jets particulares, viven en mansiones construidas en hectáreas de terreno, no son admirados sino calificados como saqueadores. Ir al extremo contrario no parece ser la respuesta. Esa medianía a la cual debiera como antaño pertenecer la gran mayoría del pueblo mexicano es lo requerido. AMLO cuenta con su departamento, la casa de su señora esposa, el rancho o una parte de él heredado por sus padres y vive sin dejar de comer carne o huevos. Si le sumamos hay una cifra decorosa en su patrimonio y no puede reprocharse porque lleva más de seis décadas trabajando y solamente si fuera flojo estaría en la inopia.

Como en esto de armar estrategias y hacerse mucha pero mucha publicidad, los contratados por el gobierno federal y puestos a disposición de su candidato no tienen la menor idea del pensamiento real del pueblo de México, decidieron hacer pública la información sobre las pertenencias de José Antonio Meade y veamos cómo están: gana anualmente en total 2 millones 361 mil 568 pesos, es decir, 196 mil 797 pesos mensuales, un salario suficiente como para haberse comprado mejores muebles y no los del menaje reportado en su valuación en 150 mil pesos o tener “obras de arte” cuyo monto alcanza los 60 mil pesos. ¿Dónde pudo adquirir sala, recámaras, comedor, desayunador, refrigerador, lavadora, horno de microondas, televisiones, etcétera, con tan bajos precios?, ¿acaso los Vázquez Raña le dieron un tour por sus almacenes Hermanos Vázquez?, porque ya no existe ni Lerdo Chiquito ni otras mueblerías en donde ofertaban sala, recamara y comedor por 5 mil pesos.

Anda en su Honda de 252 mil 900 pesos y no reporta si doña Juana tiene otro vehículo con el cual lleva a los niños a la escuela o va al mercado. En su cuenta suben y bajan saldos de 100 mil pesos y su seguro de vida es de solamente 500 mil. Le debe a los de American Express, mil 611 dólares y 22 mil 455 pesos; a los de Bancomer por una tarjeta 12 mil 394 pesos y por la otra 20 mil pesos. El terreno a su nombre, sobre el cual construyó su casa, vale 2 millones de pesos, pero el valuador balín contratado considero la cifra de un millón 450 mil pesos con todo y vivienda.

En la pareja contendiente bajo las banderas Verde, PRI y ANAL, la de la lana es doña Juana Cuevas. Ella tiene una casa en la delegación Álvaro Obregón y un local comercial en Cuajimalpa, el cual renta. En su cuenta bancaria casi le llega al millón de pesos y seguramente heredará parte de la empresa agrícola, ganadera, silvícola, propiedad de sus padres, así como inmuebles por ahora en renta para oficinas y locales comerciales.

¿En qué se ha gastado Meade sus sueldazos? Lleva varios sexenios recibiéndolos y por lo declarado es un misterio su aplicación. ¿Tendrá otras familias a la cuales mantener? No se sabe por ahora pero está claro no sirven quienes mienten, disimulan y se presentan no solamente como jodidos sino como incapaces de administrar de manera correcta sus ingresos. Una muestra anterior estuvo a cargo del también candidato a la presidencia por el PRI, Francisco Labastida Ochoa, a quien su padre le heredó once millones y ya nada más tenía seis, o sea se gastó, dilapidó, no supo administrar ni siquiera un legado no trabajado.

ANDANZAS CARIBEÑAS DE PENA AJENA

De ser cierto el lugar revelado por Enrique Peña Nieto de nuestro país en el ámbito turístico mundial, habrá no sólo esperanza de poder salvar un sector económico y mantenerlo limpio, sino certeza de alcanzar un número mayor de empleos mejor remunerados. Sin embargo y por desgracia, la realidad presente tiene varios rostros y de entre ellos sobresale el teñido de rojo sangre y va dirigido a 10 puntos de la geografía nacional, justo desde donde parten inconformidades a rabiar cada vez que en el extranjero lanzan recomendaciones a sus ciudadanos con el objetivo de mantenerlos protegidos.

La información ahora expuesta no procede de opositores, ni de competidores en el ramo turístico, ni de desestabilizadores de gobiernos, ni de resentidos políticos sino del Sistema Nacional de Seguridad Pública, y revela Cancún ocupa el cuarto lugar en delitos como: robo, homicidio doloso, narcomenudeo, feminicidio, secuestro, extorsión, violencia familiar y trata de personas. La cuarta parte de averiguaciones previas o carpetas de investigación de las registradas a nivel nacional pertenecen a esta ciudad en donde apenas se rebasa el millón de habitantes.

Se ha logrado superar el índice delictivo registrado en Manzanillo, Colima; en Tecomán dentro de la misma entidad; en ¡Naucalpan!, en el Estado de México, y se está detrás con un mínima diferencia de Chilpancingo y Acapulco, en Guerrero, o de Tijuana y Ciudad Juárez en Chihuahua. ¿Sirvió de algo crear una Fiscalía quintanarroense? Está visto tampoco puede exigirse más al fiscal si no puede cumplirles a los agentes y a todo el personal con mejores salarios y si éstos no se otorgan, está por demás señalar la carencia de equipo para enfrentar a la delincuencia.

Si a lo anterior se agrega la penetración de las mafias, reconocida una y otra vez por las diferentes corporaciones policíacas; el hecho de tenerle los uniformados más temor a la lideresa sindical que al Secretario de Seguridad municipal cancunense; si se dedica al cuerpo de vigilancia para llevar a cabo desalojos, aunque rayen en la ilegalidad, se nos desaparece la posibilidad de ver hacerse realidad algún cambio.

Ojalá no sea el presente el sexenio del declive del gran caribe mexicano… ojalá, pues la percepción de inseguridad en México batió récord otra vez.

DE LOS PASILLOS

No es gratuito que la corrupción, la opacidad y la impunidad sean los temas centrales de la campaña presidencial. Es en estos tres ejes en donde circula la administración saliente de Enrique Peña Nieto, y los ejemplos recientes más claros son el proceso de construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAICM) y la indagatoria de la Procuraduría General de la República (PGR) sobre los sobornos de Odebrecht en México…

Respecto a la construcción del NAICM, en la revisión de la Cuenta Pública 2016, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó irregularidades diversas en el proceso de edificación, entre las cuales destacan las relacionadas con la edificación de la barda perimetral, por más de 380 millones de pesos. El ente fiscalizador detectó una serie de pagos ilegales en la nueva terminal aérea por rubros que iban desde la duplicidad de asesorías legales hasta ajustes por “costos de salarios” y la inclusión de estudios no previstos en el proyecto… En la construcción de dicha barda perimetral, encomendada por el Grupo Aeroportuario de Ciudad de México (GACM) a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), aún no se aclara el destino de 389 millones 670 mil pesos. El GACM no logró documentar el uso de ciertas cantidades de dinero, que van de 27 millones a 133 y 185 millones de pesos, los cuales se pagaron en varias etapas de la construcción y forman parte de un convenio modificatorio del proyecto original. Otra obra que generó observaciones de la ASF es la construcción de la losa de cimentación del edificio terminal del NAICM, en la cual se autorizó un pago de 119 millones de pesos sin verificar que el costo incluyera sólo el concreto, y no la estructura de acero de refuerzo que tiene en su interior. Estos ejemplos corresponden sólo a la Cuenta Pública 2016…

Por lo que toca al caso Odebrecht, la Procuraduría General de la República notificó al Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) que no puede darle información sobre esa indagatoria pues, argumentó, las investigaciones al respecto son de carácter reservado, lo cual significa que sólo al victima y el acusado están en posibilidad de acceder al expediente. Odebrecht, empresa brasileña de la construcción acusada de entregar sobornos millonarios a servidores públicos de diversos países de América Latina para obtener contratos de realización de obras públicas, está señalada en México de haber entregado unos 8 millones de dólares a Emilio Lozoya, ex director de Pemex, cuando él se desempeñaba como coordinador de vinculación internacional de la campaña del entonces candidato presidencial Enrique Peña Nieto… El pasado 2 de febrero, Ricardo Salgado, secretario ejecutivo del SNA, le envió un exhorto a Alberto Elías Beltrán, encargado de despacho de la PGR, para que informara sobre el estado procesal de dicha indagatoria. También le pidió le hiciera saber si la investigación seguía abierta, el tiempo en el que concluiría y el trámite legal que se le daría, en caso de que ya haber terminado… La PGR respondió el 14 de febrero que la información sobre el tema está reservada, por lo que sólo la víctima y el acusado están autorizados a saber detalles de la investigación; indicó que la indagatoria sigue en curso; y puntualizó que no se puede decir en cuánto tiempo van a concluir sus trabajos sobre el caso…

Este miércoles, independientemente de la investigación de la PGR, la Secretaría de la Función Pública (SFP) notificó una nueva inhabilitación a la Constructora Norberto Odebrecht, con la cual estará impedida para participar en la obtención de contratos en el gobierno federal por dos años y seis meses. Así, ya suman cuatro las sanciones impuestas a la firma brasileña, dos para sus compañías filiales y dos para sus representantes legales. Además, en el caso de las filiales sancionadas, se les impuso a cada una de ellas una multa económica por 543 millones 488 mil 615 pesos… La SFP añadió: “Asimismo, se sancionó a dos representantes legales de la empresa constructora con una inhabilitación de dos años y tres meses, así como una multa de un millón 262 mil 22 pesos, a cada uno. Es de señalarse que las cuatro sanciones suman más de mil millones de esos”…

En el Senado de la República, la Mesa Directiva emitió un exhortó a las comisiones unidas de Gobernación, de Radio, Televisión y Cinematografía, y de Estudios Legislativos Primera, para que presenten a la brevedad el dictamen de la Ley General de Comunicación Social, popularmente conocida como “Ley Chayote”, la cual debe ser autorizada por el Congreso de la Unión a más tardar el próximo 30 de abril…. Organizaciones civiles y legisladores de oposición rechazan el dictamen enviado por la Cámara de Diputados el pasado 10 de abril, al afirmar que el PRI impuso su visión e institucionalizó la práctica del “chayote” en los medios de comunicación.

