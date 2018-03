‘El Chapo’ es un héroe: Roberto Osuna, pitcher mexicano de Grandes Ligas - Indice Político

CIUDAD DE MÉXICO, 14 de marzo (AlMomentoMX).- El pitcher de los Blue Jays de Toronto de las Grandes Ligas, el sinaloense Roberto Osuna, aseguró que admira y siente mucho respeto por el narcotraficante Joaquín “El Chapo Guzmán, a quien lo calificó como un héroe que ha hecho más que el gobierno mexicano por el bienestar de la gente.

Osuna, considerado como el mejor beisbolista mexicano de la actualidad, señaló en una entrevista para el The Toronto Star que Guzmán Loera fue una persona buena con la gente de Sinaloa.

“Las personas donde vivo aman a ese tipo [Chapo]. A todos nos gusta ese tipo porque fue una persona muy amable con nosotros”, sostuvo Osuna quien ganó en 2016 el Premio Nacional del Deporte.

Afirmó que el “Chapo” Guzmán ha ayudado a más personas en su estado que el gobierno. “Para mí, él ayudó a muchas personas, mucho más de lo que el gobierno ha hecho. Es un héroe en México. Respeto eso”, dijo.

Osuna de 23 años de edad nació en el poblado de Juan José Ríos, cerca de Los Mochis, donde aprendieron a Guzmán Loera. Desde los 12 años, el beisbolista mexicano tuvo que abandonar la escuela y ayudar a su padre en trabajos de campo.

Durante la entrevista, Roberto Osuna aseveró que se siente seguro y tranquilo en su comunidad, y afirmó no conocer en persona al capo.

“La gente está equivocada sobre ese negocio. Ellos tienen su forma de hacer las cosas, ¿verdad? Pero no le hacen nada a la gente común. Al igual que, para mí y mi familia, nos sentimos realmente seguros por ahí. Sabemos cómo funcionan esas cosas. Y realmente no nos preocupamos por eso. No es mi familia Como dije, sé cómo hacen todo y no parece muy arriesgado para nosotros. Me siento muy cómodo allí. Me siento a salvo. El respeto es mutuo. Así que no hay nada por lo que preocuparse.”, apuntó.

Indicó que la venta de drogas no siempre es culpa de quien la proporciona, sino de quien la compra, por lo que le restó culpabilidad al ‘Chapo’ por haberse hecho millonario a través de este acto ilícito.

“Él vende drogas, ¿pero quién las compra? Digo que los consumidores son quienes hicieron ricos al tipo, así que no creo que sea su culpa. Si hago algo y funciona para mí voy a seguir haciéndolo, ¿verdad?”, puntualizó.

