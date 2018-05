Empresas Fintech, revolucionan la forma de utilizar sistemas financieros: COPARMEX CDMX - Indice Político

CIUDAD DE MÉXICO, 4 de mayo (AlmomentoMX).- Las empresas Fintech revolucionan hoy en día la forma como se hacen negocios, gracias a la combinación de información y tecnología, expresó Gustavo Salaiz, profesor de Fintech en la Maestría en Tecnologías de Información y Administración en el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM), durante la conferencia “Fintech: La revolución digital en las finanzas”, impartida a socios integrantes de la COPARMEX CDMX.

Explicó que el término Fintech se refiere a sistemas innovadores en los servicios financieros basados en tecnología.

Hoy los sistemas financieros tradicionales generalmente son caros e ineficientes y es ahí donde entran las empresas (startups) de modelo Fintech, donde la tecnología y la conexión a internet cambian la forma en que las personas consumen un producto o servicio. “La mayoría utilizamos la banca digital y en todo caso utilizamos el chat. Esto cambia la interacción que tenemos con los servicios bancarios y estos modelos de negocio cada vez reportan mayor crecimiento en el país”.

En la actualidad los negocios se crean a gran velocidad y las startups tienen la ventaja de ser muy ágiles, pueden crear productos financieros en semanas, mientras a un banco un producto de crédito le lleva seis meses aproximadamente. Las startups se tardan 2 a 3 semanas, lo echan a andar en internet, ven si funciona, si no funciona, lo cambian o lo “matan” y echan a andar otro producto, acotó.

Salaiz explicó que con este tipo de modelos hay menos barreras artificiales para utilizar sistemas financieros basados en tecnología “porque nuestro celular son las terminales o sucursales que utilizan las startups, por ejemplo Clip que no es otra cosa que un pequeño dispositivo que se monta en un smartphone para hacer operaciones”.

Estas nuevas empresas financieras son los nuevos competidores y están siendo quienes ponen la pauta de lo que se está haciendo en Fintech, donde el enfoque se centra en el producto viable mínimo, “es un cambio de paradigma muy fuerte”.

Citó que un nicho de oportunidad importante está en que el 32 por ciento de la población económicamente activa en México carece de producto financiero bancario “o sea, que para los bancos no existen pese a que son alrededor de 31 millones de adultos que no tienen forma de recibir un pago, transferencia o de hacer pago, excepto con efectivo”.

El experto indicó que el 56 por ciento de la población mexicana carece de una cuenta formal de ahorro, lo que significa que no tienen manera de captar su dinero en una cuenta bancaria ya sea porque no tiene acceso a sucursales bancarias, no tiene ingresos suficientes para abrir una cuenta o no tiene confianza en las instituciones bancarias. “Aquí hay oportunidades de negocio porque estas personas necesitan un producto que nadie les está dando”.

Por otro lado, hay 81 por ciento de penetración de celulares, por eso será a través de los celulares como se llegará a la gente que no tiene productos financieros “será a través de medios digitales porque la infraestructura ya está montada”.

Gustavo Salaiz agregó que hay 104 millones de celulares (casi el 80 por ciento de la población tiene un celular) y de estos el 50 por ciento son smartphones, es decir, la plataforma tecnológica que traemos con nosotros al portar un teléfono celular se puede aprovechar para ofrecer algún servicio financiero.

A esto se suma el hecho de que hay 61 millones de usuarios de Facebook en México, 36 millones de Twitter y 8 millones en Linkedin que sumado al poder de procesamiento que tenemos en la nube (big data-gran cantidad de datos) son los drivers tecnológicos que permiten generar soluciones Fintech, porque tienes a personas que están conectadas.

Expresó que hoy en día, la tendencia es que la información personal es la moneda de cambio en las interacciones que realizamos cotidianamente “cuando abrimos Facebook, Twitter, Google Maps, estamos entregando información a estas empresas con la que ellas hacen muchos análisis de información”.

Otro exponente en el tema fue José Antonio Quesada, expresidente nacional del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF) y quien se refirió al tema de la regulación Fintech, rubro en el que México registra adelantos pues ya se cuenta con una normatividad denominada Ley Fintech, cuyo objetivo es regular el uso de las criptomonedas y evitar evasiones fiscales o la comisión de otros delitos financieros.

Dijo que la manera en la que funcionan las criptomonedas es a través de algoritmos y números específicos, los cuales brindan certeza de que un contrato se replique. “Entonces, por la parte jurídica ya hay un blindaje” y la otra parte es que las fronteras de los países con este tipo de transacciones van a ir borrándose y serán los bloques económicos los que imperen; de este modo, una empresa Fintech no hará negocio solo para México, sino para Latinoamérica o el mundo.

El también director de la EGADE Business School del Tecnológico de Monterrey CDMX, explicó que el peso es de las monedas más comercializables a nivel mundial y que ganan o pierden un valor porque las utilizan para apalancar otras economías, y pueden ser de las que sean recomendadas.

“Algo así sucederá con las criptomonedas, habrá una lista de las autorizadas por el Banco de México y otras tendrán más opacidad por los fines para los que se utilizan y mucha más dificultad en la tratabilidad de cómo se están controlando para fines de pagos”, acotó.

Asimismo recordó cómo “hay un apartado de la Ley Fintech sobre cuáles serán las criptomonedas que recomienda el Banco de México y habrá otras que no recomiende, pero eso no significa que dejen de existir”.

Refirió que actualmente existen posturas contrarias respecto a la utilización de las criptomonedas, por ejemplo, hay quienes opinan que deberían ser tratadas como otra moneda, quiere decir que hay compañías que tienen criptos entre sus activos, entonces éstas deberían ser manejadas como activos virtuales y revalorizadas, tener ganancia, pérdida y revaluación; pero hay otras posturas que dicen que se están manejando como instrumentos de inversión pese a la volatilidad que pueden tener.

Al término de las ponencias, el vicepresidente de Asociaciones y Vinculación de COPARMEX CDMX, José Luis Jiménez Barrera, entregó a cada uno de los ponentes un reconocimiento por su participación a nombre del presidente del sindicato patronal , Jesús Padilla Zenteno, señalando la trascendencia del tema y la necesidad de involucrar a más empresarios a que participen e inviertan en negocios Fintech, pues estos están revolucionando la forma de utilizar sistemas financieros en México y el mundo.

Los especialistas invitaron a los socios de COPARMEX CDMX a participar el XXX Simposium IMEF CDMX “Fintech: la revolución digital en las finanzas” que se llevará a cabo los días 14 y 15 de mayo en la Expo Santa Fe en la Capital del país, con el objetivo de que los empresarios se capaciten mejor para enfrentar los nuevos retos que estas opciones de negocio ofrecen.

AM.MX/fm

The post Empresas Fintech, revolucionan la forma de utilizar sistemas financieros: COPARMEX CDMX appeared first on Almomento.Mx.

Powered by WPeMatico

Comentarios

Comentarios