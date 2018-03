En nueva portada, The New Yorker ‘desnuda’ a Donald Trump ante la prensa - Indice Político

Your Rating User Rating : 0 ( 0 votes )

CIUDAD DE MÉXICO, 16 de marzo (AlMomentoMX).- La portada del próximo número de la revista The New Yorker será una ilustración que muestra desnudo al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, frente a periodistas.

En la imagen, creada por el ilustrador Barry Blitt, aparece el mandatario estadunidense detrás de un atril mientras habla con los periodistas en una rueda de prensa.

“Quería abordar la tormentosa relación del presidente Trump con la prensa”, dijo Blitt sobre su ilustración, además de expresar que se inspiró en una canción de Bob Dylan, que afirma que “incluso el presidente de Estados Unidos debe a veces estar de pie desnudo”.

Barry Blitt ha trabajado con la revista desde 1992 y es conocido por sus polémicas portadas. En 2008, él y The New Yorker fueron objeto de críticas de la campaña de Barack Obama y otros por una portada que mostraba al entonces candidato presidencial y su esposa Michelle con un turbante y un arma, respectivamente, en la Oficina Oval de la Casa Blanca.

El nuevo número de la revista comenzará a circular la próxima semana. Mientras tanto, el escándalo por la supuesta relación de la actriz porno Stormy Daniels con Trump hace más de una década aún continúa.

En redes sociales, muchos ya vaticinan que la respuesta de Trump a la portada de The New Yorker no será nada positiva: “Creo que Trump no amará la nueva portada” o “Es raro en estos días que The New Yorker muestre una fotografía real en su portada”, fueron algunas de las reacciones ya generadas.

La revista estadounidense explicó que la imagen se eligió de entre un conjunto de bocetos que el ilustrador entrega semanalmente. Entre los entregados para este número estaban los que tocaban el tema de los tiroteos escolares y la muerte de Stephen Hawking.

