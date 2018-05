En Deadpool 2 censuraron broma sobre Disney: Reynolds - Indice Político

LOS ÁNGELES, 5 de mayo (AlMomentoMx).- El protagonista, productor y guionista de la película Deadpool, Ryan Reynolds, comentó, en entrevista para Entertainment Weekly, que el estudio de 20th Century Fox censuró una de las bromas que el personaje hacía sobre Disney.

En la próxima entrega de Deadpool, perteneciente al universo Marvel, fue omitida una escena en la que realizaría una broma sobre la compañía Disney. Empero, incluirá una broma sobre uno de sus personajes, Frozen.

“Este es un punto doloroso para mí porque había una broma en la película que ahora no está. Probablemente, ni siquiera puedo decir esto, pero Fox me obligó a quitarlo”, reveló Reynolds en una entrevista para Entertainment Weekly.

El personaje es caracterizado por su humor negro casi sin límites, pues desde la primer entrega los chistes versaban sobre Linterna Verde, personaje interpretado por el propio Ryan Reynolds, hasta las bromas sobre el villano de la última película de Marvel, Thanos. Sin embargo, sí tiene límites, a pesar de ello, Ryan Reynolds abundó que fue una buena decisión por parte del estudio.

“Tenía que ver con Disney. Al mirar hacia atrás, creo que fue una decisión sabia”, señaló.

Con estas palabras, el actor podría referirse a la inminente compra de 20th Century Fox por parte de la compañía Disney, para adquirir los derechos de sus personajes, entre los que se encuentra los X-Men y el propio Deadpool.

Por otra parte, durante la promoción de Deadpool 2 en Seúl, el actor que interpreta a Wade Wilson ha dicho que no cree que haya más cintas de Deadpool en solitario tras esta entrega. “Resulta raro decirlo, pero no creo que haya un Deadpool 3”, confiesa.

Aquí el trailer

Deadpool 2. Falling somewhere between The Godfather 2 and Dirty Dancing: Havana Nights. pic.twitter.com/pdbjGJs18c

— Ryan Reynolds (@VancityReynolds) March 22, 2018