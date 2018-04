El descaro de la Presidencia en pleno - Indice Político

Claudia Rodríguez

Para algunos sonó a sorpresa, para otros a bondad, para algunos más a injusticia e incluso hasta cinismo, que el vocero de la Presidencia de la República, Eduardo Sánchez haya informado que el Gobierno federal no va a investigar a Andrés Manuel López Obrador, candidato presidencial de la coalición Juntos Haremos Historia; por la acción de rentar para su traslado desde y hacia distintos puntos del estado de Sonora, un vuelo privado en avioneta.

Sánchez abono puntual que el que “una persona se traslade en un vuelo privado no es motivo de investigación, no es un delito…” y que toca a las autoridades electorales intervenir en el caso.

Esta declaración nos deja en claro, que desde la Presidencia de la República, no en pocas ocasiones, sí se tejen o empujan muchas investigaciones… y que son apoyadas claro, por la Procuraduría General de la República (PGR), que tiene la función e investigar se supone de forma independiente, delitos del orden federal.

Pero mientras se quieren lavar las manos y presumir de no meterlas en el proceso electoral, cuando desde Los Pinos se tiene metido todo el cuerpo… pero de asesores en contra de sus adversarios políticos; los órganos administrativos del Estado cuando menos, están usando los recursos públicos para llamar al voto no en favor de un candidato, sino en contra del mismo usuario de la polémica avioneta, que unos reprueban y otros defienden.

Así mientras el vocero de la Presidencia, el señor Sánchez, tiende la mascarada de que no operan en el proceso electoral y sobre todo, en las aspiraciones presidenciales de los diferentes candidatos, al menos en la Secretaría de Educación Pública (SEP), circulan los correos electrónicos por la red institucional, en contra de López Obrador.

Desde dicha dependencia encargada de los programas de educación a distintos niveles en el país, se difunde un mensaje por la red institucional que no sólo llegó a usuarios internos, sino a reporteros que están registrados en la base de datos del área de comunicación social de la dependencia.

El mensaje citado, es signado por la presidenta del Consejo Estatal de Participación Social en la Educación de Oaxaca, Luisa García Cruz quien solicita no votar por Andrés Manuel.

El correo señala que el candidato de Morena, está tras los hechos violentos ocurridos el sábado 14 de abril en Puerto Escondido, en un acto proselitista de José Antonio Meade, candidato de Todos por México, y se lee que de acuerdo a las consignas escuchadas y las playeras que vestían “los provocadores”, hay claridad en que detrás de ellos está “ya saben quién: Andrés Manuel López Obrador”.

El mensaje difundido remata: “Ni un voto a López Obrador, que con violencia quiere echar abajo lo que más queremos, que es la educación de nuestros hijos. Nosotros sí queremos educación de calidad, sí queremos la reforma educativa”.

¿Entonces tiene el Gobierno federal metidas o no las manos en el proceso electoral?

Por supuesto que sí. Y para muestra cómo se detalla líneas arriba: hasta la cocina.

Operar en lo oscurito, en la ilegalidad y con recursos públicos, es un signo claro de este Gobierno.

Acta Divina… Eduardo Sánchez, vocero de la Presidencia, señaló que los servidores públicos tienen instrucciones de conducirse con pleno apego a la ley, por lo que serán las instituciones correspondientes las que investiguen si se incurrió en alguna falta por parte del candidato de Morena en la renta de un vuelo privado.

Para advertir… Este no es un proceso electoral equitativo.

actapublica@gmail.com

