El primero de julio es cosa de dos - Indice Político

Después del primer debate de presidenciables este domingo, me atrevo a pronosticar que el primero de julio cuando los mexicanos acudan a las urnas, la pelea es cosa de dos, Andrés Manuel López Obrador de “Juntos haremos historia y Ricardo Anaya del Frente por México, los tres restantes están out, aunque en el caso de José Antonio Meade pienso que todavía puede salir un tufo desde las cañerías del viejo PRI que fumigue a los dos que lo tienen anclado en el tercer lugar.

Me atrevo a pesar también que los otros dos debates programados para la elección presidencial van estar en el mismo tono que el de antier, si acaso Andrés Manuel saldrá un poco más agresivo, argumentos los tiene para lanzarse contra sus dos principales adversarios, el panista y el priista, pero eso depende de lo que le aconsejen sus asesores.

En mi anterior colaboración del sábado 21 adelante que el tabasqueño saldría con una actitud tranquila, nadando de muertito, tal como fue, aunque en esta ocasión parece que exageró, sobre todo cuando Anaya le mandó el mandarriazo de Romo, de quien le recordó que en uno de sus libros lo califica como un corrupto, un gancho al hígado que lo puso momentáneamente en la lona, para hablar en términos de box.

Tanto Meade como Anaya se fueron contra López Obrador con los mismos argumentos que han manejado en sus spots, que de qué ha vivido en estos años, que pondrá en libertad a los delincuentes, el asunto aquel de la manifestación cuando calificó a los manifestantes de pirrurris y muchas otras cosas más como ese señalamiento de Meade sobre de que tiene tres departamentos que no declaró a lo que Andrés Manuel López Obrador, esta vez sí le respondió que se los regala si se los comprueba.

En fin nada que modifique las actuales tendencias y al final, José Antonio Meade dio una conferencia de prensa en la que había que ver la cara de Juana Cuevas para comprobar que no les fue como aseguraron sus representantes en los dizque análisis después del debate. Lo que confirma que el primero de julio es cosa de dos, no más. Pero una cosa quedó clara, ninguno está a la altura de la persona que los mexicanos quisieran dirigiendo los destinos del país, ninguno como los que han habitado Los Pinos en los último sexenios, que han habitado, no gobernado. Qué Pena

