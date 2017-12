Detienen a director de obra de Zapata 56, edificio colapsado en el 19-S

CIUDAD DE MÉXICO, 11 de diciembre (AlMomentoMX).- La Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México (PGJ-CDMX) cumplimentó una orden de aprehensión contra Juan Duay Huerta, Director Responsable de Obra (DRO) del edificio residencial ubicado en Zapata 56, colonia Portales, en Benito Juárez, el cual colapsó en el sismo del 19 de septiembre.

El inmueble de cuya construcción tenía responsabilidad directa Juan Duay, estaba compuesto por dos torres, de 12 departamentos cada una, destinadas a casa habitación. Colapsó apenas un año y cinco meses después de que la empresa Canada Building Sistems lo terminó de construir.

El procurador capitalino, Edmundo Garrido, informó que el 21 de abril de 2016 Duay notificó de la terminación del complejo residencial y firmó el documento de conclusión ante la delegación, junto con el representante legal y el corresponsable de obra.

Sin embargo, el peritaje en ingeniería forense demostró que la memoria de cálculo estructural no corresponde a los planos presentados; la cimentación presentada en planos estructurales no corresponde con lo asentado en el estudio de mecánica de suelos y que los elementos estructurales son de baja resistencia y no especificados en los planos del proyecto.

Duay Huerta, segunda persona detenida por las fallas de construcción en esta obra, es acusado de homicidio doloso en perjuicio de Matilde Téllez y Karla Kaori Santos, fallecidas bajo los escombros del citado inmueble.

El occiso fue trasladado al Reclusorio Preventivo Varonil Sur, y está en espera de la audiencia inicial respecto del cumplimiento de la misma, la fijación de medidas cautelares y su vinculación a proceso, por los delitos de responsabilidad de Director Responsable y homicidio doloso.

A finales de octubre pasado la procuraduría capitalina detuvo a Jaime Smith Ríos, corresponsable de instalaciones del mismo edificio, a quien ya se le vinculó a proceso. En tanto, aún se encuentra prófugo de la justicia Macario Espinoza Morales, apoderado legal de la constructora, sobre quien existe ya una orden de aprehensión.

